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19:16 - Analyse démographique des élections municipales à Plancy-l'Abbaye Devant le bureau de vote de Plancy-l'Abbaye, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 963 habitants répartis dans 558 logements, ce village présente une densité de 23 habitants par km². Avec 52 entreprises, Plancy-l'Abbaye offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (73,66%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 28,46% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,45% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 272,92 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En conclusion, à Plancy-l'Abbaye, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Plancy-l'Abbaye ? Le RN était absent au moment de la dernière élection municipale à Plancy-l'Abbaye en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 41,10% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,85% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 39,69% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 58,77% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 56,03% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 58,68% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jordan Guitton.

16:58 - Quels niveaux de participation à Plancy-l'Abbaye aux dernières élections ? Aux municipales de 2020 à Plancy-l'Abbaye, l'abstention était évaluée à 55,99 % à la fin du premier tour (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors qu'à cause de la pandémie du Covid, une part importante des électeurs avaient opté pour rester chez eux. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 24,48 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,01 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 36,09 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,51 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une commune souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales. Au soir de l'élection municipale, cet élément pèsera en définitive sur les résultats de Plancy-l'Abbaye.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Plancy-l'Abbaye ? En juin 2024, les élections législatives à Plancy-l'Abbaye avaient placé en tête Jordan Guitton (Rassemblement National) avec 58,68% au premier tour, devant Philippe Beury (Majorité présidentielle) avec 16,89%. Les habitants expédiaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (56,03%). Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Plancy-l'Abbaye restait à l'époque une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Plancy-l'Abbaye lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Plancy-l'Abbaye soutenaient en priorité Jordan Guitton (RN) avec 39,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jordan Guitton virant de nouveau en tête avec 58,77% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Plancy-l'Abbaye accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 41,10%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,67%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,85% pour Marine Le Pen, contre 41,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Plancy-l'Abbaye s'affirme comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Retour sur l'évolution de la fiscalité à Plancy-l'Abbaye Pour ce qui concerne la pression fiscale de Plancy-l'Abbaye, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 626 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 556 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 34,32 % en 2024 (contre près de 14,90 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 21 820 € en 2024. Un produit qui est loin des 172 520 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 18,14 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Plancy-l'Abbaye L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Plancy-l'Abbaye s'avère particulièrement éclairante. Dans la cité, le vote s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée, laissant ainsi aux électeurs la possibilité de choisir plusieurs candidats. 15 candidats ont été élus dès le premier tour. Christine Vedel a obtenu la première place avec 95,90% des suffrages. Juste derrière, Didier Denovillers a rassemblé 92,15% des bulletins valides. Christelle Briard a suivi, avec 261 suffrages (89,07%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour de municipales 2026 à Plancy-l'Abbaye, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration très particulière. Il convient toutefois de souligner que, à la suite d' une réforme du système électoral, l'élection par listes paritaires s'est généralisée dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant désormais les candidatures isolées.