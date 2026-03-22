Résultat municipale 2026 à Plateau-des-Petites-Roches (38660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plateau-des-Petites-Roches a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plateau-des-Petites-Roches, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plateau-des-Petites-Roches [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique CLOUZEAU (18 élus) En Commun
|573
|46,97%
|
|Fabrice SERRANO (5 élus) LES PETITES ROCHES DE DEMAIN
|559
|45,82%
|
|Roland KAOUANE UN AUTRE AVENIR POUR LES PETITES ROCHES
|88
|7,21%
|Participation au scrutin
|Plateau-des-Petites-Roches
|Taux de participation
|65,20%
|Taux d'abstention
|34,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|1 233
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Plateau-des-Petites-Roches - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique CLOUZEAU (Ballotage) En Commun
|516
|42,75%
|Fabrice SERRANO (Ballotage) LES PETITES ROCHES DE DEMAIN
|507
|42,00%
|Roland KAOUANE (Ballotage) UN AUTRE AVENIR POUR LES PETITES ROCHES
|184
|15,24%
|Participation au scrutin
|Plateau-des-Petites-Roches
|Taux de participation
|64,73%
|Taux d'abstention
|35,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|1 224
Election municipale 2026 à Plateau-des-Petites-Roches [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plateau-des-Petites-Roches sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plateau-des-Petites-Roches.
L'actu des élections municipales 2026 à Plateau-des-Petites-Roches
18:38 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Plateau-des-Petites-Roches
Le contexte politique de Plateau-des-Petites-Roches a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme finalement un peu plus social-démocrate. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Plateau-des-Petites-Roches avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Raphaël Glucksmann avec 22,17% des votes. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Plateau-des-Petites-Roches portaient leur choix sur Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) avec 63,28% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jérémie Iordanoff culminant à 81,25% des voix localement.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Plateau-des-Petites-Roches ?
Les résultats des municipales il y a six ans à Plateau-des-Petites-Roches se sont avérés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Julien Lorentz a pris les commandes en rassemblant 56,46% des suffrages. En deuxième position, Fabrice Serrano a obtenu 43,53% des bulletins valides. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Plateau-des-Petites-Roches, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large sera un défi colossal pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Qui sont les candidats à Plateau-des-Petites-Roches pour la finale des municipales ?
Les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Fabrice Serrano, Dominique Clouzeau et Roland Kaouane, comme le montrent les candidatures officielles au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Pour passer au vote, les 1 891 votants de la commune pourront se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Plateau-des-Petites-Roches.
11:59 - Que disaient les résultats des élections municipales à Plateau-des-Petites-Roches la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Plateau-des-Petites-Roches dimanche dernier, le vote s'est soldé par une participation de 64,73 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Dominique Clouzeau qui a pris l'avantage avec 42,75 % des voix. Ensuite, Fabrice Serrano a obtenu la seconde place avec 42,00 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Roland Kaouane a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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