Résultat municipale 2026 à Pihem (62570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pihem a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pihem, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pihem [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clarisse BASUYAUX PECQUEUR
Clarisse BASUYAUX PECQUEUR (12 élus) AGISSONS ENSEMBLE POUR PIHEM 		319 58,96%
  • Clarisse BASUYAUX PECQUEUR
  • Didier LEFEBVRE
  • Françoise LEROY
  • Grégory LEROUX
  • Greta DE SAINTE MARESVILLE
  • Frédéric MACHART
  • Amandine DUMOULIN
  • Jean-Claude HARFAUX
  • Martine POTOT
  • Dominique BIET
  • Karine DUFAY
  • Georges DELEFORTERIE
Yves CLABAUT
Yves CLABAUT (3 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR PIHEM 		222 41,04%
  • Yves CLABAUT
  • Marie CAUET
  • Gérard DELOBEL
Participation au scrutin Pihem
Taux de participation 71,57%
Taux d'abstention 28,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Nombre de votants 569

Source : ministère de l’Intérieur

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