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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Pierry : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Pierry, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Avec 27% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,77%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (15,69%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 628 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,37%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,33%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Pierry mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,18% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Pierry Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Pierry en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 30,76% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,50% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 29,66% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 47,51% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,86% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 47,84% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Ce dernier terminera en tête avec 56,49% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Maxime Michelet.

16:58 - Les électeurs de Pierry très mobilisés lors des scrutins Pour rappel, l'abstention atteignait 44,83 % à Pierry lors des dernières élections municipales (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 20,87 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,41 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,72 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,61 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour d'élections municipales à Pierry, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Pierry a-t-elle voté ? Le contexte politique de Pierry a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes du printemps 2024 à Pierry avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,86%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,46% des suffrages. Maxime Michelet (Union de l'extrême droite) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Pierry quelques semaines plus tard avec 47,84%. Eric Girardin (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 34,88%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Maxime Michelet culminant à 56,49% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Pierry affichait un profil politique atypique il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pierry était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 30,76% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 30,63%. Lors de la finale de l'élection à Pierry, les électeurs accordaient 51,50% pour Marine Le Pen, contre 48,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Pierry plébiscitaient Eric Girardin (Ensemble !) avec 30,72% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,49% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Pierry comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Pierry : les impôts s'invitent dans la campagne Concernant la pression fiscale pesant sur Pierry, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 377 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 217 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 28,48 % en 2024 (contre environ 18,00 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 %. Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 30 400 euros en 2024, en net recul par rapport aux 312 910 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 15,30 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Pierry ? Il peut être instructif d'observer les scores du dernier scrutin municipal à Pierry. Au terme du premier tour, Jessy Lefevre a creusé l'écart en récoltant 285 voix (56,54%). Deuxième, Eric Plasson a capté 219 suffrages en sa faveur (43,45%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jessy Lefevre a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Pierry, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.