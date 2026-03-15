Résultat municipale 2026 à Plappeville (57050) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plappeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plappeville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plappeville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme GAIRE
Jérôme GAIRE (17 élus) Engagés pour Plappeville 		823 71,01%
  • Jérôme GAIRE
  • Carole RENARD
  • Emmanuel PAUL
  • Nadine VAYSSADE
  • Marc WIRTZ
  • Adeline STUTZMANN THIEBAUX
  • Guy LEGRAND
  • Eliane CAMUS
  • Alexandre BONVIER
  • Estelle DIEU
  • Christophe BEAUVAIN
  • Christine PHILIPPON
  • Louis GASSER
  • Jessica TAM
  • Mathieu GERARDIN
  • Jennifer ANDREACCHIO
  • Enzo Charles ZENIER
Laura BOONEN
Laura BOONEN (2 élus) PLAPPEVILLE POUR TOUS 		336 28,99%
  • Laura BOONEN
  • Philippe PATCHINSKY
Participation au scrutin Plappeville
Taux de participation 65,96%
Taux d'abstention 34,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,17%
Nombre de votants 1 174

Source : ministère de l’Intérieur

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