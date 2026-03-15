Résultat municipale 2026 à Pignans (83790) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pignans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pignans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pignans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fernand BRUN
Fernand BRUN (22 élus) L'IMPORTANT C'EST TOUJOURS PIGNANS 		1 372 63,70%
  • Fernand BRUN
  • Fabienne SCOTTO
  • Patrick ROSSI
  • Karine DUPONT
  • Célestin CAMARA
  • Martine THIERRY
  • David HURET
  • Mélissia NICODEMO
  • Noël RABILLER
  • Nathalie DUMAS
  • Jean GIACOMAZZO
  • Nathalie FINISTROSA
  • Fabien FERRARI
  • Anne-Marie BIGEL
  • Jacques TASSY
  • Catherine MARTINET
  • Jean-Luc SEIGNOBOS
  • Valérie TROISI
  • Joris FOMBELLE
  • Rachel ROUAUD
  • Laurent FRELIER
  • Marie GRAVIER
Laurence YZQUIERDO
Laurence YZQUIERDO (5 élus) AGIR POUR PIGNANS 		782 36,30%
  • Laurence YZQUIERDO
  • Christophe BONNAUD
  • Sophie PRUNET
  • Cédric AIGUESPARSES
  • Marie-France GACNIK
Participation au scrutin Pignans
Taux de participation 61,79%
Taux d'abstention 38,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 2 224

Source : ministère de l’Intérieur

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