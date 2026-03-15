Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch

Tête de listeListe
Philippe Guyot
Philippe Guyot Liste divers gauche
Plaisance, solidaire et responsable
  • Philippe Guyot
  • Audrey Romeo
  • Pélage Belise
  • Elisabeth Arnaut Epouse Segura
  • Thierry Andrieu
  • Pascale Cohen
  • Christophe Gras
  • Lamia Manin
  • Frédéric Cherel
  • Simone Toribio
  • Philippe Tessarotto
  • Alexandra Marc
  • Francis Centenero
  • Caroline Vignal
  • Samuel Fosso Wamba
  • Djamila Bendref
  • Gaétan Pruniaux
  • Camille Fourré
  • Vincent Deleers
  • Audrey Rey
  • Laurent Laouar
  • Valérie Levilain
  • Éric Pollet
  • Stéphanie Fougères
  • Soufian Soulimani
  • Sophie Brussieux
  • Mehdi Chouari
  • Inès Badji
  • Mathieu Bilotte
  • Inès Dupont
  • Filipe Da Costa Pereira
  • Sophie Abadie
  • Marc Giang
  • Marjorie Guérin Pochez
  • Jérémy Esteves
  • Chantal Fischer
  • Alexandre Pujol
Anthony Brefel
Anthony Brefel Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR PLAISANCE
  • Anthony Brefel
  • Françoise Blachère
  • Bertrand Delvinquiere
  • Sophie Dupré
  • Joël Jaillon
  • Béatrice Diard
  • Nicolas Delsol
  • Catherine Belou
  • Lucas Wendlinger
  • Ambre Dohin
  • Jacques Petit
  • Sarra Claviere
  • David Ramos
  • Stéphanie Matas
  • Patrice Scandella
  • Fabienne Cervino
  • Pierre Wytrykowski
  • Véronique Simounet-Legrand
  • Sebastien Galoy
  • Christelle Le Gal
  • Jean-François Lamoure
  • Anaïs Bergougnan
  • Patrick Racaud
  • Muriel Rambault
  • Jean Cathala
  • Jöelle Bernet
  • Jacques Gambino
  • Céline Armaing
  • Philippe Gras
  • Julie Thomas
  • Michel Lemaire
  • Janine Marlin
  • Jean Grall
  • Brigitte Thomassin
  • Bernard Renault
  • Cyriel Lemaire
Florence Queval
Florence Queval Liste divers gauche
Plaisance citoyenne
  • Florence Queval
  • Thomas Aymonier
  • Sophie Duhamel
  • Pascal Barbier
  • Alicia Lamia
  • Jean-François Behm
  • Séverine Chauvin
  • Jean-Philippe Berger
  • Sylvie Roguin
  • Alain Vergnes
  • Floriane Montant
  • Bertrand Santaguiliana
  • Joëlle Desfrançois
  • Jimi Sako
  • Nelly Andres
  • Bruno Haetty
  • Nora Boudih
  • Corentin Legeay
  • Marie Rommel
  • Kevin Mandrick
  • Nadine Matha
  • Michel Monte
  • Martine Villemur
  • Johan Vandyck
  • Véronique Druot
  • Omer Isik
  • Christine Haetty
  • Christian Dalle
  • Isabelle Simon
  • Philippe Cornolo
  • Agnès Prédal
  • Francis Toral
  • Véronique Maubacq
  • Yanick Fache
  • Émilie Louarn
  • Luca Amodei
  • Agnès de Freitas
Joseph Pellegrino
Joseph Pellegrino Liste divers centre
Tous ensemble pour Plaisance
  • Joseph Pellegrino
  • Marie-Thérèse Marchand
  • Joseph Garnier
  • Magali Labaquere
  • Fabien Morvan
  • Sandrine Basa
  • Patrick Carlesso
  • Florence Fabry
  • Laurent Pichaud
  • Chantal Molinier
  • Alexandre Thiele
  • Danièle Carlesso
  • Laurent Navarro
  • Soazig Goasmat
  • Jean-François Labaquere
  • Carola Garnier
  • Pierre Charles Rolland
  • Christiane Pichaud
  • Cédric Marrast
  • Marjorie Loubet
  • Sokat Amiroudine
  • Déborah Pontus
  • Christophe Ridimann
  • Nadia Airola
  • Jean-Philippe Chardon
  • Chloé Pellegrino
  • Robert Airola
  • Catherine Van de Keere
  • Nicolas Lance
  • Isabelle Torres
  • Ali Fekir
  • Sophie Robin
  • Jean-François Escach
  • Anita Perreu
  • Martin Comas
  • Sandrine Dos Reis Resende
  • Benjamin Jakubowski

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Guyot
Philippe Guyot (25 élus) Ensemble, avançons pour plaisance 		2 625 50,79%
  • Philippe Guyot
  • Anita Perreu
  • Joseph Pellegrino
  • Eline Belmonte
  • Pierrick Morin
  • Marie Kathy Belise
  • Gérard Delpech
  • Simone Toribio
  • Bernard Lacombe
  • Marjorie Pochez
  • Yannick Martin
  • Pascale Cohen
  • Alexandre Thiele
  • Danièle Carlesso
  • Robert Belaval
  • Florence Fabry
  • Mehdi Chouari
  • Chantal Fischer
  • François Romeo
  • Olondo Acolas
  • Filipe Pereira
  • Sandrine Basa-Rolland
  • Soufian Soulimani
  • Géraldine Lefoul
  • Pierre Escalier
Pascal Barbier
Pascal Barbier (8 élus) Plaisance citoyenne 		2 543 49,20%
  • Pascal Barbier
  • Floriane Montant
  • Remi Demersseman
  • Florence Queval
  • Johan Vandyck
  • Patricia Veyriès
  • Jean-François Behm
  • Véronique Druot
Participation au scrutin Plaisance-du-Touch
Taux de participation 39,11%
Taux d'abstention 60,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 379

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Escoula
Louis Escoula (25 élus) Agir pour plaisance avancons ensemble 		3 743 51,58%
  • Louis Escoula
  • Marie-Claude Leclerc
  • Philippe Guyot
  • Chantal Fischer
  • Joseph Pellegrino
  • Isabelle Torres
  • Pierre-Guy Ranea
  • Michèle Lavayssieres
  • Yannick Martin
  • Anita Perreu
  • Martin Comas
  • Olondo Dit Monia Acolas
  • Gerome Cholley
  • Christine Vié
  • Julien Barthes
  • Karine Routaboul Cohen
  • Christian Thouzet
  • Simone Toribio
  • Pierrick Morin
  • Eline Belmonte
  • Mehdi Chouari
  • Héléne Painchault
  • Gérard Delpech
  • Nicole Fuentes
  • Bernard Lacombe
Pascal Barbier
Pascal Barbier (8 élus) Reinventons plaisance 		3 513 48,41%
  • Pascal Barbier
  • Agnès Cerovecki
  • Hervé Legay
  • Odile Pichancourt
  • Jacques Clavel
  • Sophie Belamari
  • Jean-Pierre Fraisse
  • Nicole Regnault-Violon
Participation au scrutin Plaisance-du-Touch
Taux de participation 59,82%
Taux d'abstention 40,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,85%
Nombre de votants 7 707

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Escoula
Louis Escoula Agir pour plaisance avancons ensemble 		2 640 36,45%
Pascal Barbier
Pascal Barbier Reinventons plaisance 		2 247 31,03%
Jacques Viguier
Jacques Viguier Demain plaisance avec vous 		1 630 22,51%
Raphaël Requena
Raphaël Requena Un contrat citoyen pour plaisance 		724 9,99%
Participation au scrutin Plaisance-du-Touch
Taux de participation 58,77%
Taux d'abstention 41,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,36%
Nombre de votants 7 571

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