Résultat municipale 2026 à Piolenc (84420) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Piolenc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Piolenc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Piolenc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien PAYAN
Sébastien PAYAN Générations Piolenc 		978 34,71%
Olivier PROUTEAU
Olivier PROUTEAU Les Piolençois d'abord 		762 27,04%
Brigitte MACHARD
Brigitte MACHARD Piolenc Passion 		650 23,07%
Georges BOUTINOT
Georges BOUTINOT Tous unis pour Piolenc 		291 10,33%
Diégo FLORÈS
Diégo FLORÈS Un nouvel essor pour Piolenc 		137 4,86%
Participation au scrutin Piolenc
Taux de participation 63,37%
Taux d'abstention 36,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 2 874

Source : ministère de l’Intérieur

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