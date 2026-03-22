Résultat de l'élection municipale 2026 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plan-d'Aups-Sainte-Baume sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plan-d'Aups-Sainte-Baume.
L'actu des élections municipales 2026 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
11:46 - Quels sont les rapports de force à Plan-d'Aups-Sainte-Baume pour ce 2e tour de l'élection municipale ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Plan-d'Aups-Sainte-Baume, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 71,95 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Carine Paillard qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 48,78 % des bulletins valides. Ensuite, Sébastien Morel a pris la position de dauphin avec 28,59 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage de la leader. Carine Paillard a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a marqué un léger repli de 5 points depuis. Par ailleurs, avec 22,62 %, Rudy Alunni a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plan-d'Aups-Sainte-Baume
Le deuxième tour des élections municipales à Plan-d'Aups-Sainte-Baume a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Carine Paillard
Divers
UNIR-PRESERVER-PARTAGER, Poursuivons ensemble
|
|
Sébastien Morel
Divers
MOREL 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carine PAILLARD (Ballotage) UNIR-PRESERVER-PARTAGER, Poursuivons ensemble
|662
|48,78%
|Sébastien MOREL (Ballotage) MOREL 2026
|388
|28,59%
|Rudy ALUNNI (Ballotage) RUDY ALUNNI - UN VILLAGE QUI VIT, UN FUTUR QUI NOUS UNIT
|307
|22,62%
|Participation au scrutin
|Plan-d'Aups-Sainte-Baume
|Taux de participation
|71,95%
|Taux d'abstention
|28,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Nombre de votants
|1 390
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Plan-d'Aups-Sainte-Baume (83640)
- Ecole primaire à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Maternités à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Crèches et garderies à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Salaires à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Impôts à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Dette et budget de Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Climat et historique météo de Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Accidents à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Délinquance à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Inondations à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Nombre de médecins à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Pollution à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Entreprises à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Prix immobilier à Plan-d'Aups-Sainte-Baume