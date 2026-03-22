Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisir : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plaisir [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plaisir sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plaisir.
L'actu des élections municipales 2026 à Plaisir
11:50 - Un premier constat à Plaisir avec les résultats du 1er tour
Dimanche dernier, c'est Joséphine Kollmannsberger (Divers droite) qui s'est arrogée la première place avec 31,53 % des votes. À sa suite, Sandrine Carneiro (Divers centre) a pris la position de dauphine avec 29,22 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Comme il y a six ans, Joséphine Kollmannsberger est restée au sommet du classement, mais elle a vu son électorat s'éroder de 5 points. Par ailleurs, avec 14,62 %, Gilles Bombard (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Jean-Louis Mettelet, portant la nuance Rassemblement National, a rassemblé 12,60 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Plaisir, l'élection a enregistré une participation de 50,85 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plaisir
Le deuxième tour des élections municipales à Plaisir a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Annie-Joëlle Priou-Hasni
Liste d'union à gauche
PLAISIR EN COMMUN
|
|
Gilles Bombard
Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PLAISIR
|
|
Joséphine Kollmannsberger
Liste divers droite
PRESERVER PLAISIR, AGIR POUR L'AVENIR
|
|
Sandrine Carneiro
Liste divers centre
PLAISIR, CŒUR DE VIE
|
|
Jean-Louis Mettelet
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR PLAISIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plaisir
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joséphine KOLLMANNSBERGER (Ballotage) PRESERVER PLAISIR, AGIR POUR L'AVENIR
|3 217
|31,53%
|Sandrine CARNEIRO (Ballotage) PLAISIR, CŒUR DE VIE
|2 981
|29,22%
|Gilles BOMBARD (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PLAISIR
|1 492
|14,62%
|Jean-Louis METTELET (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR PLAISIR
|1 286
|12,60%
|Annie-Joëlle PRIOU-HASNI (Ballotage) PLAISIR EN COMMUN
|1 227
|12,03%
|Participation au scrutin
|Plaisir
|Taux de participation
|50,85%
|Taux d'abstention
|49,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|10 380
Source : ministère de l’Intérieur
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