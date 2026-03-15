Résultat municipale 2026 à Pierrevert (04860) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pierrevert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pierrevert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrevert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian LAGESTE
Christian LAGESTE (24 élus) Ensemble, avançons pour Pierrevert 		1 542 71,85%
  • Christian LAGESTE
  • Fabienne KREBAZZA
  • Laurent COLLIN
  • Stéphanie COLOMBERO
  • Jérôme CHABERT
  • Patricia BOURDIN
  • Frédéric PORT
  • Sophie PASCAL
  • Stéphane GARBIÈS
  • Julie PEDINIELLI
  • Rémy PREAU
  • Sophie ROBERT
  • Clément LE GRAVIER
  • Isabelle TKATSCHENKO
  • Julien EL FARES
  • Béatrice MAURO SENDRA
  • Jérôme PASQUIER
  • Marie-Paule TURCAN ACQUA
  • Frédéric DIU
  • Audrey DE SOUSA
  • François AYELLA
  • Marion TILLI
  • Jack MARIAUD
  • Sophie VOISSEMENT PARIS
Sylviane CHAUMONT
Sylviane CHAUMONT (3 élus) Bien vivre à Pierrevert 		604 28,15%
  • Sylviane CHAUMONT
  • Yves ROMOLI
  • Patricia PIEDNOËL
Participation au scrutin Pierrevert
Taux de participation 66,01%
Taux d'abstention 33,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 2 235

Source : ministère de l’Intérieur

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