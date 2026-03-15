Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Plaisance-du-Touch sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plaisance-du-Touch.
L'actu des élections municipales 2026 à Plaisance-du-Touch
13:09 - Élections de 2020 : la liste "Ensemble, Avançons Pour Plaisance" majoritaire à Plaisance-du-Touch
Dans la ville de Plaisance-du-Touch, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore conditionnées par l'issue des dernières municipales en date. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Guyot (Divers centre) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 2 625 soutiens (50,79%). Dans la position du principal opposant, Pascal Barbier (Divers gauche) a rassemblé 2 543 bulletins valides (49,20%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers centre a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Plaisance-du-Touch, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Plaisance-du-Touch : les horaires des bureaux de vote
Les 17 bureaux de vote de la ville de Plaisance-du-Touch ferment à 20 heures. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Pour rappel, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de covid. Parcourez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Plaisance-du-Touch. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch
|Tête de listeListe
|
Philippe Guyot
Liste divers gauche
Plaisance, solidaire et responsable
|
|
Anthony Brefel
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR PLAISANCE
|
|
Florence Queval
Liste divers gauche
Plaisance citoyenne
|
|
Joseph Pellegrino
Liste divers centre
Tous ensemble pour Plaisance
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Guyot (25 élus) Ensemble, avançons pour plaisance
|2 625
|50,79%
|
|Pascal Barbier (8 élus) Plaisance citoyenne
|2 543
|49,20%
|
|Participation au scrutin
|Plaisance-du-Touch
|Taux de participation
|39,11%
|Taux d'abstention
|60,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 379
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Escoula (25 élus) Agir pour plaisance avancons ensemble
|3 743
|51,58%
|
|Pascal Barbier (8 élus) Reinventons plaisance
|3 513
|48,41%
|
|Participation au scrutin
|Plaisance-du-Touch
|Taux de participation
|59,82%
|Taux d'abstention
|40,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,85%
|Nombre de votants
|7 707
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Escoula Agir pour plaisance avancons ensemble
|2 640
|36,45%
|Pascal Barbier Reinventons plaisance
|2 247
|31,03%
|Jacques Viguier Demain plaisance avec vous
|1 630
|22,51%
|Raphaël Requena Un contrat citoyen pour plaisance
|724
|9,99%
|Participation au scrutin
|Plaisance-du-Touch
|Taux de participation
|58,77%
|Taux d'abstention
|41,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,36%
|Nombre de votants
|7 571
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