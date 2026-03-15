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19:19 - Pihem : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Pihem, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,13%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (83,03%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,36%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 527 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,39%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,71%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pihem mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,37% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Vote RN à Pihem : les données clés Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Pihem en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 33,22% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron localement avec 50,53% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 25,77% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 44,44% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 44,03% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,60% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - À Pihem, la participation s'annonce forte aux municipales Pour cette municipale, la mobilisation des votants à Pihem sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales avait vu 57,66 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, un niveau plutôt élevé. C'étaient 444 votants qui s'étaient manifestés alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 619 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 78,85 % de participation. Bien entendu, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 51,33 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 67,74 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 54,49 % des électeurs. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Pihem comme une contrée fortement mobilisée aux urnes en comparaison de la moyenne.

15:59 - Pihem : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Pihem portaient leur choix sur Christine Engrand (Rassemblement National) avec 42,60% au premier tour. Les votants tranchaient d'ailleurs le débat d'emblée dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour Les Européennes en amont à Pihem avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,03%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,17% des voix. La physionomie politique de Pihem a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Pihem il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Pihem votaient en priorité pour Marine Le Pen (33,22%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 30,56%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,53% pour Marine Le Pen, contre 49,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pihem accordaient leurs suffrages à Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 38,40% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,56%.

12:58 - Pihem : la situation fiscale observée avant les municipales À Pihem, en matière de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 501 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 371 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 36,45 % en 2024 (contre près de 14,19 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 2 490 € en 2024, contre 90 430 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 11,32 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Pihem Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Pihem peut s'avérer éclairant. Signalons que les votants pouvaient barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste, avec exclusivement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Didier Lefebvre a récolté le plus de voix avec 361 bulletins (82,60%), devançant Clarisse Basuyaux qui a capté 81,92% des voix. Francis Clabaux suivait, obtenant 81,69% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections 2026 à Pihem, cette logique très particulière sera de nouveau scrutée avec attention. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.