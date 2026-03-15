Résultat municipale 2026 à Plaudren (56420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plaudren a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plaudren, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plaudren [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie LE LUHERNE
Nathalie LE LUHERNE (16 élus) Plaudren notre force commune 		742 65,09%
  • Nathalie LE LUHERNE
  • Guénaël BROHAN
  • Françoise DRÉANO
  • Olivier GERAUX
  • Aurélie GILLET
  • Hervé LE MIGNON
  • Christelle LE GALLOUDEC-AUBERT
  • Michaël FERIR
  • Colette BROHAN GUYOT
  • Mickaël STANGUENNEC
  • Gwladys ROCHER
  • Anthony OFFRET
  • Dominique TIERNY
  • François MARTIN
  • Delphine EHANNO
  • Jacques EVENO
Jonathan ATHIMON
Jonathan ATHIMON (3 élus) Avançons ensemble à Plaudren 		398 34,91%
  • Jonathan ATHIMON
  • Aline RENAUD
  • Ronan BAUCHER
Participation au scrutin Plaudren
Taux de participation 67,82%
Taux d'abstention 32,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 1 161

Source : ministère de l’Intérieur

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