Résultat municipale 2026 à Plassac (33390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plassac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plassac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plassac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis BERNARD
Jean-Louis BERNARD (12 élus) Plassac le village qui nous rassemble 		295 59,12%
  • Jean-Louis BERNARD
  • Magali BODEÏ
  • Jean-Luc HILARION
  • Cynthia BOUSSARD
  • Olivier VIGNON
  • Valérie BOULAY
  • Philippe LABORDE
  • Séverine LEVY
  • David BELUS
  • Elodie DESARDURATS
  • Hacene MADACI
  • Patricia LAPLAGNE
Jean-Philippe BELLOT
Jean-Philippe BELLOT (3 élus) Des solutions et pas des Illusions 		204 40,88%
  • Jean-Philippe BELLOT
  • Marie-Xavière COSSE
  • Jean-Michel VENANCY
Participation au scrutin Plassac
Taux de participation 78,60%
Taux d'abstention 21,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 518

Source : ministère de l’Intérieur

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