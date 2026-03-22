Résultat municipale 2026 à Plabennec (29860) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plabennec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plabennec, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plabennec [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Thérèse ROUDAUT (20 élus) En avant avec vous
|1 708
|37,37%
|
|Marie Annick CREAC'HCADEC (5 élus) L'EXPERIENCE D'AUJOURD'HUI, LA FORCE DE DEMAIN
|1 556
|34,04%
|
|Hélène TONARD (4 élus) Plabennec au coeur
|1 307
|28,59%
|
|Participation au scrutin
|Plabennec
|Taux de participation
|69,03%
|Taux d'abstention
|30,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|4 629
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Plabennec - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Thérèse ROUDAUT (Ballotage) En avant avec vous
|1 595
|36,26%
|Marie Annick CREAC'HCADEC (Ballotage) L'EXPERIENCE D'AUJOURD'HUI, LA FORCE DE DEMAIN
|1 497
|34,03%
|Hélène TONARD (Ballotage) Plabennec au coeur
|1 307
|29,71%
|Participation au scrutin
|Plabennec
|Taux de participation
|66,49%
|Taux d'abstention
|33,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|4 458
Election municipale 2026 à Plabennec [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plabennec sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plabennec.
L'actu des élections municipales 2026 à Plabennec
18:37 - Quels enseignements pour 2024 à Plabennec ?
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Plabennec avaient favorisé Didier Le Gac (Majorité présidentielle) avec 42,78% au premier tour, devant Martine Donval (Rassemblement National) avec 27,47%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Didier Le Gac culminant à 70,20% des suffrages exprimés localement. À l'occasion du scrutin européen en amont, les électeurs de Plabennec avaient cette fois soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 25,38% des inscrits. Le paysage politique de Plabennec a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée dès lors comme une zone de flou électoral.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Plabennec ?
À Plabennec, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Marie-Annick Creac'hcadec (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 1 925 suffrages (56,23%). Deuxième, Jean-Luc Bleunven (Divers) a capté 1 498 suffrages en sa faveur (43,76%). Cette victoire au premier tour de la candidate Divers droite a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Plabennec, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui sont les candidats à Plabennec pour le 2e tour de la municipale ?
Selon les candidatures officielles au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le choix final se joue donc ce dimanche entre la liste "En Avant Avec Vous" emmenée par Anne Thérèse Roudaut (LDVD), la liste "L'experience D'aujourd'hui, La Force De Demain" emmenée par Marie Annick Creac'hcadec (LDVD) et Hélène Tonard, à la tête de "Plabennec Au Coeur" (LDVG). Les 6 bureaux de vote de la ville de Plabennec seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de se prononcer.
11:59 - Anne Thérèse Roudaut, Marie Annick Creac'hcadec et Hélène Tonard forment le trio de tête à Plabennec
Dimanche dernier à Plabennec, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin s'est soldé par une participation de 66,49 % localement. Pour ce premier tour, c'est Anne Thérèse Roudaut (Divers droite) qui a dominé en s'adjugeant 36,26 % des voix. Ensuite, Marie Annick Creac'hcadec (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 34,03 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Hélène Tonard (Divers gauche) est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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