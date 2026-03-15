Résultat municipale 2026 à Plédéliac (22270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plédéliac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plédéliac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plédéliac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian TARDY
Christian TARDY (15 élus) Unis au service de tous 		588 55,89%
  • Christian TARDY
  • Maryvonne BARBEDIENNE
  • Olivier BEAUREPAIRE
  • Adeline MENIER
  • Ludovic SIMON
  • Caroline MORICE
  • Jean-Pierre BARON
  • Marie GAUTIER
  • René ANDRE
  • Gwenaëlle LEGENDRE
  • Ludovic RAULT
  • Brigitte GOURTAY
  • Jérome PHILIPPE
  • Monique VILLENEUVE
  • Yoann GROUAZEL
Sylvain ORÉAL
Sylvain ORÉAL EXPERIENCE ET RENOUVEAU 		464 44,11%
Participation au scrutin Plédéliac
Taux de participation 81,60%
Taux d'abstention 18,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 064

Source : ministère de l’Intérieur

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