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19:19 - Plappeville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Plappeville, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,81% et une densité de population de 797 hab par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 38,03%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (10,62%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,06%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (53,58%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Plappeville, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - À Plappeville, le vote RN s'annonce fort aux municipales Le parti à la flamme n'avait pas concouru lors de la dernière bataille municipale à Plappeville en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 14,06% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,24% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,32% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 28,08% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,10% aux élections européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 27,93% pour le mouvement lepéniste. Il clôturera le scrutin avec 30,57% lors du vote final.

16:58 - Plappeville : 47,59 % de votants aux dernières municipales Le nombre de bulletins dans les urnes de Plappeville constituera ce soir un gros enjeu pour ces municipales. Lors des municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 47,59 % au premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national. 877 votants étaient allés voter alors que l'épidémie de Covid avait rendu prudents bon nombre d'inscrits. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 75,18 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 59,50 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,53 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,03 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Comment a voté Plappeville lors des dernières élections ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Plappeville accordaient leurs suffrages à Belkhir Belhaddad (Ensemble !) avec 48,51% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Belkhir Belhaddad culminant à 69,43% des voix dans la localité. Les Européennes quelques semaines plus tôt à Plappeville avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Valérie Hayer (23,67%), suivie par Jordan Bardella qui avait obtenu 21,10% des voix. Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Les électeurs de Plappeville avaient franchement privilégié le centre-droit il y a 4 ans Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Plappeville votaient en priorité pour Emmanuel Macron (44,52%), devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 14,06%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 72,76% pour Emmanuel Macron, contre 27,24% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Plappeville plébiscitaient Belkhir Belhaddad (Ensemble !) avec 35,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 71,92%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Plappeville s'inscrit comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Plappeville ? Signe de constance de la fiscalité à ArticlePlappeville, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,00 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 33 300 euros environ. Une recette bien loin des 543 930 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Plappeville a évolué pour se fixer à 25,50 % en 2024 (contre 10,34 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Plappeville s'est chiffrée à 769 € en 2024 (contre 767 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la liste "Plappeville Ensemble" aux municipales de 2020 à Plappeville Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore conditionnés par le verdict des dernières élections municipales en date à Plappeville. Lors de la première manche électorale, Daniel Defaux a creusé l'écart en totalisant 69,00% des voix. En deuxième position, François Joppin a obtenu 30,99% des voix. Cette victoire au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Plappeville, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette suprématie ce dimanche, les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.