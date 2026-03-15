Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch : les infos en direct

Programme de Anthony Brefel à Plaisance-du-Touch (L'ALTERNANCE POUR PLAISANCE)

Alternance pour Plaisance

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un tournant pour Plaisance-du-Touch. L'équipe menée par Anthony BREFEL vise à instaurer une gouvernance dynamique et responsable. L'objectif est de créer un environnement où les habitants se sentent écoutés et impliqués dans la vie de leur commune.

Mes Priorités

Le programme de Anthony BREFEL inclut des mesures concrètes pour renforcer la sécurité et améliorer les services publics. Parmi les priorités, on trouve le doublement des effectifs de la police municipale et l'organisation de collectes d'ordures ménagères. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie des citoyens et à préserver leur pouvoir d'achat.

Engagement pour la Sécurité

Un des axes principaux de la campagne est la sécurité des usagers à Plaisance-du-Touch. L'extension de l'éclairage public et la modernisation du système de vidéo-surveillance sont des mesures essentielles pour garantir un cadre de vie serein. Ces initiatives visent à rassurer les habitants et à encourager une plus grande participation à la vie locale.

Urbanisme et Développement

La révision du plan local d'urbanisme (PLU) est une priorité pour lutter contre la bétonisation de Plaisance-du-Touch. Anthony BREFEL souhaite établir un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces verts. Cette démarche vise à garantir un cadre de vie agréable et durable pour les générations futures.