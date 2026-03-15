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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Plaintel Quel portrait faire de Plaintel, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 4 571 habitants répartis dans 2 089 logements, cette localité présente une densité de 171 hab par km². Avec 308 entreprises, Plaintel offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,21%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 34,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 43,09% des familles sont des couples sans enfant. Plaintel manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Que pèse le RN à Plaintel aux élections de 2026 ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Plaintel il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 22,98% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 35,60% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 11,61% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Plaintel comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 30,20% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 25,68% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 28,16% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre à Plaintel aux municipales ? En ce jour d'élections municipales à Plaintel, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. La fuite des électeurs se montait à 58,72 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 18,49 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 43,69 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,34 % au premier tour, contre 47,16 % en 2022. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Plaintel comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Comment Plaintel a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Les Européennes 2024 à Plaintel avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,20%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,30% des suffrages. Corentin Le Fur (Les Républicains) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Plaintel après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 29,37%. Antoine Ravard (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 26,19%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Corentin Le Fur culminant à 71,84% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Dernière présidentielle à Plaintel : les résultats qu'il faut comprendre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Plaintel accordaient leurs suffrages à Marc Le Fur (LR) avec 34,43% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,06% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Plaintel votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (33,63%), devant Marine Le Pen qui obtenait 22,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,40% pour Emmanuel Macron, contre 35,60% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les impôts locaux à Plaintel : une dynamique stable depuis 2020 En termes d'impôts locaux à Plaintel, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 863 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 878 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 41,62 % en 2024 (contre près de 22,09 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 42 640 € en 2024, loin des 832 040 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 19,95 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Plaintel À Plaintel, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un état des lieux précis des forces politiques en présence. Unique liste en présence, 'Vivre ensemble à plaintel' menée par Vincent Alleno a sans surprise engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Plaintel, ce décor pose les bases. La naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux à la suite de cette élection sans réelle concurrence. Un début de réponse assez parlant a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.