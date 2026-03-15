Résultat de l'élection municipale 2026 à Plan-de-Cuques : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plan-de-Cuques

Tête de listeListe
Stéphane Simond
Stéphane Simond Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR PLAN DE CUQUES
  • Stéphane Simond
  • Patricia Vargas
  • Cyril Giraud Carrier
  • Christelle Siccardi
  • David Carpentier
  • Valerie Deschanel
  • Eric Mattei
  • Yvonne Casciotti
  • Michel Bonnaure
  • Dominique Sahaguian
  • Arnaud Pascale
  • Aurelie Ripaldi
  • Jerome Delorme
  • Chantal Julien
  • Alain Brossier
  • Emma Pointeau
  • Jeremy Diliberto
  • Emilie Lacroix
  • Sebastien Giordano
  • Maryse Samandjis
  • Frank Mongilardi
  • Veronique Bisogno
  • Denis Vidal
  • Chantal Gautier
  • Philippe Bugia
  • Manon Mantei
  • Jean Marc Gigante
  • Celia Carpentier
  • Olivier Pugliese
  • Laure Salé
  • Marc Laffaille
  • Annie Magoia
  • Max Olivieri
  • Jeanine Sanguinetti
  • Alexandre Bachasson
Mounir Hamza
Mounir Hamza Liste divers gauche
GAUCHE CITOYENNE UNIE
  • Mounir Hamza
  • Maria Ignacio
  • Pascal Couton
  • Sandra Brisson
  • Jacques Hatem
  • Kiliane Esmeralda Désirée Juve
  • Nicolas Haroutiounian
  • Joëlle Dutripon
  • Michel Laurent
  • Séverine Vernet
  • Christophe Gouelibo
  • Martine Momplot
  • André Jean
  • Evelyne Naccache
  • Sébastien Debaud
  • Françoise Sanson Martinez
  • Farid Sedrati
  • Christelle Gerlier
  • Frédéric Chergui
  • Josiane Planells
  • Gilles Rocchia
  • Zahera Kacioui
  • Vincent Vadrot
  • Céline d'Alvia
  • Jean Michel Gueit
  • Lola Vendeville
  • Jean-Marc Flambeau
  • Josiane Franceschi
  • Nathan Rocchia
  • Agnès Fabre
  • Olivier Gras
  • Josette Demongeot
  • Sébastien Vanhulst
Jean Tosello
Jean Tosello Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE DE PLAN-DE-CUQUES
  • Jean Tosello
  • Sophie Grech
  • Jean-Pierre Courtaro
  • Nadine Hors
  • Thierry Sitbon
  • Mireille Beraud
  • Laurent Buret
  • Maud Mougnier
  • Charlie Sanchez
  • Elodie Verzeroli
  • Andre Assante
  • Valérie Mezzo
  • Laurent Stéphane Della Santina
  • Patricia Canavaggio
  • Meyer Nataf
  • Laurence Jentile
  • Alain Fontana
  • Katia Vidal
  • Laurent Alcaraz
  • Patricia Bellivier
  • Georges Ciuti
  • Coralie Jeansolin
  • Joseph Harouche
  • Sylvie Mosso
  • Jean-Michel Della Santina
  • Marie-Helene Le Bot
  • Philippe Noel
  • Marie Drihen
  • Sylvain Nguyen
  • Lucienne Verzeroli
  • Philippe Bertrand
  • Marie Aymard
  • Nicolas Buono
  • Nicole Geri
Laurent Simon
Laurent Simon Liste divers droite
PLAN DE CUQUES AU COEUR AVEC LAURENT SIMON
  • Laurent Simon
  • Carole Piras-Lacroix
  • Fabrice Durand
  • Isabelle Tenaglia
  • Brice Nichanian
  • Michèle Ciaramella
  • Laurent Garguilo
  • Delphine Mouton
  • Christophe Vogt
  • Pascale Mallegol
  • Jean Chatel
  • Laurence Meunier
  • Robert Giraud
  • Annie Gerbal
  • Guy Noël
  • Catherine Germain
  • Henri Milani
  • Christine Klein
  • Jean-Luc Moutte
  • Geneviève Beccari
  • Benoit Valantin
  • Marie-Pierre Eck
  • Yannick Lormeau
  • Aurélie Ciravolo
  • Christophe Jassem
  • Brigitte Riu
  • Thibault Saez
  • Patricia Bradya-Brin
  • Gaetan Tourrette Testa
  • Muriel Barelli
  • Lionel Lacroix
  • Virginie Rotoloni
  • Jean-Pierre Gagliano
  • Emmanuelle Farina-Jerez
  • Guy Michel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Simon
Laurent Simon (25 élus) Plan de cuques au coeur 		2 742 52,21%
  • Laurent Simon
  • Mathilde Cavin
  • Jean-Baptiste Bonanno
  • Isabelle Tenaglia
  • Fabrice Durand
  • Annie Gerbal
  • Jean Chatel
  • Pascale Mallegol
  • Brice Nichanian
  • Laurence Attali
  • Laurent Garguilo
  • Carole Piras Lacroix
  • Patrick Le Martelot
  • Brigitte Perrin
  • Robert Giraud
  • Catherine Germain
  • Henri Milani
  • Geneviève Beccari
  • Christophe Vogt
  • Christine Klein
  • Christophe Jassem
  • Michèle Ciaramella
  • Florent Cessou
  • Emmanuelle Farina
  • Loïc Foliot
Bruno Genzana
Bruno Genzana (7 élus) Ensemble continuons plan-de-cuques 		2 146 40,86%
  • Bruno Genzana
  • Marie-Laurence Giudicelli
  • Jacques Galey
  • Marianne Armand
  • Philippe Cigna
  • Anne-Marie Gondran
  • Yves Morazzani
Stéphane Simond
Stéphane Simond (1 élu) En avant pour plan de cuques 		363 6,91%
  • Stéphane Simond
Participation au scrutin Plan-de-Cuques
Taux de participation 54,98%
Taux d'abstention 45,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 348

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Simon
Laurent Simon Plan de cuques au coeur 		1 813 43,49%
Bruno Genzana
Bruno Genzana Ensemble continuons plan-de-cuques 		1 800 43,18%
Stéphane Simond
Stéphane Simond En avant pour plan de cuques 		555 13,31%
Participation au scrutin Plan-de-Cuques
Taux de participation 43,93%
Taux d'abstention 56,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 280

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Bertrand
Jean-Pierre Bertrand (30 élus) Ensemble continuons pour plan de cuques 		3 953 71,84%
  • Jean-Pierre Bertrand
  • Anne-Marie Gondran
  • Georges Bert
  • Nicole Bouillot
  • Jacques Galey
  • Nicole Fabrizi Massa
  • Marcel Galli
  • Patricia Dovero
  • Gilbert Bonsignour
  • Christel Robustelli
  • Alain Chopin
  • Josiane Foinkinos
  • Yves Morazzani
  • Nicole Perez
  • Gérard Sauze
  • Martine Giudicelli
  • Marc Ferraton
  • Lysiane Donati
  • Jean-Paul Gioanni
  • Lynda Risso
  • Olivier Spiridon
  • Chantal Sanchez
  • Daniel Debeire
  • Fawzia Grand
  • Roland Haroutiounian
  • Eliane Andre
  • Michel Mateo
  • Christelle Grondin
  • Francis Jazon
  • Émilie Santoni
Laurent Simon
Laurent Simon (3 élus) Ensemble préparons l'avenir 		993 18,04%
  • Laurent Simon
  • Annie Bensoussan-Gerbal
  • Fabrice Durand
Maria Ignacio
Maria Ignacio Le citoyen au coeur de la ville 		281 5,10%
Annie Thibon Salomone
Annie Thibon Salomone Une gauche veritable au service des plan de cuquois 		275 4,99%
Participation au scrutin Plan-de-Cuques
Taux de participation 62,03%
Taux d'abstention 37,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 5 627

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