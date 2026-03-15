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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Pierrevert : ce qu'il faut retenir La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Pierrevert déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 27% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 13,09% de plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 891 € par mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2429 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,70%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,01%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (47,84%), témoignent d'une population instruite à Pierrevert, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel score pour le RN à Pierrevert lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Pierrevert en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 24,65% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,00% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 23,40% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Pierrevert comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 34,32% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,93% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,50% lors du vote final, synonyme de victoire pour Sophie Vaginay.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Pierrevert ? En parallèle de cette élection municipale, le score de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Pierrevert. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 46,36 % des électeurs, en deçà de la moyenne nationale alors que le coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. Il est en effet communément admis que l'élection municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les citoyens se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 19,87 % dans la ville (80,13 % de participation). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 40,05 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,70 %, contre 46,61 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Pierrevert Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Pierrevert suite à la dissolution en 2024 avec 43,93%. Dominique Blanc (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 29,15%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sophie Vaginay culminant à 56,50% des votes localement. Lors du match européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Pierrevert avaient cette fois soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 34,32% des votes. La situation politique de Pierrevert a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Les électeurs de Pierrevert avaient résolument opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Pierrevert s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Pierrevert privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (27,02%), devant Marine Le Pen avec 24,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,00% pour Emmanuel Macron, contre 45,00% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Pierrevert accordaient leurs suffrages à Christophe Castaner (Ensemble !) avec 33,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Castaner virant de nouveau en tête avec 58,09% des voix.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Pierrevert Alors que les impôts locaux se sont accrus à Pierrevert entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,11 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 174 200 euros la même année. Un montant loin des quelque 1,07743 million d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Pierrevert a évolué pour se fixer à environ 49,80 % en 2024 (contre 26,10 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Pierrevert s'est chiffrée à 1 368 euros en 2024 (contre 1 110 € en 2020).

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment André Mille s'est imposé à Pierrevert À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Pierrevert, les résultats ont offert un panorama précis des dynamiques politiques locales. À l'occasion du premier vote à l'époque, André Mille (Divers droite) a dominé les débats en récoltant 63,01% des voix. Sur la seconde marche, Jean-Paul Julien (Divers gauche) a rassemblé 614 voix (36,98%). Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Pierrevert, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche pour renverser cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.