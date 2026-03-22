Résultat municipale 2026 à Pleaux (15700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleaux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleaux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christian BERGER (12 élus) UNE AMBITION POUR PLEAUX
|622
|57,06%
|
|David PEYRAL (3 élus) POUR UN PLEAUX DYNAMIQUE
|468
|42,94%
|
|Participation au scrutin
|Pleaux
|Taux de participation
|82,26%
|Taux d'abstention
|17,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|1 122
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pleaux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David PEYRAL (Ballotage) POUR UN PLEAUX DYNAMIQUE
|435
|41,23%
|Jean-Christian BERGER (Ballotage) UNE AMBITION POUR PLEAUX
|325
|30,81%
|Frédéric PUYRAIMOND (Ballotage) NOTRE PRIORITÉ VOTRE AVENIR, UNISSONS NOS VOIX POUR PLEAUX
|295
|27,96%
|Participation au scrutin
|Pleaux
|Taux de participation
|80,57%
|Taux d'abstention
|19,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,27%
|Nombre de votants
|1 099
Election municipale 2026 à Pleaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pleaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pleaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Pleaux
18:36 - L'année de la dissolution, comment Pleaux a-t-elle voté ?
Les Européennes 2024 à Pleaux avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,38%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 14,87% des voix. Jean Yves Bony (Divers droite) avait par la suite gagné le premier tour des législatives à Pleaux après la dissolution de l'Assemblée avec 37,79%. Gilles Lacroix (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 32,31%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean Yves Bony culminant à 62,40% des voix sur place. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle en conséquence que Pleaux restait à l'époque une zone de flou électoral, sans revirement par rapport à la présidentielle 2022.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Pleaux
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Pleaux est particulièrement éclairante. Lors de la première manche électorale, David Peyral a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 45,25% des voix. Dans la position du principal opposant, Jean Marc Antignac a capté 32,59% des votes. André Merlin était à la troisième place, s'adjugeant 22,15% des voix. Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. David Peyral l'a finalement emporté avec 444 bulletins (45,63%), face à Jean Marc Antignac s'adjugeant 37,41% des électeurs et André Merlin réunissant 16,95% des voix. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Jean Marc Antignac a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 55 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à Pleaux doit départager 2 listes
Le duel final oppose donc ce dimanche Jean-Christian Berger et sa liste "Une Ambition Pour Pleaux" et David Peyral et sa liste "Pour Un Pleaux Dynamique", d'après les listes des candidats pour le second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Malgré un score suffisant pour se qualifier, Frédéric Puyraimond n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. Les 4 bureaux de vote de la ville de Pleaux ferment leurs portes à 18 heures afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Pleaux avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Pleaux ont vu David Peyral terminer en tête dimanche dernier avec 41,23 % des voix. À sa suite, Jean-Christian Berger a pris la position de dauphin avec 30,81 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. Comme il y a six ans, David Peyral est resté au sommet du classement, mais il a enregistré une petite baisse de 4 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Frédéric Puyraimond a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Pleaux, le rendez-vous électoral a vu 80,57 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Villes voisines de Pleaux
- Pleaux (15700)
- Ecole primaire à Pleaux
- Maternités à Pleaux
- Crèches et garderies à Pleaux
- Classement des collèges à Pleaux
- Salaires à Pleaux
- Impôts à Pleaux
- Dette et budget de Pleaux
- Climat et historique météo de Pleaux
- Accidents à Pleaux
- Délinquance à Pleaux
- Inondations à Pleaux
- Nombre de médecins à Pleaux
- Pollution à Pleaux
- Entreprises à Pleaux
- Prix immobilier à Pleaux