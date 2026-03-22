Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plaisance-du-Touch sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plaisance-du-Touch.
L'actu des élections municipales 2026 à Plaisance-du-Touch
11:50 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Plaisance-du-Touch pour les élections
Dimanche dernier, c'est Florence Queval (Divers gauche) qui a pris l'avantage en rassemblant 32,68 % des bulletins valides. Derrière, Joseph Pellegrino (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 30,31 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Anthony Brefel, étiqueté Rassemblement National, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Philippe Guyot, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 15,96 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Enfin, concernant la participation à Plaisance-du-Touch, le rendez-vous électoral a mobilisé 57,84 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plaisance-du-Touch
Le deuxième tour des élections municipales à Plaisance-du-Touch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Guyot
Liste divers gauche
Plaisance, solidaire et responsable
|
|
Anthony Brefel
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR PLAISANCE
|
|
Florence Queval
Liste divers gauche
Plaisance citoyenne
|
|
Joseph Pellegrino
Liste divers centre
Tous ensemble pour Plaisance
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence QUEVAL (Ballotage) Plaisance citoyenne
|2 769
|32,68%
|Joseph PELLEGRINO (Ballotage) Tous ensemble pour Plaisance
|2 568
|30,31%
|Anthony BREFEL (Ballotage) L'ALTERNANCE POUR PLAISANCE
|1 784
|21,06%
|Philippe GUYOT (Ballotage) Plaisance, solidaire et responsable
|1 352
|15,96%
|Participation au scrutin
|Plaisance-du-Touch
|Taux de participation
|57,84%
|Taux d'abstention
|42,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|8 649
Source : ministère de l’Intérieur
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