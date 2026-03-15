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19:20 - Les défis socio-économiques de Piolenc et leurs implications électorales En marge des municipales, Piolenc regorge de diversité et d'activités. Avec ses 5 679 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 452 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 31,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,93% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 513,11 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Piolenc manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - Les électeurs de Piolenc conquis par le RN ? Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Piolenc il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 38,26% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 62,95% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 48,72% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN sécurisait 63,41% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 54,03% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 58,25% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 75,00% lors du vote final et la victoire de Marie-France Lorho.

16:58 - Piolenc : 52,69 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour rappel, l'abstention se montait à 52,69 % à Piolenc lors des précédentes élections municipales (proche des 55,3 % observés au niveau national) alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 21,90 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 43,36 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,57 %, loin des 55,41 % affichés aux législatives de 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville se positionne donc résolument comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Piolenc sera en tout cas capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Piolenc L'exploration des résultats de 2024 révèle que Piolenc restait à l'époque un territoire bleu marine. Les élections européennes du printemps 2024 à Piolenc avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,03%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 10,33% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Piolenc soutenaient en priorité Marie-France Lorho (Rassemblement National) avec 58,25% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie-France Lorho culminant à 75,00% des voix dans la localité.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Piolenc il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Piolenc se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Piolenc tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,26% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,26%. Lors de la finale de l'élection à Piolenc, les électeurs accordaient 62,95% pour Marine Le Pen, contre 37,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Piolenc portaient leur choix sur Marie-France Lorho (RN) avec 48,72% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,41%.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Piolenc À Piolenc, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a atteint environ 888 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 801 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 36,40 % en 2024 (contre 21,27 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 102 170 € en 2024. Un montant loin des 979 600 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 11,55 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Louis Driey s'est imposé à Piolenc Les forces politiques en présence restent influencées par le verdict des dernières élections municipales en date à Piolenc. Dès le dimanche du premier tour, Louis Driey (Divers droite) a dominé les débats avec 1 015 suffrages (55,49%). En deuxième position, Georges Boutinot (Divers centre) a capté 596 suffrages en sa faveur (32,58%). Ce triomphe au premier tour de Louis Driey a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Piolenc, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire écrasante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.