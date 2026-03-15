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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Plédran Comment la population de Plédran peut-elle peser sur le résultat des municipales ? Dans l'agglomération, 20,23% des résidents sont des enfants, et 27,60% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (86,46%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3847 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,83%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,47%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Plédran mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,63% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - À Plédran, le vote RN s'annonce puissant aux municipales 2026 Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Plédran en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 26,16% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,39% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 11,83% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Plédran comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,68% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,13% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 35,46% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Plédran À l'occasion des municipales 2026, le niveau de la participation agira lourdement sur les résultats de Plédran. Il y a six ans, le premier round de la municipale avait vu 52,91 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale, en pleine épidémie à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant réuni 81,07 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 52,69 % au premier tour en 2022 à 73,95 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 56,82 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Si on tente de dégager une tendance, la commune se positionne in fine comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Plédran Le contexte politique de Plédran a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (34,68%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Plédran avaient ensuite placé en tête Françoise Billaud (Rassemblement National) avec 34,13% au premier tour, devant Mickaël Cosson (Majorité présidentielle) avec 31,96%. Mais c'est néanmoins Mickaël Cosson (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 40,67% des suffrages exprimés.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Plédran apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Plédran plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 32,07% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 26,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,61% pour Emmanuel Macron, contre 38,39% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Plédran soutenaient en priorité Stéphane Briend (Divers droite) avec 43,78% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Mickaël Cosson (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,29%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Stéphane BRIEND a-t-il maîtrisé la fiscalité locale à Plédran ? À Plédran, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 656 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 725 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu plus de 44,89 % en 2024 (contre 23,63 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 88 800 euros de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 1,54973 million d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 23,94 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - La liste "Pledran La Force De La Simplicite" grande gagnante des dernières municipales à Plédran À Plédran, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, Stéphane Briend (Divers centre) a terminé en tête en rassemblant 1 946 bulletins (74,38%). Deuxième, Michel Morin (Divers gauche) a recueilli 25,61% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Plédran, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.