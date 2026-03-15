Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisir : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plaisir

Tête de listeListe
Annie-Joëlle Priou-Hasni
Annie-Joëlle Priou-Hasni Liste d'union à gauche
PLAISIR EN COMMUN
  • Annie-Joëlle Priou-Hasni
  • Patrick Gibassier
  • Jeanne Champy
  • Simon Masset-Denevre
  • Marie-Christine Bassas
  • Pierre Smadja
  • Elodie Seignard
  • Alexandre Jard
  • Alice Blondeau
  • Stéphane Chevallier
  • Marianne Dominiak
  • Alain Chollet
  • Geneviève Ledergerber
  • Sylvain Souto
  • Abla Messaoudi
  • Claude Brehm
  • Marie-Claire Moreau
  • Pierre-Marie Bancal
  • Annick Givois Havet
  • Bruno Mariage
  • Fabienne Saisi
  • Corentin Campano
  • Marie-Laure Loyer Danflou
  • Mathieu Rollin
  • Fatima Idrissi
  • Maxime Macau
  • Régine Paladina
  • Jean-Claude Mariaud
  • Emma Frerot
  • Henri Mazzarese
  • Angèle Taby
  • Michel Riotte
  • Nicole Esnault
  • Arnaud Floquet
  • Sophie Bazire
  • Jean Gourichon
  • Yveline Darneau
  • Masafumi Tanaka
  • Jacqueline Bellouard
  • François Smadja
  • Maëlle Bouquet
Gilles Bombard
Gilles Bombard Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PLAISIR
  • Gilles Bombard
  • Diane Miguel
  • Gilles Claret
  • Sandra Mallard
  • Kamel Maazouza
  • Paule Yao
  • Maxime Haultcoeur
  • Marguerite-Elise Brandenbourger
  • Alexandre Dos Santos
  • Maëlle Nigoghosian
  • Jean-Paul Romani
  • Khaldia Bougheddou
  • Quentin Neto
  • Assa Sow
  • Cristobal Gonzalez-Perez
  • Raoudha Allani
  • Kaïs Nejjari
  • Joanna Da Silva
  • Claude Heurdier
  • Souad Benyoub
  • Gael Neel
  • Grecelia-Ixchel Herrera
  • Didier Donniou
  • Françoise Le Vaillant Heurdier
  • Nathaniel Trochu
  • Ndeye Maty Argentin
  • Jorge Ramirez
  • Emma Hamimi
  • Enzo Cantalapiedra
  • Sophia Obazzi
  • Alain Amblard
  • Mina Aaballaoui
  • Selim Egot
  • Fatiha Roncalli
  • Jean-Michel Elie Chansac
  • Auriane Bayard
  • Cosme Monnier
  • Catherine Lerondeau
  • Attman Attabbani
  • Laura Sanchez
  • Gabriel Danjon
Joséphine Kollmannsberger
Joséphine Kollmannsberger Liste divers droite
PRESERVER PLAISIR, AGIR POUR L'AVENIR
  • Joséphine Kollmannsberger
  • Louis Chicard
  • Adeline Guilleux
  • Christophe Bellenger
  • Sylvie Kane
  • Florent Maillard
  • Véronique Faucheux
  • Philippe Cordat
  • Brigitte Maudry
  • Dominique Modeste
  • Isabelle Satre
  • Igor Gazeyeff
  • Anne Gregoroni
  • Elie Abi Saad
  • Juanita Bit Vayaboury
  • Jean-Michel Dubois
  • Dominique Jenaste
  • Sébastien Orgaer
  • Nora Lakhdari
  • Richard Wakim
  • Véronique Morin
  • Frédéric Raison
  • Anne-Sophie Luguet
  • Christian Lenne
  • Catherine Sabine
  • Thierry Morel
  • Nathalie Nédélec
  • Loïc Lardeux
  • Agathe Delamea
  • Jean Fabrice Gakomo Abessolo
  • Héloïse Viranin-Houpiarpanin
  • Rodrigue Itoua
  • Virginie Michaud Gros Benoit
  • Nicolas Coudrette
  • Léa Pichery
  • Bernard Bousquet
  • Khadija Najib
  • Amaury Lagarde
  • Apolline Chaneac
Sandrine Carneiro
Sandrine Carneiro Liste divers centre
PLAISIR, CŒUR DE VIE
  • Sandrine Carneiro
  • Olivier Hay
  • Laurence Duflos
  • Bernard Ansart
  • Véronique Tellier
  • Michel Darrieus
  • Sonia Jardin
  • Régis Chenel
  • Virginie Bussy
  • Etienne Lumvuemba
  • Sofia Atti
  • Sébastien Radigue
  • Susana Da Silva
  • Thierry Becker
  • Aïssata Ly
  • Xavier Cuccia
  • Nathalie Rouyer
  • Marcel Tisseyre
  • Sophie Gentil
  • Bernard Chaleix
  • Sylvia Natolot
  • Jimmy Cottrell
  • Claudine Mentz
  • Mathieu Gest
  • Katarzyna Couvreur
  • Jean-Philippe Renaldo
  • Virginie Bossu
  • José Gomes
  • Mariame Berete
  • Arezki Zalouk
  • Aline Leynadier
  • Tarek Boulhares
  • Kadiatou Traore
  • Benoît Jemain
  • Colette Lewczak
  • Ibrahima Diallo
  • Betty Vallée
  • Alain Devillechabrolle
  • Sylvie Leroi
  • Jean-Luc Razafindrazaka
  • Christine Vaast
Jean-Louis Mettelet
Jean-Louis Mettelet Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR PLAISIR
  • Jean-Louis Mettelet
  • Marie-Nicole Cucca
  • Alan Bunel
  • Agathe Porée
  • Daniel Defosse
  • Jocelyne Naudin
  • Philippe Harmat
  • Astrid Blind
  • Etienne Gremaud
  • Jacqueline Rousseau
  • Laurent Langlois
  • Véronique Gremaud
  • Charles Lambert
  • Maria Da Conceiçao Billault
  • Eric David
  • Anecgled Thirugnanapackiam
  • Jérôme Bodiot
  • Régine Debliquy
  • Eric Blind
  • Tamara Fier
  • Ludwig Knoepffler
  • Monika Lambert
  • Arthur Blondeau
  • Karine Poisot
  • Thierry Le Verger
  • Ilda Beito Franco
  • Stéphane Leclet
  • Isabelle Couffon
  • James Dossarps
  • Michelle Stanger
  • José Robalo-Longo
  • Dominique Vauthier
  • Patrick Le Ray
  • Hélène Nabot
  • Jean-Claude Lejeune
  • Marie-Jacques Audren
  • Gérard Poppe
  • Gloriyal Kamalappah
  • Jean Allanic

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joséphine Kollmannsberger
Joséphine Kollmannsberger (29 élus) Plaisir avance 		2 867 43,99%
  • Joséphine Kollmannsberger
  • Christophe Bellenger
  • Adeline Guilleux
  • Bernard Meyer
  • Ginette Faroux
  • Dominique Modeste
  • Isabelle Satre
  • Henri-Pierre Lersteau
  • Sylvie Kane
  • Philippe Cordat
  • Brigitte Maudry
  • Richard Wakim
  • Malika Sakhi
  • Igor Gazeyeff
  • Véronique Faucheux
  • Sunday Koba
  • Véronique Morin
  • Jean-Michel Dubois
  • Marie-Hélène Pigagnol
  • Clément Aubril
  • Dominique Jenaste
  • Sébastien Orgaer
  • Nora Lakhdari
  • Frédéric Raison
  • Anne Gregoroni
  • Louis Chicard
  • Geneviève Bernollin
  • Stéphan Tresse
  • Joëlle Maranjon
Patrick Ginter
Patrick Ginter (6 élus) Plaisir notre ville notre avenir 		2 086 32,01%
  • Patrick Ginter
  • Sandrina Carneiro
  • Brice Fabry
  • Véronique Guernon
  • Bernard Ansart
  • Camille Cresteil
Annie-Joëlle Priou-Hasni
Annie-Joëlle Priou-Hasni (4 élus) Taf tout a faire pour plaisir 		1 563 23,98%
  • Annie-Joëlle Priou-Hasni
  • Mathieu Rollin
  • Natacha Feraux
  • Christophe Chartier
Participation au scrutin Plaisir
Taux de participation 34,26%
Taux d'abstention 65,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 685

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joséphine Kollmannsberger
Joséphine Kollmannsberger Plaisir avance 		2 537 37,07%
Patrick Ginter
Patrick Ginter Plaisir notre ville notre avenir 		2 006 29,31%
Annie-Joëlle Priou-Hasni
Annie-Joëlle Priou-Hasni Taf tout a faire pour plaisir 		1 329 19,42%
Djamel Niati
Djamel Niati A gauche toute 		490 7,16%
Jean-Louis Mettelet
Jean-Louis Mettelet Rassemblement pour plaisir 		480 7,01%
Participation au scrutin Plaisir
Taux de participation 36,55%
Taux d'abstention 63,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 116

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joséphine Kollmannsberger
Joséphine Kollmannsberger (32 élus) Un regard vers l'avenir 		5 858 58,27%
  • Joséphine Kollmannsberger
  • Bernard Meyer
  • Séverine Fillioud
  • Patrick Ginter
  • Ginette Faroux
  • Henri-Pierre Lersteau
  • Véronique Guernon
  • Jean-François Duchas
  • Sandrina Carneiro
  • Christophe Bellenger
  • Céline Guyard
  • Dominique Modeste
  • Adeline Guilleux
  • Philippe Cordat
  • Sylvie Kane
  • Brice Voirin-Metairie
  • Geneviève Bernollin
  • Franz Bussy
  • Marie Hélène Pigagnol
  • Eric Decroix
  • Véronique Faucheux
  • Brice Fabry
  • Stéphanie Van Dersteen
  • Bernard Capdevielle
  • Anne Gregoroni
  • Cheickné Sissoko
  • Malika Sakhi
  • Frédéric Delord
  • Joëlle Maranjon
  • Pierre Plantadis
  • Dominique Jenaste
  • Fabien Metais
Bernard Ansart
Bernard Ansart (5 élus) Agir ensemble pour plaisir 		2 516 25,02%
  • Bernard Ansart
  • Stéphanie Revel
  • Bruno Tabary
  • Isabelle Al Subaihi
  • Régis Mortier
Aleksandar Nikolic
Aleksandar Nikolic (1 élu) Rassemblement bleu marine pour plaisir 		930 9,25%
  • Aleksandar Nikolic
Djamel Niati
Djamel Niati (1 élu) A gauche toute : l'humain d'abord ! 		749 7,45%
  • Djamel Niati
Participation au scrutin Plaisir
Taux de participation 54,43%
Taux d'abstention 45,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Nombre de votants 10 358

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