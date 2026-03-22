Résultat municipale 2026 à Plabennec (29860) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plabennec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plabennec, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plabennec [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Thérèse ROUDAUT
Anne Thérèse ROUDAUT (20 élus) En avant avec vous 		1 708 37,37%
  • Anne Thérèse ROUDAUT
  • Christian BLEUNVEN
  • Hélène KERANDEL
  • Wilfried ARS
  • Nadine HABASQUE
  • Loïc FOLL
  • Jessica GUEZENNEC
  • Jean-Yves AOULINI
  • Carole LE HIR
  • Christophe HENRY-LICHOU
  • Virginie LE BARBIER
  • Arnaud PHELEP
  • Maryne LANNUZEL
  • Yannick DENIS
  • Angélique PUJADE-LE GALL
  • Nicolas CORRE
  • Stéphanie RICHARD
  • Antoine PLOUGASTEL
  • Patricia GERARD
  • Sylvain SOLSONA
Marie Annick CREAC'HCADEC
Marie Annick CREAC'HCADEC (5 élus) L'EXPERIENCE D'AUJOURD'HUI, LA FORCE DE DEMAIN 		1 556 34,04%
  • Marie Annick CREAC'HCADEC
  • Fabien GUIZIOU
  • Claudine JESTIN
  • Jean-Michel LALLONDER
  • Sylvie JACQ
Hélène TONARD
Hélène TONARD (4 élus) Plabennec au coeur 		1 307 28,59%
  • Hélène TONARD
  • Guy MORVAN
  • Lénaïg L'AOT-LOMBART
  • Yann UGUEN
Participation au scrutin Plabennec
Taux de participation 69,03%
Taux d'abstention 30,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 4 629

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Plabennec - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Thérèse ROUDAUT
Anne Thérèse ROUDAUT (Ballotage) En avant avec vous 		1 595 36,26%
Marie Annick CREAC'HCADEC
Marie Annick CREAC'HCADEC (Ballotage) L'EXPERIENCE D'AUJOURD'HUI, LA FORCE DE DEMAIN 		1 497 34,03%
Hélène TONARD
Hélène TONARD (Ballotage) Plabennec au coeur 		1 307 29,71%
Participation au scrutin Plabennec
Taux de participation 66,49%
Taux d'abstention 33,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 4 458

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