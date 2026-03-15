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19:21 - Pierrelaye : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Comment les habitants de Pierrelaye peuvent-ils affecter le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 1111 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,36%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,36%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3390 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,98% et d'une population immigrée de 17,17% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Pierrelaye mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,69% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les électeurs de Pierrelaye de plus en plus conquis par le RN Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Pierrelaye en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,41% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,15% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 22,48% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Pierrelaye comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,83% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,54% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 40,06% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Pierrelaye ? En parallèle des municipales de 2026, le niveau de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Pierrelaye. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 61,02 % des électeurs, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 29,20 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 56,09 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 38,64 %, contre 60,98 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une zone frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - À Pierrelaye, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Pierrelaye avaient placé en tête Emmanuel Maurel (Union de la gauche) avec 39,38% au premier tour, devant Kimberley Lelaidier (Rassemblement National) avec 32,54%. Le second round n'a pas changé grand chose, Emmanuel Maurel culminant à 59,94% des voix dans la commune. Les Européennes précédemment à Pierrelaye avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,83%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 23,90% des votes. Le panorama politique de Pierrelaye a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Pierrelaye lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Pierrelaye s'affirme comme un électorat massivement tourné vers la gauche. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Pierrelaye voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 32,17% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,41%. Lors de la finale de l'élection à Pierrelaye, les électeurs accordaient 57,85% pour Emmanuel Macron, contre 42,15% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Pierrelaye soutenaient en priorité Carine Pelegrin (Nupes) avec 32,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Carine Pelegrin virant de nouveau en tête avec 58,07% des voix.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Pierrelaye Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Pierrelaye, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,91 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 52 800 euros environ la même année, bien en deçà des 1 641 710 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Pierrelaye a évolué pour se fixer à près de 37,14 % en 2024 (contre 19,96 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Pierrelaye a atteint 1 058 euros en 2024 contre 876 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Pierrelaye Il peut s'avérer intéressant d'étudier les résultats du dernier scrutin municipal à Pierrelaye. Lors de la première manche électorale à l'époque, Michel Vallade (Union de la gauche) a fait la course en tête avec 64,90% des suffrages. Juste derrière, Eric Bosc (Divers droite) a rassemblé 702 suffrages en sa faveur (35,10%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Michel Vallade a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Pierrelaye, cette répartition historique des voix pose les bases. Devant cette victoire retentissante, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.