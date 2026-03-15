Résultat municipale 2026 à Plaisir (78370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plaisir a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plaisir, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaisir [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joséphine KOLLMANNSBERGER
Joséphine KOLLMANNSBERGER PRESERVER PLAISIR, AGIR POUR L'AVENIR 		3 217 31,53%
Sandrine CARNEIRO
Sandrine CARNEIRO PLAISIR, CŒUR DE VIE 		2 981 29,22%
Gilles BOMBARD
Gilles BOMBARD UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PLAISIR 		1 492 14,62%
Jean-Louis METTELET
Jean-Louis METTELET RASSEMBLEMENT POUR PLAISIR 		1 286 12,60%
Annie-Joëlle PRIOU-HASNI
Annie-Joëlle PRIOU-HASNI PLAISIR EN COMMUN 		1 227 12,03%
Participation au scrutin Plaisir
Taux de participation 50,85%
Taux d'abstention 49,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 10 380

Source : ministère de l’Intérieur

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