Résultat municipale 2026 à Plan-de-Cuques (13380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plan-de-Cuques a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plan-de-Cuques, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plan-de-Cuques [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent SIMON
Laurent SIMON (28 élus) PLAN DE CUQUES AU COEUR AVEC LAURENT SIMON 		4 024 64,81%
  • Laurent SIMON
  • Carole PIRAS-LACROIX
  • Fabrice DURAND
  • Isabelle TENAGLIA
  • Brice NICHANIAN
  • Michèle CIARAMELLA
  • Laurent GARGUILO
  • Delphine MOUTON
  • Christophe VOGT
  • Pascale MALLEGOL
  • Jean CHATEL
  • Laurence MEUNIER
  • Robert GIRAUD
  • Annie GERBAL
  • Guy NOËL
  • Catherine GERMAIN
  • Henri MILANI
  • Christine KLEIN
  • Jean-Luc MOUTTE
  • Geneviève BECCARI
  • Benoit VALANTIN
  • Marie-Pierre ECK
  • Yannick LORMEAU
  • Aurélie CIRAVOLO
  • Christophe JASSEM
  • Brigitte RIU
  • Thibault SAEZ
  • Patricia BRADYA-BRIN
Stéphane SIMOND
Stéphane SIMOND (4 élus) RASSEMBLEMENT POUR PLAN DE CUQUES 		1 574 25,35%
  • Stéphane SIMOND
  • Patricia VARGAS
  • Cyril GIRAUD CARRIER
  • Christelle SICCARDI
Mounir HAMZA
Mounir HAMZA (1 élu) GAUCHE CITOYENNE UNIE 		407 6,56%
  • Mounir HAMZA
Jean TOSELLO
Jean TOSELLO A LA RECONQUETE DE PLAN-DE-CUQUES 		204 3,29%
Participation au scrutin Plan-de-Cuques
Taux de participation 61,77%
Taux d'abstention 38,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 6 323

Source : ministère de l’Intérieur

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