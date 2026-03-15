En direct

19:16 - Comprendre l'électorat de Pleaux : un regard sur la démographie locale Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Pleaux, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 14,58% d'agriculteurs pour 1 464 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 113 entreprises, Pleaux offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 10,86% des résidents sont des enfants, et 35,82% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 42,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 61,36% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1408,65 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Pleaux, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Rassemblement national à Pleaux : ce que disent les chiffres Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Pleaux il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 25,08% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 47,46% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 13,65% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Pleaux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,38% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 32,31% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,60% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Pleaux ? Pour ces municipales 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Pleaux sera primordiale dans la conclusion du scrutin. L'abstention se montait à 27,90 % pour le premier tour des municipales de 2020, bien loin des 55,3 % observés au niveau national alors que le rendez-vous se déroulait en pleine pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a encore une fois été de 25,44 % des habitants en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 41,76 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,52 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,13 %. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Pleaux comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Pleaux Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Pleaux. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,38%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Pleaux avaient ensuite favorisé Jean Yves Bony (Divers droite) avec 37,79% au premier tour, devant Gilles Lacroix (Rassemblement National) avec 32,31%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean Yves Bony culminant à 62,40% des voix sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Pleaux ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Pleaux s'affirme comme une commune politiquement très disputée. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Pleaux choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,21% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 25,08%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,54% pour Emmanuel Macron, contre 47,46% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Pleaux plébiscitaient Jean-Yves Bony (LR) avec 42,78% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,02%.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Pleaux ? À Pleaux, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,39 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 181 300 euros. Un produit qui est loin des 312 940 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Pleaux atteint désormais 41,29 % en 2024 (contre 19,00 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 %, offre un point de comparaison utile. Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Pleaux s'est établi à 1 017 euros en 2024 (contre 721 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Pleaux Les dynamiques politiques locales demeurent toujours déterminées par l'issue du dernier scrutin municipal à Pleaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, David Peyral a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 429 voix (45,25%). À sa poursuite, Jean Marc Antignac a engrangé 309 suffrages en sa faveur (32,59%). La troisième place est revenue à André Merlin, glanant 22,15% des électeurs. Une différence considérable. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. David Peyral l'a finalement emporté avec 45,63% des voix, face à Jean Marc Antignac avec 364 électeurs (37,41%) et André Merlin réunissant 16,95% des bulletins. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Jean Marc Antignac a réalisé la meilleure progression en ajoutant 55 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Pour cette municipale 2026 à Pleaux, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. L'équipe rivale se doit nécessairement de rassembler plus largement dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.