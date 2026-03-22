Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plaisance-du-Touch

Le deuxième tour des élections municipales à Plaisance-du-Touch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Guyot
Philippe Guyot Liste divers gauche
Plaisance, solidaire et responsable
  • Philippe Guyot
  • Audrey Romeo
  • Pélage Belise
  • Elisabeth Arnaut Epouse Segura
  • Thierry Andrieu
  • Pascale Cohen
  • Christophe Gras
  • Lamia Manin
  • Frédéric Cherel
  • Simone Toribio
  • Philippe Tessarotto
  • Alexandra Marc
  • Francis Centenero
  • Caroline Vignal
  • Samuel Fosso Wamba
  • Djamila Bendref
  • Gaétan Pruniaux
  • Camille Fourré
  • Vincent Deleers
  • Audrey Rey
  • Laurent Laouar
  • Valérie Levilain
  • Éric Pollet
  • Stéphanie Fougères
  • Soufian Soulimani
  • Sophie Brussieux
  • Mehdi Chouari
  • Inès Badji
  • Mathieu Bilotte
  • Inès Dupont
  • Filipe Da Costa Pereira
  • Sophie Abadie
  • Marc Giang
  • Marjorie Guérin Pochez
  • Jérémy Esteves
  • Chantal Fischer
  • Alexandre Pujol
Anthony Brefel
Anthony Brefel Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR PLAISANCE
  • Anthony Brefel
  • Françoise Blachère
  • Bertrand Delvinquiere
  • Sophie Dupré
  • Joël Jaillon
  • Béatrice Diard
  • Nicolas Delsol
  • Catherine Belou
  • Lucas Wendlinger
  • Ambre Dohin
  • Jacques Petit
  • Sarra Claviere
  • David Ramos
  • Stéphanie Matas
  • Patrice Scandella
  • Fabienne Cervino
  • Pierre Wytrykowski
  • Véronique Simounet-Legrand
  • Sebastien Galoy
  • Christelle Le Gal
  • Jean-François Lamoure
  • Anaïs Bergougnan
  • Patrick Racaud
  • Muriel Rambault
  • Jean Cathala
  • Jöelle Bernet
  • Jacques Gambino
  • Céline Armaing
  • Philippe Gras
  • Julie Thomas
  • Michel Lemaire
  • Janine Marlin
  • Jean Grall
  • Brigitte Thomassin
  • Bernard Renault
  • Cyriel Lemaire
Florence Queval
Florence Queval Liste divers gauche
Plaisance citoyenne
  • Florence Queval
  • Thomas Aymonier
  • Sophie Duhamel
  • Pascal Barbier
  • Alicia Lamia
  • Jean-François Behm
  • Séverine Chauvin
  • Jean-Philippe Berger
  • Sylvie Roguin
  • Alain Vergnes
  • Floriane Montant
  • Bertrand Santaguiliana
  • Joëlle Desfrançois
  • Jimi Sako
  • Nelly Andres
  • Bruno Haetty
  • Nora Boudih
  • Corentin Legeay
  • Marie Rommel
  • Kevin Mandrick
  • Nadine Matha
  • Michel Monte
  • Martine Villemur
  • Johan Vandyck
  • Véronique Druot
  • Omer Isik
  • Christine Haetty
  • Christian Dalle
  • Isabelle Simon
  • Philippe Cornolo
  • Agnès Prédal
  • Francis Toral
  • Véronique Maubacq
  • Yanick Fache
  • Émilie Louarn
  • Luca Amodei
  • Agnès de Freitas
Joseph Pellegrino
Joseph Pellegrino Liste divers centre
Tous ensemble pour Plaisance
  • Joseph Pellegrino
  • Marie-Thérèse Marchand
  • Joseph Garnier
  • Magali Labaquere
  • Fabien Morvan
  • Sandrine Basa
  • Patrick Carlesso
  • Florence Fabry
  • Laurent Pichaud
  • Chantal Molinier
  • Alexandre Thiele
  • Danièle Carlesso
  • Laurent Navarro
  • Soazig Goasmat
  • Jean-François Labaquere
  • Carola Garnier
  • Pierre Charles Rolland
  • Christiane Pichaud
  • Cédric Marrast
  • Marjorie Loubet
  • Sokat Amiroudine
  • Déborah Pontus
  • Christophe Ridimann
  • Nadia Airola
  • Jean-Philippe Chardon
  • Chloé Pellegrino
  • Robert Airola
  • Catherine Van de Keere
  • Nicolas Lance
  • Isabelle Torres
  • Ali Fekir
  • Sophie Robin
  • Jean-François Escach
  • Anita Perreu
  • Martin Comas
  • Sandrine Dos Reis Resende
  • Benjamin Jakubowski

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence QUEVAL
Florence QUEVAL (Ballotage) Plaisance citoyenne 		2 769 32,68%
Joseph PELLEGRINO
Joseph PELLEGRINO (Ballotage) Tous ensemble pour Plaisance 		2 568 30,31%
Anthony BREFEL
Anthony BREFEL (Ballotage) L'ALTERNANCE POUR PLAISANCE 		1 784 21,06%
Philippe GUYOT
Philippe GUYOT (Ballotage) Plaisance, solidaire et responsable 		1 352 15,96%
Participation au scrutin Plaisance-du-Touch
Taux de participation 57,84%
Taux d'abstention 42,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 8 649

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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