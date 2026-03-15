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19:21 - Comprendre l'électorat de Plaisir : un regard sur la démographie locale En marge des municipales, Plaisir fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 25,84% de cadres supérieurs pour 31 971 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 1 883 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (80,76%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 4 344 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 11,01%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 943 €/mois. À Plaisir, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Plaisir ? Le parti d'extrême droite restait loin du match lors des élections locales à Plaisir il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 13,83% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,12% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 13,63% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Plaisir comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 22,53% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 24,35% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 23,05% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 36,55 % de participation à Plaisir En ce jour d'élections municipales à Plaisir, la participation sera observée de près. La mobilisation s'élevait à 36,55 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un chiffre assez faible) alors que le pays était déjà affecté par l'épidémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part largement mobilisé, avec 76,22 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 23,78 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 46,88 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 67,56 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 51,90 % des électeurs. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le profil d'une contrée en déficit de participation par rapport au reste de la France.

15:59 - Plaisir : retour sur les résultats électoraux de 2024 L'orientation des électeurs de Plaisir a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (22,53%). Les législatives à Plaisir qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Christophe Massiaux (Union de la gauche) en tête du peloton avec 37,50% au premier tour, devant Karl Olive (Majorité présidentielle) avec 32,33%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christophe Massiaux culminant à 40,63% des votes localement.

14:57 - Plaisir : retour sur les résultats de la dernière présidentielle en date Globalement, le paysage électoral fait de Plaisir un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Plaisir voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 30,92% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 29,79%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,88% pour Emmanuel Macron, contre 28,12% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Plaisir accordaient leurs suffrages à Karl Olive (Ensemble !) avec 31,42% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,20%.

12:58 - Le niveau des impôts locaux est en hausse à Plaisir Pour ce qui est des contributions locales à Plaisir, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 262 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 121 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 34,10 % en 2024 (contre environ 18,52 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 311 420 € de recettes en 2024, contre 8,54422 millions d'euros (8 544 220 € très exactement) engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,49 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les dernières élections municipales à Plaisir marquées par une triangulaire Les résultats des dernières municipales à Plaisir ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Joséphine Kollmannsberger (Divers droite) a viré en tête en totalisant 2 537 soutiens (37,07%). Dans la position du principal opposant, Patrick Ginter (Divers centre) a obtenu 29,31% des voix. Le podium a été complété par Annie-Joëlle Priou-Hasni (Divers gauche), obtenant 1 329 voix (19,42%). Un delta notable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Joséphine Kollmannsberger l'a finalement emporté avec 43,99% des suffrages, face à Patrick Ginter avec 32,01% des électeurs inscrits et Annie-Joëlle Priou-Hasni réunissant 1 563 électeurs (23,98%). La supériorité de la liste 'Plaisir avance' s'est affirmée, conduisant à une victoire sans bavure et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a sans doute bénéficié du report de votes des listes éliminées, gagnant 330 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Plaisir, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques.