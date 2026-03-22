Résultat municipale 2026 à Plateau-des-Petites-Roches (38660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plateau-des-Petites-Roches a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plateau-des-Petites-Roches, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plateau-des-Petites-Roches [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique CLOUZEAU
Dominique CLOUZEAU (18 élus) En Commun 		573 46,97%
  • Dominique CLOUZEAU
  • Alexandre GUERRA
  • Malou CHRISTOPHEL
  • Medhi LAZARUS
  • Cécile GOMEZ-BROUSSE
  • Jean-Pierre CHABUT
  • Françoise MICHEL
  • Lucas PAYSANT
  • Agatha BAUER
  • Mauro ARMATI
  • Nathalie DESSEUX
  • Frank NICOLET
  • Véronique FERNANDEZ
  • Nicolas BELIN
  • Isabel GUTIERREZ
  • Thierry LAMBERT
  • Christel GEYNET-GRIS
  • Josselin BELLEVILLE
Fabrice SERRANO
Fabrice SERRANO (5 élus) LES PETITES ROCHES DE DEMAIN 		559 45,82%
  • Fabrice SERRANO
  • Sylvaine VINCENT
  • Sylvain PIROCHE
  • Valérie LASIBILLE
  • Cédric PAYSANT
Roland KAOUANE
Roland KAOUANE UN AUTRE AVENIR POUR LES PETITES ROCHES 		88 7,21%
Participation au scrutin Plateau-des-Petites-Roches
Taux de participation 65,20%
Taux d'abstention 34,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 1 233

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Plateau-des-Petites-Roches - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique CLOUZEAU
Dominique CLOUZEAU (Ballotage) En Commun 		516 42,75%
Fabrice SERRANO
Fabrice SERRANO (Ballotage) LES PETITES ROCHES DE DEMAIN 		507 42,00%
Roland KAOUANE
Roland KAOUANE (Ballotage) UN AUTRE AVENIR POUR LES PETITES ROCHES 		184 15,24%
Participation au scrutin Plateau-des-Petites-Roches
Taux de participation 64,73%
Taux d'abstention 35,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 1 224

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