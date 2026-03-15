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19:17 - Comment la composition démographique de Pinsaguel façonne les résultats électoraux ? Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Pinsaguel, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 27,88% de cadres supérieurs pour 2 779 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 292 entreprises, Pinsaguel permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 31,43% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,40% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 38,63% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 895,90 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Pinsaguel incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Municipales : vers une poussée du RN à Pinsaguel ? Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Pinsaguel en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 20,82% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 40,31% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 20,94% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Pinsaguel comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 31,28% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 34,74% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 38,78% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Pinsaguel aux municipales ? En ce jour de municipales à Pinsaguel, la mobilisation sera suivie à la loupe. Lors des municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 51,61 % au premier round (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays). C'étaient 1 087 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne, en pleine crise sanitaire à l'époque. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections locales restent en effet de longue date, avec la présidentielle, des rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 81,55 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 59,22 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,64 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,76 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une localité relativement attachée au vote face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Pinsaguel lors des dernières élections ? Les élections européennes de 2024 à Pinsaguel avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (31,28%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 18,52% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Christine Arrighi (Union de la gauche) en tête avec 34,74% au premier tour, devant Caroline Beout (Rassemblement National) avec 34,74%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christine Arrighi culminant à 40,79% des voix dans la localité. Le contexte politique de Pinsaguel a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Les électeurs de Pinsaguel avaient résolument privilégié le centre-droit il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Pinsaguel accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 28,71%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 23,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,69% pour Emmanuel Macron, contre 40,31% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Pinsaguel accordaient leurs suffrages à Sandrine Mörch (Ensemble !) avec 29,41% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sandrine Mörch virant de nouveau en tête avec 51,45% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Pinsaguel s'inscrit comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - À Pinsaguel, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat du vote Pour ce qui est des contributions locales à Pinsaguel, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 982 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 704 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,40 % en 2024 (contre près de 22,41 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 18 300 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 479 520 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,82 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Municipales 2020 à Pinsaguel : un résultat scellé dès le premier tour L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Pinsaguel s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Louis Coll a surclassé ses rivaux en rassemblant 70,20% des soutiens. Derrière, Guy Bernard a rassemblé 29,79% des votes. Cette victoire sans appel de Jean-Louis Coll a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Pinsaguel, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Afin de renverser cette hégémonie ce dimanche, le camp adverse devra accomplir un effort colossal, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.