Résultat municipale 2026 à Pinsaguel (31120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pinsaguel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pinsaguel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pinsaguel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre BOURNET
Jean-Pierre BOURNET (18 élus) PINSAGUEL CONFLUENCE DES FUTURS 		729 50,31%
  • Jean-Pierre BOURNET
  • Sophie MICHALAK BLASCO
  • Renaud PUJOL
  • Laure MEDINVILLA
  • Cedric MARTIN
  • Ludivine MAHE
  • Romain CARON
  • Linda VOGEL
  • Gael LEGRAND
  • Jacqueline ALLEN
  • Pierre FORTUNY
  • Eléa GUERMEUR
  • Gérard MENGUAL
  • Nathalie BOROTRA
  • Bernard BOUZERAND
  • Joëlle DUBOIS
  • Julien ROUSSEAU
  • Justine MANA
Olivier BÉRAIL
Olivier BÉRAIL (5 élus) AIMER PINSAGUEL 		720 49,69%
  • Olivier BÉRAIL
  • Virginie CABANIER
  • Lucien PEREZ
  • Clélie GRANGIER
  • Benoît Bertrand Gabriel FORGUE
Participation au scrutin Pinsaguel
Taux de participation 66,05%
Taux d'abstention 33,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 1 504

Source : ministère de l’Intérieur

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