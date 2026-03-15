Résultat municipale 2026 à Plaissan (34230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plaissan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plaissan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaissan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Béatrice FERNANDO
Béatrice FERNANDO (16 élus) PLAISSAN PASSIONNÉMENT 		492 56,88%
  • Béatrice FERNANDO
  • Bernard PINGAUD
  • Caroline AUBERT
  • Frédéric NEGROU
  • Annie BOIX
  • Christophe DELACROIX
  • Monique BONNAFOUX
  • Youssef ISAOUTAN
  • Sonia SANCHEZ
  • Jean-Christophe BONNAFOUX
  • Déborah LEGER
  • Mickaël SMESMAN
  • Pauline GOUDEAU
  • Jean-François FENEUX
  • Isabelle FAGARD
  • Serge FIRINGA
Loïc NGOUSSA
Loïc NGOUSSA (2 élus) LISTE CITOYENNE POUR PLAISSAN 		214 24,74%
  • Loïc NGOUSSA
  • Sandrine BARSAGOL
Christophe MATEU
Christophe MATEU (1 élu) PLAISSAN AUTHENTICITE ET TERROIR 		159 18,38%
  • Christophe MATEU
Participation au scrutin Plaissan
Taux de participation 73,05%
Taux d'abstention 26,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 897

Source : ministère de l’Intérieur

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