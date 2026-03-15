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19:18 - Dynamique électorale à Plaudren : une analyse socio-démographique Dans les rues de Plaudren, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 970 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 134 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 112 foyers fiscaux. Dans la commune, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,92% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,48% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 45,86% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1060,18 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Plaudren, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle est la place du RN à Plaudren ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Plaudren en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 29,52% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 43,26% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 23,06% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Plaudren comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,91% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,44% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 43,67% le dimanche suivant.

16:58 - Plaudren : 63,51 % d'abstention à la dernière élection municipale L'absence ou non de votants à Plaudren sera un 'game changer' pour cette municipale 2026. Aux municipales de 2020, l'abstention avait culminé à 63,51 % au premier tour (au-dessus de la moyenne nationale). C'étaient 532 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, le Covid ayant impacté fortement le vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche fixé à 19,96 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,01 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,93 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,50 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Le vote de Plaudren nettement ancré à droite en 2024 Pour le tour unique des européennes de 2024 à Plaudren, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (36,91%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Plaudren avaient ensuite propulsé aux avants-postes Antoine Oliviero (Rassemblement National) avec 36,44% au premier tour, devant Nicole Le Peih (Ensemble !) avec 30,02%. Mais c'est finalement Nicole Le Peih (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 56,33% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Plaudren a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Plaudren : les points à retenir La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Plaudren accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 30,84%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 29,52%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en offrant 56,74% pour Emmanuel Macron, contre 43,26% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Plaudren accordaient leurs suffrages à Nicole Le Peih (Ensemble !) avec 30,83% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,73% des suffrages.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Plaudren Reflet d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Plaudren, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,34 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 28 440 €, contre quelque 376 300 euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Plaudren est passé à 43,11 % en 2024 (contre 25,85 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Plaudren s'est chiffrée à 714 € en 2024 contre 762 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 à Plaudren : un résultat sans véritable concurrence À Plaudren, les résultats des municipales il y a 6 ans se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Nathalie Le Luherne a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Plaudren, cette répartition historique des voix pose les bases. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales cette fois, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition a émergé contre cette mainmise. Un début de réponse particulièrement clair a déjà été donné avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).