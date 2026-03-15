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19:17 - Élections municipales à Plaissan : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Plaissan, les élections s'achèvent. Avec ses 1 610 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 117 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 463 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 22,98% des résidents sont des enfants, et 6,27% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,14% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 572,51 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, Plaissan incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Plaissan Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière élection municipale à Plaissan en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 34,92% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,28% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 31,38% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN obtenait 57,24% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 45,23% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 56,17% pour le RN. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 62,14% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Manon Bouquin.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Plaissan Au soir de ces municipales de 2026, l'état de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Plaissan. Lors des municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 76,58 % au premier tour, une affluence particulièrement forte. C'étaient 749 votants qui s'étaient mobilisés, l'épidémie de coronavirus ayant pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 903 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 85,67 % de participation. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 46,74 % (47,51 % au national), avant de bondir à 74,15 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient attiré 63,58 % des électeurs (soit environ 714 votants). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le profil d'une contrée civiquement engagée face aux moyennes nationales.

15:59 - Plaissan : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de 2024 à Plaissan, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,23%). Manon Bouquin (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Plaissan quelques semaines plus tard avec 56,17%. Sébastien Rome (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 24,43%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Manon Bouquin culminant à 62,14% des voix dans la commune. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Plaissan restait à l'époque une terre de droite nationaliste, affermissant sa position historique.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Plaissan ? Lors des législatives de 2022, les votants de Plaissan soutenaient en priorité Manon Bouquin (RN) avec 31,38% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,24%. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Plaissan choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 34,92% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 18,53%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 60,28% pour Marine Le Pen, contre 39,72% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Plaissan comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Les électeurs de Plaissan voteront-ils sur les impôts ? Pour ce qui concerne la pression fiscale de Plaissan, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté 622 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 574 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 43,30 % en 2024 (contre près de 21,85 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 28 570 € de recettes en 2024, contre 240 400 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 15,10 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Plaissan La lecture des résultats des élections municipales de 2020 à Plaissan est riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Béatrice Fernando a terminé en tête en totalisant 439 soutiens (60,30%). Dans la position du principal opposant, Paul-Arnaud Arribat-Paindavoine a capté 289 voix (39,69%). Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Plaissan, ce décor pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce succès éclatant, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.