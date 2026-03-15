Résultat municipale 2026 à Plédran (22960) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plédran a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plédran, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plédran [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane BRIEND
Stéphane BRIEND (26 élus) Plédran, la force d'être ensemble 		2 475 74,53%
  • Stéphane BRIEND
  • Michelle HAICAULT
  • Olivier COLLIOU
  • Eveline LANDIN
  • Pierre-Yves BOILLET
  • Josiane COLLEU
  • Gaëtan JEHANNO
  • Karine SOYEZ
  • Jonathan NABET
  • Cécile REUX
  • Gilles DARCEL
  • Céline LEBRAS
  • Bertrand FAURE
  • Annie KERBOULL
  • Guélor COLLET
  • Sandra DUVAL THOMAS
  • Guillaume BETIN
  • Guylaine LE GALÈS
  • Yvon QUINTIN
  • Oriane LE ROUX
  • Corentin MORIN
  • Chantal MALAPERT
  • Julien BOURHY
  • Karine BERTHELOT
  • Fabien SCHMIDT
  • Delphine HARZO
Nicolas LE NEÜN
Nicolas LE NEÜN (3 élus) Avec vous, Plédran autrement 		846 25,47%
  • Nicolas LE NEÜN
  • Noémie JAFFRELOT
  • Yann GILLET
Participation au scrutin Plédran
Taux de participation 64,03%
Taux d'abstention 35,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 3 398

Source : ministère de l’Intérieur

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