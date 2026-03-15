Résultat municipale 2026 à Plancy-l'Abbaye (10380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plancy-l'Abbaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plancy-l'Abbaye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plancy-l'Abbaye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal PLUOT
Pascal PLUOT (12 élus) PLANCY-L'ABBAYE-VIAPRES LE GRAND : NOS RACINES ET NOTRE AVENIR 		245 53,96%
  • Pascal PLUOT
  • Christine VEDEL
  • Christophe BARTHOD
  • Clothilde HENRY
  • Patrick BRIQUET
  • Laura RUEFF
  • Julien VIDAL
  • Colette VINCENT
  • Sebastien DARDENNE
  • Angelique DEBRUYNE
  • Louis BOUROTTE
  • Therese L'HERETEYRE
Christelle BRIARD
Christelle BRIARD (3 élus) PLANCY L'ABBAYE : L'ESSENTIEL D'ABORD 		209 46,04%
  • Christelle BRIARD
  • Didier DENOVILLERS
  • Nathalie LANCIOT
Participation au scrutin Plancy-l'Abbaye
Taux de participation 67,78%
Taux d'abstention 32,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 467

Source : ministère de l’Intérieur

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