Résultat municipale 2026 à Pleaux (15700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pleaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pleaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David PEYRAL
David PEYRAL POUR UN PLEAUX DYNAMIQUE 		435 41,23%
Jean-Christian BERGER
Jean-Christian BERGER UNE AMBITION POUR PLEAUX 		325 30,81%
Frédéric PUYRAIMOND
Frédéric PUYRAIMOND NOTRE PRIORITÉ VOTRE AVENIR, UNISSONS NOS VOIX POUR PLEAUX 		295 27,96%
Participation au scrutin Pleaux
Taux de participation 80,57%
Taux d'abstention 19,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 1 099

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Cantal ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Cantal. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Pleaux

En savoir plus sur Pleaux