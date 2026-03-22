Résultat municipale 2026 à Pleaux (15700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleaux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christian BERGER
Jean-Christian BERGER (12 élus) UNE AMBITION POUR PLEAUX 		622 57,06%
  • Jean-Christian BERGER
  • Michèle CHASTAN
  • Grégory HUZJAK
  • Véronique POUGET
  • Jonathan DAYRAL
  • Marie Thérèse CHAMPS
  • Laurent DELSOL
  • Annelise KELLER SONDEREGGER
  • Victor DE SALLES
  • Ophélie VERCOUTERE
  • Stéphane RIBEYROTTE
  • Elsa POMMIER
David PEYRAL
David PEYRAL (3 élus) POUR UN PLEAUX DYNAMIQUE 		468 42,94%
  • David PEYRAL
  • Agnès GAILLARD
  • Alexandre AYGADOUX
Participation au scrutin Pleaux
Taux de participation 82,26%
Taux d'abstention 17,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 1 122

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Pleaux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David PEYRAL
David PEYRAL (Ballotage) POUR UN PLEAUX DYNAMIQUE 		435 41,23%
Jean-Christian BERGER
Jean-Christian BERGER (Ballotage) UNE AMBITION POUR PLEAUX 		325 30,81%
Frédéric PUYRAIMOND
Frédéric PUYRAIMOND (Ballotage) NOTRE PRIORITÉ VOTRE AVENIR, UNISSONS NOS VOIX POUR PLEAUX 		295 27,96%
Participation au scrutin Pleaux
Taux de participation 80,57%
Taux d'abstention 19,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 1 099

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