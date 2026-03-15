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19:18 - Élections municipales à Pithiviers : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Pithiviers montrent des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,19%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 525 euros par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2440 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 19,70% et d'une population immigrée de 23,66% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Pithiviers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,52% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Pithiviers Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors du scrutin municipal à Pithiviers il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 23,95% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,20% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 17,68% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 39,98% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,90% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 31,61% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 37,07% le dimanche suivant.

16:58 - Pithiviers : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour ces élections municipales 2026, l'affluence aux urnes à Pithiviers sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. La mobilisation s'élevait à 44,36 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un niveau conforme aux 44,7 % du pays) alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, un grand nombre de votants avaient opté pour rester chez eux. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois suscité un fort engouement, avec 71,53 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 28,47 %). Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 45,71 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 61,80 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 46,19 % des électeurs locaux. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Pithiviers comme une commune où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Pithiviers a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le panorama politique de Pithiviers a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Lors des élections européennes, le podium à Pithiviers s'était en effet forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (33,90%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,65%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (14,55%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Pithiviers portaient leur choix sur Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) avec 31,61% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Anthony Brosse (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 62,93% des suffrages exprimés.

14:57 - À Pithiviers, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour la majorité présidentielle Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Pithiviers privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,58%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 25,74%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,80% pour Emmanuel Macron, contre 39,20% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Pithiviers soutenaient en priorité Anthony Brosse (Ensemble !) avec 26,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,02%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Pithiviers touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Sur le plan de la fiscalité locale de Pithiviers, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 206 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 810 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 50,01 % en 2024 (contre près de 21,45 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 294 800 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1,69583 million d'euros (1 695 830 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 20,12 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Pithiviers Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Pithiviers peut être intéressant. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Philippe Nolland (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 22,50% des bulletins. Derrière, Maxime Buizard Blondeau (Divers droite) a obtenu 405 votes (21,75%). Christophe Simonet (Divers) suivait, rassemblant 21,37% des suffrages. Le petit écart entre les qualifiés annonçait un second tour serré. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec pas moins de 4 listes. Philippe Nolland l'a finalement emporté avec 30,21% des bulletins, face à Christophe Simonet rassemblant 602 votants (29,29%) et Maxime Buizard Blondeau réunissant 26,81% des électeurs. Comme le laissait présager la première manche, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'au bout. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., sécurisant 202 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe rivale se doit nécessairement d'afficher un meilleur score aujourd'hui, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.