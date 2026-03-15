Résultat municipale 2026 à Plaintel (22940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plaintel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plaintel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaintel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent ALLENO
Vincent ALLENO (23 élus) Vivre ensemble à Plaintel 		1 618 63,80%
  • Vincent ALLENO
  • Nicole OGER
  • Jean-Raymond BANNIER
  • Delphine LE TURDU
  • Yann AUFFRET
  • Yolande BOISHARDY
  • Benoît CORGNET
  • Hélène BELOEIL
  • Mickaël LEBAS
  • Monique CARRÉE
  • Jean-Paul FONTAINE
  • Hélène LE PAJOLEC
  • Mathieu TOUBOULIC
  • Laëtitia FONTAINE
  • Jérôme HAMON
  • Chantal BURLOT
  • Patrice BANNIER
  • Julie LE LAY
  • Hugo RENOUARD
  • Marie-Hélène BANNIER
  • Dorian ALLAIRE
  • Morgane LE GUILLOUX
  • Mickael MAUTRAY
Christelle MORIN
Christelle MORIN (4 élus) Plaintel au coeur nos actions, votre futur 		798 31,47%
  • Christelle MORIN
  • Francois LUSTENBERGER
  • Murielle VISDELOUP
  • Thierry MEST
Fabrice ROLLAND
Fabrice ROLLAND PLAINTEL ET VOUS DEMAIN 		120 4,73%
Participation au scrutin Plaintel
Taux de participation 70,82%
Taux d'abstention 29,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 2 587

Source : ministère de l’Intérieur

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