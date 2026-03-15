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19:17 - Élections à Plassac : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Plassac, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 514 logements pour 942 habitants, la densité de la commune est de 132 habitants par km². L'existence de 67 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,79%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 37,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 53,45% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 102,90 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Plassac incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Un vote RN bien ancré à Plassac Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Plassac en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 19,55% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,52% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 23,80% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national validait 40,11% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 28,82% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 39,92% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Plassac Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Plassac, l'abstention touchait 36,97 % des électeurs, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que de nombreux électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 14,61 % des citoyens en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 39,26 % en 2022 à seulement 20,91 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 33,04 % (contre 48,51 % en France). Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Plassac comme une zone moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France. Cette particularité à Plassac sera en définitive l'un des tournants de ces élections municipales 2026.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Plassac Edwige Diaz (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Plassac au printemps 2024 avec 39,92%. Véronique Hammerer (Ensemble !) était à la deuxième place avec 32,70%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen quelques semaines plus tôt, les citoyens de Plassac avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 28,82% des inscrits. Le paysage politique de Plassac a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Plassac il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Plassac une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Plassac choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,02% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 19,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,48% pour Emmanuel Macron, contre 38,52% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Plassac accordaient leurs suffrages à Véronique Hammerer (Ensemble !) avec 33,65% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,89% des suffrages.

12:58 - À Plassac, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat du vote En termes d'impôts locaux à Plassac, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 627 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 432 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 30,91 % en 2024 (contre 13,45 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne en France s'établit à environ 40 %. Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 14 790 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 115 000 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 9,09 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Plassac Quel avait été le résultat du dernier scrutin municipal à Plassac ? Pour rappel, ce scrutin se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes. Dès le premier tour, 13 sièges ont été pourvus. Lors de la première manche électorale, Magali Bodeï a recueilli le plus de suffrages avec 235 soutiens (56,49%). Ensuite, Olivier Vignon a obtenu 225 votes (54,08%). Les deux premiers candidats restaient dans un mouchoir de poche. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 17 participants. A ce deuxième tour, Nancel Dukers a recueilli 145 voix (50,69%), devançant Helene Clauss rassemblant 144 électeurs inscrits (50,34%) et Jean-Michel Venancy avec 28,32% des électeurs inscrits. Les résultats finaux sont restés très proches. En ce jour de municipales 2026 à Plassac, ces équilibres individuels si spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Il faut toutefois souligner que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur dans le pays.