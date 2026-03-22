Résultat de l'élection municipale 2026 à Piolenc : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Piolenc

Le deuxième tour des élections municipales à Piolenc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Payan
Sébastien Payan Liste Divers
Générations Piolenc
  • Sébastien Payan
  • Lucie Arnaud
  • Loïc Bastet
  • Anne-Sophie Burkhardt
  • Emmanuel Renaud
  • Alice Loscri
  • Gérard Clauzel
  • Alexia Clement
  • Antoine Brunel
  • Muriel Socie
  • Julien Roustang
  • Véronique Pernelet
  • Frédéric Testoud
  • Stéphanie Malgouyres
  • Marien Mora
  • Natacha Champ
  • Nicolas Frachon
  • Séverine Gros
  • Jacques Petit
  • Amelie Courtine
  • Julien Vieu
  • Oumeima Kourichna Lachhab
  • Hervé Berton
  • Ghislaine Vella
  • Thibault Caillard
  • Muriel Lecourt
  • Franck Besson
  • Ayfer Yanar Donde
  • Stéphane Cauvin
Olivier Prouteau
Olivier Prouteau Liste divers droite
Les Piolençois d'abord
  • Olivier Prouteau
  • Yolande Sandrone
  • Frédéric Algado
  • Laurence Barthou
  • Julien Lambert
  • Marion Lombardo
  • Frédéric Roble
  • Sabine Picard
  • Philippe Ulivieri
  • Cyntia Cantiget
  • Jean-Christophe Clement
  • Virginie Roy
  • Yves Quevarrec
  • Pauline Chareyre
  • Franck Serrano
  • Lauren Nadalie
  • Olivier Calay-Roche
  • Alexandra Thiant
  • Benjamin Giannini
  • Ambre Zygmont
  • Aurélien Ayme
  • Maud Busquet
  • Jean-François Bénard
  • Véronique Bert
  • Jean-Paul Perouse
  • Wallis Tarride
  • Michel Debailleul
  • Suzanne Bey
  • Eric Palagi
  • Laura Nobili
  • Patrick Ruault
Brigitte Machard
Brigitte Machard Liste divers droite
Piolenc Passion
  • Brigitte Machard
  • Claude Raoux
  • Florence Marchand
  • Éric Lannoy
  • Mireille Benistant
  • Simon Boyer
  • Ophélie Vial
  • Roland Roticci
  • Myriam Gery
  • Jean-Luc Dejardin
  • Gilberte Lavesque
  • Jean-Noël Boutinaud
  • Liliane Boissy-Corral
  • Florian Serguier
  • Cécile Napolitano
  • Éric Latard
  • Christiane Catilina
  • Baptiste Fabre
  • Mathilde Fumat
  • Quentin Béréziat
  • Annick Millet
  • Christian Clair
  • Françoise Carrere
  • Pascal Baldasseroni
  • Jessie Del Fabro
  • Enzo Faure
  • Patricia Hennebelle
  • Nicolas Faure
  • Nadine Nury

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Piolenc

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien PAYAN
Sébastien PAYAN (Ballotage) Générations Piolenc 		978 34,71%
Olivier PROUTEAU
Olivier PROUTEAU (Ballotage) Les Piolençois d'abord 		762 27,04%
Brigitte MACHARD
Brigitte MACHARD (Ballotage) Piolenc Passion 		650 23,07%
Georges BOUTINOT
Georges BOUTINOT (Ballotage) Tous unis pour Piolenc 		291 10,33%
Diégo FLORÈS
Diégo FLORÈS Un nouvel essor pour Piolenc 		137 4,86%
Participation au scrutin Piolenc
Taux de participation 63,37%
Taux d'abstention 36,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 2 874

Source : ministère de l’Intérieur

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