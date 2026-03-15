Résultat municipale 2026 à Pierrelaye (95220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pierrelaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pierrelaye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrelaye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric BOSC
Eric BOSC (25 élus) UN AVENIR POUR PIERRELAYE 		1 459 52,39%
  • Eric BOSC
  • Mathilde MISSLIN
  • Patrick MURCIA
  • Annie METAY
  • Fabrice TEIXEIRA
  • Marie CRUZ
  • Valéry BOCZ
  • Sandrine VIBOUD
  • Nicolas PASTUR
  • Niarale TRAORE
  • Fabrice BERLEMONT
  • Sonia DOS SANTOS
  • Pascal SICRE
  • Prisca AUGUSTIN
  • Axel OUHSAINE
  • Murielle SIMON
  • Marcel BOTTALICO
  • Carole ANNEQUIN
  • Christophe BATTAIS
  • Kaddra ZAZOUI
  • Arnaud CHAILLOU
  • Séverine MARCO
  • Alexandre KARP
  • Jocelyne HAMON
  • Karlson TABE AYUKNCHONG
Claude CAUËT
Claude CAUËT (8 élus) Avec vous pour Pierrelaye 		1 326 47,61%
  • Claude CAUËT
  • Isabelle LAMBERT
  • Jean-Claude CHEVRIER
  • Marie-Françoise DESTRADE-LOUSTAU
  • Fahed HADJI
  • Florence DOUILLON
  • Dominique MORIN
  • Amélie SANDRIN
Participation au scrutin Pierrelaye
Taux de participation 49,35%
Taux d'abstention 50,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 2 866

Source : ministère de l’Intérieur

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