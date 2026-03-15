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19:17 - Plédéliac et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Plédéliac, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,77%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,25%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 938 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,04%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,39%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Plédéliac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,91% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Plédéliac Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Plédéliac il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 27,61% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 41,05% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 13,79% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Plédéliac comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 30,64% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,53% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 32,57% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Plédéliac ? En ce jour d'élection municipale à Plédéliac, la mobilisation sera très observée. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 71,60 % au premier tour (bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national). 827 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que le Covid-19 faisait douter la population. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 83,50 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 58,06 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 76,07 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 60,73 % des citoyens locaux. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays.

15:59 - Plédéliac classée à droite avant les municipales 2026 L'orientation des électeurs de Plédéliac a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Lors des dernières européennes, le podium à Plédéliac s'était en effet cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (30,64%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,60%) et Raphaël Glucksmann (16,03%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Plédéliac avaient ensuite favorisé Odile de Mellon (Rassemblement National) avec 30,53% au premier tour, devant Corentin Le Fur (Les Républicains) avec 27,26%. C'est pourtant Corentin Le Fur (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 67,43% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Plédéliac ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Plédéliac choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,59% des voix, devant Marine Le Pen qui récoltait 27,61%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,95% pour Emmanuel Macron, contre 41,05% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Plédéliac accordaient leurs suffrages à Marc Le Fur (LR) avec 36,21% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,31% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Plédéliac comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Plédéliac en amont des municipales 2026 ? Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Plédéliac, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,27 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 47 240 €. Une recette bien loin des 196 250 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Plédéliac atteint désormais 37,55 % en 2024 (contre 18,02 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Plédéliac a représenté 568 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 494 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la liste "Pledeliac, Préparons Demain" à l'élection de 2020 à Plédéliac Quel bilan doit-on dresser de l'issue des dernières élections municipales à Plédéliac ? Au terme du premier tour à l'époque, Michel Vimont a imposé son rythme en recueillant 50,68% des soutiens. Deuxième, Christian Tardy a obtenu 397 bulletins valides (49,31%). Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Plédéliac, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra accomplir un effort colossal ce dimanche pour remettre en cause cette domination, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.