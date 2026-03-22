Résultat de l'élection municipale 2026 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume : les résultats du 2e tour

Programme de Carine Paillard à Plan-d'Aups-Sainte-Baume (UNIR-PRESERVER-PARTAGER, Poursuivons ensemble)

Engagement Communal

Depuis 2020, Carine Paillard a pris la responsabilité de conduire la commune de Plan d’Aups Sainte-Baume. Son équipe a agi avec conviction pour préserver le cadre de vie tout en préparant l'avenir. Ils proposent de poursuivre cette action collective pour un village dynamique et solidaire.

Équipe et Compétence

La candidature de Carine Paillard repose sur une équipe passionnée et compétente, alliant expérience et renouveau. Cette équipe est prête à travailler dès le lendemain des élections pour le bien de la commune. Leur objectif est d'assurer que chaque voix soit entendue et prise en compte.

Projet Ambitieux

Pour les six prochaines années, un programme ambitieux et réaliste est proposé aux habitants de Plan d’Aups. Ce projet inclut des engagements pour la sécurité, l'environnement et le cadre de vie. La continuité et la transparence démocratique sont également au cœur de cette démarche.

Appel à l'Action

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent une opportunité pour les Plandalennes et Plandalens de choisir la direction de leur village. Carine Paillard invite les citoyens à poursuivre ensemble le chemin engagé. Le vote est présenté comme un moyen d'assurer un avenir solide et partagé pour la commune.