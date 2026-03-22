Résultat de l'élection municipale 2026 à Piolenc : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Piolenc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Piolenc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Piolenc.
L'actu des élections municipales 2026 à Piolenc
11:47 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Sébastien Payan a terminé en tête du premier tour des élections municipales 2026 à Piolenc la semaine dernière, avec 34,71 % des voix. Ensuite, Olivier Prouteau (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 27,04 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 23,07 %, Brigitte Machard, étiquetée Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Georges Boutinot, portant la nuance Divers centre, a terminé avec 10,33 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Piolenc, le vote a enregistré un taux d'abstention de 36,63 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Piolenc
Le deuxième tour des élections municipales à Piolenc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Payan
Liste Divers
Générations Piolenc
|
|
Olivier Prouteau
Liste divers droite
Les Piolençois d'abord
|
|
Brigitte Machard
Liste divers droite
Piolenc Passion
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Piolenc
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien PAYAN (Ballotage) Générations Piolenc
|978
|34,71%
|Olivier PROUTEAU (Ballotage) Les Piolençois d'abord
|762
|27,04%
|Brigitte MACHARD (Ballotage) Piolenc Passion
|650
|23,07%
|Georges BOUTINOT (Ballotage) Tous unis pour Piolenc
|291
|10,33%
|Diégo FLORÈS Un nouvel essor pour Piolenc
|137
|4,86%
|Participation au scrutin
|Piolenc
|Taux de participation
|63,37%
|Taux d'abstention
|36,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|2 874
Source : ministère de l’Intérieur
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