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19:21 - Plaisance-du-Touch : démographie et socio-économie impactent les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Plaisance-du-Touch apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 27,76% de cadres pour 20 471 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 602 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 5 954 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 20,80% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,27% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Plaisance-du-Touch forme une communauté diversifiée, avec ses 1 187 résidents étrangers, soit 5,80% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 43,03% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 416,79 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Plaisance-du-Touch manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - L'avancée du Rassemblement national RN à Plaisance-du-Touch avant les municipales Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Plaisance-du-Touch il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 17,78% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,30% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 15,71% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Plaisance-du-Touch comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 25,20% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 29,24% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 37,70% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Plaisance-du-Touch vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les archives d'il y a six ans montrent que 5 379 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Plaisance-du-Touch, ce qui donnait un taux de participation de 39,11 %, un niveau conforme à la tendance du pays, l'épidémie de Covid ayant impacté fortement l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 11 306 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 79,60 % de participation. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 52,77 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 73,20 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 57,86 % des électeurs. Décortiquer ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Plaisance-du-Touch comme une zone relativement attachée au vote. La participation des électeurs de Plaisance-du-Touch constituera en tout cas un gros enjeu pour cette municipale 2026.

15:59 - Il y a deux ans, Plaisance-du-Touch a choisi la droite La physionomie politique de Plaisance-du-Touch a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un secteur difficile à classer. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Plaisance-du-Touch avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 25,20% des bulletins. Les élections législatives à Plaisance-du-Touch une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Arnaud Simion (Union de la gauche) aux avants-postes avec 34,82% au premier tour, devant Monique Iborra (Ensemble !) avec 30,65%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Arnaud Simion culminant à 62,30% des votes dans la commune.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Plaisance-du-Touch ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Plaisance-du-Touch tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,93% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 23,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,70% pour Emmanuel Macron, contre 32,30% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Plaisance-du-Touch accordaient leurs suffrages à Monique Iborra (Ensemble !) avec 31,35% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Monique Iborra virant de nouveau en tête avec 50,78% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Plaisance-du-Touch se positionne comme une place forte du courant central.

12:58 - Impôts locaux à Plaisance-du-Touch : un dossier sensible avant les municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux ont grimpé à Plaisance-du-Touch entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 14,57 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 103 780 € la même année, contre 3 456 090 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Plaisance-du-Touch a évolué pour se fixer à 56,24 % en 2024 (contre 28,40 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Plaisance-du-Touch s'est établi à 1 256 € en 2024, alors que ce montant se situait à 932 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Ensemble, Avançons Pour Plaisance" majoritaire à Plaisance-du-Touch Dans la ville de Plaisance-du-Touch, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore conditionnées par l'issue des dernières municipales en date. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Guyot (Divers centre) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 2 625 soutiens (50,79%). Dans la position du principal opposant, Pascal Barbier (Divers gauche) a rassemblé 2 543 bulletins valides (49,20%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers centre a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Plaisance-du-Touch, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.