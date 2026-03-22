Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch : les résultats du 2e tour

Programme de Anthony Brefel à Plaisance-du-Touch (L'ALTERNANCE POUR PLAISANCE)

Élections municipales

Les élections municipales de Plaisance-du-Touch se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ces élections représentent un moment crucial pour l'avenir de la commune. Le soutien de figures politiques comme Marine LE PEN et Jordan BARDELLA souligne l'importance de ce scrutin.

Priorités de campagne

Le programme de campagne met l'accent sur plusieurs priorités, notamment le renforcement de la police municipale et la gestion des taux d'imposition. Des initiatives pour améliorer la collecte des déchets et la sécurité publique sont également prévues. La modernisation des équipements sportifs et l'attention portée aux seniors sont des points clés de cette démarche.

Engagement pour Plaisance

Le candidat Anthony BREFEL appelle à une alternance ambitieuse et dynamique pour la ville. Il souhaite établir des finances publiques responsables et un dialogue constant avec les habitants. L'objectif est de faire de Plaisance-du-Touch un lieu agréable à vivre et attractif pour les investisseurs.

Contact et soutien

Les citoyens sont encouragés à voter pour Anthony BREFEL lors des élections. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues par email à l'adresse fournie. Le soutien du Rassemblement National est également mis en avant pour mobiliser les électeurs.