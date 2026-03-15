Résultat municipale 2026 à Pierry (51530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pierry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pierry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric PLASSON
Eric PLASSON (12 élus) Pierry au coeur de notre vie 		345 57,21%
  • Eric PLASSON
  • Francine LEBERT
  • Gerard TRIBOY
  • Baptistine BOIVIN
  • Christophe DAZY
  • Annabelle LAMARLE
  • Bruno VERPRAET
  • Amelie GROIZIER
  • Vincent ERRET
  • Veronique GALAND
  • Mathieu TOUBART
  • Francoise SOL
Eric LAVY
Eric LAVY (3 élus) REUNIS POUR PIERRY 		258 42,79%
  • Eric LAVY
  • Sylvie NIEDERBERGER
  • Jean-Louis RICHARD
Participation au scrutin Pierry
Taux de participation 68,87%
Taux d'abstention 31,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 624

Source : ministère de l’Intérieur

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