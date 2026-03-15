Résultat de l'élection municipale 2026 à Plan-de-Cuques : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Plan-de-Cuques [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Plan-de-Cuques sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plan-de-Cuques.
L'actu des élections municipales 2026 à Plan-de-Cuques
13:09 - Une majorité Les Républicains issue des résultats des élections municipales de 2020 à Plan-de-Cuques
Les résultats des précédentes élections municipales à Plan-de-Cuques ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Laurent Simon (Les Républicains) a pris la première place en recueillant 1 813 soutiens (43,49%). Derrière, Bruno Genzana (Divers droite) a obtenu 1 800 voix (43,18%). Avec une marge aussi ténue, l'issue du second tour semblait insaisissable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Laurent Simon l'a finalement emporté avec 52,21% des suffrages, face à Bruno Genzana qui a obtenu 2 146 électeurs inscrits (40,86%) et Stéphane Simond obtenant 363 votes (6,91%). En revanche, ce second tour a réservé un triomphe écrasante et sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Les Républicains a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées, engrangeant 929 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureaux de vote à Plan-de-Cuques : les horaires d'ouverture
Les municipales offrent la possibilité aux électeurs de Plan-de-Cuques de réagir sur les défis qui concernent leur ville. À Plan-de-Cuques et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Laurent Simon (Les Républicains), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Parcourez ci-dessous tous les candidats à Plan-de-Cuques. Pour voter, les électeurs de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Plan-de-Cuques. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections à Plan-de-Cuques dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plan-de-Cuques
|Tête de listeListe
|
Stéphane Simond
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR PLAN DE CUQUES
|
|
Mounir Hamza
Liste divers gauche
GAUCHE CITOYENNE UNIE
|
|
Jean Tosello
Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE DE PLAN-DE-CUQUES
|
|
Laurent Simon
Liste divers droite
PLAN DE CUQUES AU COEUR AVEC LAURENT SIMON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Simon (25 élus) Plan de cuques au coeur
|2 742
|52,21%
|
|Bruno Genzana (7 élus) Ensemble continuons plan-de-cuques
|2 146
|40,86%
|
|Stéphane Simond (1 élu) En avant pour plan de cuques
|363
|6,91%
|
|Participation au scrutin
|Plan-de-Cuques
|Taux de participation
|54,98%
|Taux d'abstention
|45,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 348
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Simon Plan de cuques au coeur
|1 813
|43,49%
|Bruno Genzana Ensemble continuons plan-de-cuques
|1 800
|43,18%
|Stéphane Simond En avant pour plan de cuques
|555
|13,31%
|Participation au scrutin
|Plan-de-Cuques
|Taux de participation
|43,93%
|Taux d'abstention
|56,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 280
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Bertrand (30 élus) Ensemble continuons pour plan de cuques
|3 953
|71,84%
|
|Laurent Simon (3 élus) Ensemble préparons l'avenir
|993
|18,04%
|
|Maria Ignacio Le citoyen au coeur de la ville
|281
|5,10%
|Annie Thibon Salomone Une gauche veritable au service des plan de cuquois
|275
|4,99%
|Participation au scrutin
|Plan-de-Cuques
|Taux de participation
|62,03%
|Taux d'abstention
|37,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Nombre de votants
|5 627
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