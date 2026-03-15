Résultat de l'élection municipale 2026 à Plérin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Plérin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Plérin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plérin.
L'actu des élections municipales 2026 à Plérin
13:09 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Plérin ?
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Plérin s'avère très instructive. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Ronan Kerdraon (Divers gauche) a surclassé ses concurrents en rassemblant 52,22% des soutiens. Sur la seconde marche, André Guyot (Divers) a engrangé 1 475 bulletins valides (29,30%). Julie Morvan (Divers gauche) était à la troisième place, rassemblant 18,47% des électeurs. Cette victoire au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Plérin, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante place l'opposition face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Municipales à Plérin : les horaires des 14 bureaux de vote
À l’occasion des municipales de 2026, les 10 971 électeurs de Plérin devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Plérin. Pour voter, les habitants de l'agglomération peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Plérin. Pour connaître les résultats du premier tour à Plérin, rendez vous ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plérin
|Tête de listeListe
|
Loïc Barbot
Liste divers droite
PLÉRIN, la volonté commune
|
|
Ronan Kerdraon
Liste divers gauche
PLERIN, UNIS ET SOLIDAIRES
|
|
Delphine Mesgouez
Liste divers gauche
PLÉRIN autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ronan Kerdraon (25 élus) Plerin nous rassemble
|2 629
|52,22%
|
|André Guyot (5 élus) Mieux vivre plerin
|1 475
|29,30%
|
|Julie Morvan (3 élus) Plerin citoyenne
|930
|18,47%
|
|Participation au scrutin
|Plérin
|Taux de participation
|49,10%
|Taux d'abstention
|50,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 204
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ronan Kerdraon (25 élus) Pour plerin continuons ensemble
|3 554
|50,56%
|
|Jérôme Kerhardy (5 élus) Agir ensemble pour plerin
|2 186
|31,09%
|
|Denis Tremel (3 élus) Une alternative pour plerin
|1 289
|18,33%
|
|Participation au scrutin
|Plérin
|Taux de participation
|72,71%
|Taux d'abstention
|27,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,44%
|Nombre de votants
|7 433
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