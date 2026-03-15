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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Plan-de-Cuques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Plan-de-Cuques façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Dans la ville, 13,38% des résidents sont des enfants, et 15,43% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,34%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 7011 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,82%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,32%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Plan-de-Cuques mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,70% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quel score pour le RN à Plan-de-Cuques aux derniers scrutins ? Le parti d'extrême droite était parvenu à capter 13,31% des suffrages lors de l'élection municipale à Plan-de-Cuques en 2020. Le parti obtenait lors du deuxième tour 6,91% des suffrages. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 34,96% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 59,63% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 35,49% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national validait 71,41% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,71% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 57,64% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 64,79% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à José Gonzalez.

16:58 - Quelle abstention attendre à Plan-de-Cuques aux municipales ? Les archives de 2020 indiquent que 4 280 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Plan-de-Cuques, soit un taux de participation de 43,93 %, une proportion assez classique alors que le Covid bousculait la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 75,76 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 46,03 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 69,40 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 56,51 %. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises. À l'occasion de cette municipale 2026, la valeur de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Plan-de-Cuques.

15:59 - Comment Plan-de-Cuques a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? José Gonzalez (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Plan-de-Cuques au printemps 2024 avec 57,64%. Véronique Bourcet-Giner (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 19,85%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, José Gonzalez culminant à 64,79% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des élections européennes en amont, le résultat à Plan-de-Cuques s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (51,71%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,04%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (8,29%). Un bis repetita des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Les électeurs de Plan-de-Cuques avaient clairement opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Plan-de-Cuques s'affirme comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Plan-de-Cuques votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,96%), devant Emmanuel Macron crédité de 22,46%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,63% pour Marine Le Pen, contre 40,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Plan-de-Cuques portaient leur choix sur José Gonzalez (RN) avec 35,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 71,41%.

12:58 - Les impôts locaux à Plan-de-Cuques, un enjeu de campagne ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Plan-de-Cuques, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,15 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 122 400 euros environ. Un produit qui est loin des 2,34257 millions d'euros enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Plan-de-Cuques est passé à 24,95 % en 2024 (contre 9,90 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Plan-de-Cuques a atteint environ 590 euros en 2024 contre 542 euros en début de mandat.

11:59 - Une majorité Les Républicains issue des résultats des élections municipales de 2020 à Plan-de-Cuques Les résultats des précédentes élections municipales à Plan-de-Cuques ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Laurent Simon (Les Républicains) a pris la première place en recueillant 1 813 soutiens (43,49%). Derrière, Bruno Genzana (Divers droite) a obtenu 1 800 voix (43,18%). Avec une marge aussi ténue, l'issue du second tour semblait insaisissable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Laurent Simon l'a finalement emporté avec 52,21% des suffrages, face à Bruno Genzana qui a obtenu 2 146 électeurs inscrits (40,86%) et Stéphane Simond obtenant 363 votes (6,91%). En revanche, ce second tour a réservé un triomphe écrasante et sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Les Républicains a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées, engrangeant 929 voix supplémentaires entre les deux tours.