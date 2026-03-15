Résultat municipale 2026 à Pithiviers (45300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pithiviers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pithiviers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pithiviers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maxime BUIZARD
Maxime BUIZARD (22 élus) Pithiviers Rassemblé ! 		1 091 53,04%
  • Maxime BUIZARD
  • Valérie VILLETTE
  • Noël BELKESSA
  • Florence CLOUZEAU
  • Cédric PHILIPPE
  • Françoise RZEZNIK
  • Tewfik AIT BELKACEM
  • Elodie DE REMOND DU CHELAS
  • Florent DELAUNAY
  • Sandra BARIAUD
  • Pedro LEITAO
  • Virginie GUEGUEN
  • Abdessamad MABROUK
  • Sylvie BECHU
  • Quentin BRICAUD
  • Morgane BORIN
  • Thierry GERVAIS
  • Laëtitia GILET
  • Vincent LOURDEL
  • Virginie FOUCAULT
  • Edouard DA ROCHA
  • Hélène MAILLOT
Anthony BROSSE
Anthony BROSSE (4 élus) Aimons Pithiviers ! 		546 26,54%
  • Anthony BROSSE
  • Nadia ELHADI
  • Ercan AFACAN
  • Françoise HINCKY
Thierry STROMBONI
Thierry STROMBONI (3 élus) PITHIVIERS MAISON COMMUNE 		420 20,42%
  • Thierry STROMBONI
  • Hayat EL FDALI
  • Frédéric SERGENT
Participation au scrutin Pithiviers
Taux de participation 51,19%
Taux d'abstention 48,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 2 103

Source : ministère de l’Intérieur

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