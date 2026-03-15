Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisir : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisir [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Plaisir sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plaisir.
L'actu des élections municipales 2026 à Plaisir
13:09 - Les dernières élections municipales à Plaisir marquées par une triangulaire
Les résultats des dernières municipales à Plaisir ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Joséphine Kollmannsberger (Divers droite) a viré en tête en totalisant 2 537 soutiens (37,07%). Dans la position du principal opposant, Patrick Ginter (Divers centre) a obtenu 29,31% des voix. Le podium a été complété par Annie-Joëlle Priou-Hasni (Divers gauche), obtenant 1 329 voix (19,42%). Un delta notable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Joséphine Kollmannsberger l'a finalement emporté avec 43,99% des suffrages, face à Patrick Ginter avec 32,01% des électeurs inscrits et Annie-Joëlle Priou-Hasni réunissant 1 563 électeurs (23,98%). La supériorité de la liste 'Plaisir avance' s'est affirmée, conduisant à une victoire sans bavure et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a sans doute bénéficié du report de votes des listes éliminées, gagnant 330 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Plaisir, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Plaisir
Les élections municipales offrent la possibilité aux votants de Plaisir de se prononcer sur la façon dont est organisée leur ville. À titre de rappel, c'est Joséphine Kollmannsberger qui a conquis la mairie au second tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Plaisir. Sachez également que les 23 bureaux de vote de l'agglomération de Plaisir ferment leurs portes à 20 heures pour le dépouillement. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Plaisir dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plaisir
|Tête de listeListe
|
Annie-Joëlle Priou-Hasni
Liste d'union à gauche
PLAISIR EN COMMUN
|
|
Gilles Bombard
Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PLAISIR
|
|
Joséphine Kollmannsberger
Liste divers droite
PRESERVER PLAISIR, AGIR POUR L'AVENIR
|
|
Sandrine Carneiro
Liste divers centre
PLAISIR, CŒUR DE VIE
|
|
Jean-Louis Mettelet
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR PLAISIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joséphine Kollmannsberger (29 élus) Plaisir avance
|2 867
|43,99%
|
|Patrick Ginter (6 élus) Plaisir notre ville notre avenir
|2 086
|32,01%
|
|Annie-Joëlle Priou-Hasni (4 élus) Taf tout a faire pour plaisir
|1 563
|23,98%
|
|Participation au scrutin
|Plaisir
|Taux de participation
|34,26%
|Taux d'abstention
|65,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 685
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joséphine Kollmannsberger Plaisir avance
|2 537
|37,07%
|Patrick Ginter Plaisir notre ville notre avenir
|2 006
|29,31%
|Annie-Joëlle Priou-Hasni Taf tout a faire pour plaisir
|1 329
|19,42%
|Djamel Niati A gauche toute
|490
|7,16%
|Jean-Louis Mettelet Rassemblement pour plaisir
|480
|7,01%
|Participation au scrutin
|Plaisir
|Taux de participation
|36,55%
|Taux d'abstention
|63,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 116
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joséphine Kollmannsberger (32 élus) Un regard vers l'avenir
|5 858
|58,27%
|
|Bernard Ansart (5 élus) Agir ensemble pour plaisir
|2 516
|25,02%
|
|Aleksandar Nikolic (1 élu) Rassemblement bleu marine pour plaisir
|930
|9,25%
|
|Djamel Niati (1 élu) A gauche toute : l'humain d'abord !
|749
|7,45%
|
|Participation au scrutin
|Plaisir
|Taux de participation
|54,43%
|Taux d'abstention
|45,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Nombre de votants
|10 358
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