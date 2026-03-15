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19:20 - Les données démographiques de Pignans révèlent les tendances électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Pignans émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 4 767 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 370 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (72,76%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 26,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 45,50% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 560,20 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Pignans, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Pignans ? Le RN était resté en retrait lors des élections locales à Pignans il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 35,81% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 62,93% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 32,80% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN arrachait 60,96% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 48,67% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 55,80% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Résultats électoraux à Pignans : le point sur l'abstention Dans le cadre des élections municipales 2026 à Pignans, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle déterminant sur les résultats. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 43,94 % du corps électoral (un score en demi-teinte) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 25,27 % dans la ville (participation de 74,73 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 48,08 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,65 %, loin des 52,18 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une zone où l'abstention est contenue par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives en 2024 à Pignans ? Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Pignans restait à l'époque une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,67%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Philippe Lottiaux (Rassemblement National) en tête avec 55,80% au premier tour, devant Sereine Mauborgne (Ensemble !) avec 21,07%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.

14:57 - À Pignans, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour l'extrême droite Lors des législatives de 2022, les votants de Pignans portaient leur choix sur Philippe Lottiaux (RN) avec 32,80% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,96%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pignans quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen en pole position avec 35,81% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 19,87%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,93% pour Marine Le Pen, contre 37,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Pignans s'affirme comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Impôts à Pignans : un enjeu central pour 2026 Côté fiscalité de Pignans, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint environ 749 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 871 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à 32,03 % en 2024 (contre 16,54 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 169 100 euros en 2024. Un apport qui est loin des 1 367 480 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 19,58 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Pignans ? Dans la ville de Pignans, les forces politiques en présence sont à ce jour encore conditionnées par l'issue du dernier scrutin. Au soir du premier tour à l'époque, Fernand Brun (Divers droite) a creusé l'écart en rassemblant 779 bulletins (45,66%). À ses trousses, Franck Gautier (Divers droite) a obtenu 435 votes (25,49%). Laurence Yzquierdo (Divers droite) était à la troisième place, obtenant 17,58% des électeurs. Une distance significative. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Fernand Brun l'a finalement emporté avec 1 156 suffrages (71,13%), face à Laurence Yzquierdo rassemblant 469 électeurs inscrits (28,86%). Fernand Brun a aussi certainement pu bénéficier du report de voix Divers droite, sécurisant 377 voix supplémentaires entre les deux tours.