Résultat municipale 2026 à Plaisance-du-Touch (31830) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plaisance-du-Touch a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plaisance-du-Touch, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisance-du-Touch [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence QUEVAL
Florence QUEVAL Plaisance citoyenne 		2 769 32,68%
Joseph PELLEGRINO
Joseph PELLEGRINO Tous ensemble pour Plaisance 		2 568 30,31%
Anthony BREFEL
Anthony BREFEL L'ALTERNANCE POUR PLAISANCE 		1 784 21,06%
Philippe GUYOT
Philippe GUYOT Plaisance, solidaire et responsable 		1 352 15,96%
Participation au scrutin Plaisance-du-Touch
Taux de participation 57,83%
Taux d'abstention 42,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 8 649

Source : ministère de l’Intérieur

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