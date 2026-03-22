Résultat de l'élection municipale 2026 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plan-d'Aups-Sainte-Baume

Le deuxième tour des élections municipales à Plan-d'Aups-Sainte-Baume a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Carine Paillard
Carine Paillard Divers
UNIR-PRESERVER-PARTAGER, Poursuivons ensemble
  • Carine Paillard
  • Gauthier Stinco
  • Marie Basbous
  • Olivier Paillard
  • Céline Bounin
  • Cédric Jacquinet
  • Véronique Pabion
  • Christophe Carpentier
  • Frédérique Bohera
  • Richard Holgate
  • Mélanie Muller
  • Thierry Aillaud
  • Priscillia Guazzagaloppa
  • Nicolas Cano
  • Christelle Moreau
  • Christophe Coruzzi
  • Géraldine d'Alessio
  • Fabien Cochin
  • Mélanie Lassalle
  • Michael Amicel
  • Laetitia Minelli
  • Olivier Ochin
  • Julie Chiariello
  • Antonio Baldo
  • Patricia Ranieri
Sébastien Morel
Sébastien Morel Divers
MOREL 2026
  • Sébastien Morel
  • Sue Ellen Collin
  • Arnaud Lafitte
  • Angélique Lacoste
  • Jean Papera
  • Chantal Lorenzati
  • Damien Bretel
  • Carole Spor
  • Ludovic Hutin
  • Patricia Orioli
  • Thierry Belabal
  • Aurélie Chaudergue
  • Martial Lacoste
  • Béatrice Rousselle
  • Richard Bichon
  • Katia Engrand
  • Julien Chiabrando
  • Catherine Da Silva
  • François Noury
  • Gisèle Roggi
  • Michael Ouannou
  • Fanny Pallard
  • Alain Tomao
  • Léa Jourdan
  • Laurent Aubin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume

Tête de listeListe Voix % des voix
Carine PAILLARD
Carine PAILLARD (Ballotage) UNIR-PRESERVER-PARTAGER, Poursuivons ensemble 		662 48,78%
Sébastien MOREL
Sébastien MOREL (Ballotage) MOREL 2026 		388 28,59%
Rudy ALUNNI
Rudy ALUNNI (Ballotage) RUDY ALUNNI - UN VILLAGE QUI VIT, UN FUTUR QUI NOUS UNIT 		307 22,62%
Participation au scrutin Plan-d'Aups-Sainte-Baume
Taux de participation 71,95%
Taux d'abstention 28,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 1 390

Source : ministère de l’Intérieur

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