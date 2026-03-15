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19:19 - Pierrevillers : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence les électeurs de Pierrevillers exercent-ils sur les résultats des municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,88% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 793 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,59%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (3,85%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pierrevillers mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,87% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Pierrevillers ? Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Pierrevillers il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 30,60% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 47,90% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 30,12% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme obtenait 52,19% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 45,29% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 44,27% pour le parti à la flamme. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 50,33% lors du vote final, synonyme de victoire pour Belkhir Belhaddad.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Pierrevillers aux dernières élections ? La mobilisation de l'électorat de Pierrevillers constituera un gros enjeu pour cette municipale. Les archives d'il y a six ans indiquent que 688 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 59,06 %, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors qu'à cause du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. S'agissant d'élire leur maire, les municipales demeurent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les électeurs s'investissent particulièrement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 75,06 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Même si les dynamiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les deux derniers scrutins législatifs demeurent parfaitement comparables entre eux. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 42,66 % (47,51 % en France), avant de bondir à 67,49 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient attiré 52,37 % des électeurs. En regardant l'ensemble, les données semblent former une localité civiquement engagée face aux moyennes nationales.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Pierrevillers a-t-elle voté ? Les législatives à Pierrevillers de juin 2024, plaçaient Grégoire Laloux (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 44,27% au premier tour, devant Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) avec 30,34%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Grégoire Laloux culminant à 50,33% des votes dans la commune. Les Européennes en amont à Pierrevillers avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,29%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 12,89% des voix. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Pierrevillers, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le RN La synthèse des votes de 2022 dépeint Pierrevillers comme une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Pierrevillers tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,60% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,10% pour Emmanuel Macron, contre 47,90% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Pierrevillers portaient leur choix sur Grégoire Laloux (RN) avec 30,12% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,19% des suffrages.

12:58 - La fiscalité à Pierrevillers : une tendance en baisse ces dernières années En matière d'impôts locaux à Pierrevillers, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 574 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 692 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 26,27 % en 2024 (contre 12,01 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 17 500 euros en 2024. Une somme loin des 361 530 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 19,28 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Pierrevillers Dans la municipalité de Pierrevillers, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à l'heure actuelle déterminés par le verdict du dernier scrutin. Dès le premier tour à l'époque, René Heiser a viré en tête en rassemblant 390 bulletins (57,77%). À ses trousses, Nathalie Accerani a recueilli 285 bulletins valides (42,22%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de René Heiser a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Pierrevillers, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.