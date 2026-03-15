Résultat municipale 2026 à Pierrevillers (57120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pierrevillers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pierrevillers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrevillers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
René HEISER
René HEISER (12 élus) TOUS ENGAGES POUR PIERREVILLERS 		424 57,22%
  • René HEISER
  • Marjorie JODOCY
  • Nicolas RECCHIA
  • Natacha HEISER
  • Jean-Marie PELIZZARI
  • Emilia RECHHIA
  • Jérémy BROCKLY
  • Adeline BERTONI
  • Raphël SALOMON
  • Maryse KOMAROV
  • Matthieu HALTER
  • Manon FARINATI
Jean BECK
Jean BECK (3 élus) PIERREVILLERS, ENSEMBLE VERS L'AVENIR 		317 42,78%
  • Jean BECK
  • Caroline REITZ
  • Gaëtan GRAJCAR
Participation au scrutin Pierrevillers
Taux de participation 64,36%
Taux d'abstention 35,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 771

Source : ministère de l’Intérieur

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