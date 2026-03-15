Résultat de l'élection municipale 2026 à Plérin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plérin

Tête de listeListe
Loïc Barbot
Loïc Barbot Liste divers droite
PLÉRIN, la volonté commune
  • Loïc Barbot
  • Catherine Périchon
  • Arnaud Le Breton
  • Karine Guguen
  • Jonathan Lacaze-Gadonneix
  • Bénédicte Loosveldt
  • Guillaume Rébillard
  • Magalie Chapron
  • Gireg Hamon
  • Odile Halais
  • André Guyot
  • Isabelle Hily
  • David Gaillard
  • Fabienne Parent
  • Jérôme Kerhardy
  • Véronique Bourgeais
  • Clément Bernard
  • Sophie Cormand
  • Jean-Luc Vaulay
  • Anita Gicquel
  • Jacques Lanceplaine
  • Karine Le Roux
  • Hervé Burel
  • Marie-Madeleine Joubrel
  • Ludovic Pirodon
  • Sophie Gestin
  • Malo Poree
  • Lina Pouliquen
  • Jean-Pierre Daniel
  • Catherine Thierry
  • Guillaume Bellec
  • Michèle Ponton
  • François Le Provost
  • Annette Legoff
  • Hubert Desbois
Ronan Kerdraon
Ronan Kerdraon Liste divers gauche
PLERIN, UNIS ET SOLIDAIRES
  • Ronan Kerdraon
  • Laurence André
  • Jean-Marie Benier
  • Isabelle Richard
  • Didier Flageul
  • Geraldine Perrier
  • David Belleguic
  • Christine Daniel
  • Maël Le Provost-Henry
  • Tracy Joubin
  • Philippe Faisant
  • Pascale Adenis
  • Arnaud Baniel
  • Anne -Marie Berthault
  • Jean-Bernard Hamet
  • Nolwenn Pierre
  • Jacques Ollivier
  • Christine Houssin
  • Yvon Andre
  • Marion Brument
  • Rémi Le Fort
  • Zoe Le Provost
  • Benoit Molvinger
  • Angélique Le Mee
  • Romain Saulais
  • Elodie Morel
  • Hervé Le Dû
  • Charlie Bouffard
  • Yves Arnoux
  • Aurore Serrault
  • Jean-Luc Denoual
  • Sabrina Troudi
  • Paul Ygouf
  • Mathilde Le Noan
  • Michel Even
Delphine Mesgouez
Delphine Mesgouez Liste divers gauche
PLÉRIN autrement
  • Delphine Mesgouez
  • Simon Guyomard
  • Isabelle Loth - Castillo
  • Patrice Caderon
  • Céline Le Roux
  • Fabien Isabet
  • Céline Sanchez
  • André Gras
  • Sabrina Roullat
  • Philippe Jaglin
  • Delphine Pontier
  • Hervé Paillard
  • Corinne Le Fustec
  • Daniel Folinais
  • Edith Lore Andouvlie
  • Loïc Guyomard
  • Marie-Laure Borel-Lozach
  • Christian Brice
  • Florence Camporelli
  • Edouard Ropartz
  • Christine Jaime
  • Guillaume Menier
  • Annie Gicquel-Gloaguen
  • Jean Traiteur
  • Laure Deswarte
  • Pol Quinton
  • Sandra Pocceschi
  • Robin Guigo
  • Stéphanie Coutard
  • Jean-Joseph Le Nabour Dorval
  • Rachel Garnier
  • Jacques Henry
  • Marianne Munoz
  • Jean-Luc Michel Neveu
  • Tifenn Bout

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ronan Kerdraon
Ronan Kerdraon (25 élus) Plerin nous rassemble 		2 629 52,22%
  • Ronan Kerdraon
  • Brigitte Deumeurant Costard
  • Jean-Marie Benier
  • Delphine Mesgouez
  • Didier Flageul
  • Christine Daniel
  • Pascal Laporte
  • Tracy Joubin
  • Yvon Roy
  • Laurence André
  • Maël Henry
  • Catherine Marchesin-Pierre
  • David Belleguic
  • Rachel Jaunas
  • Michel Caingnard
  • Claudine Hatrel-Guillou
  • Arnaud Baniel
  • Miriam Del Zotto
  • Michel Urvoy
  • Magalie Chapron
  • Yves Arnoux
  • Christine Houssin
  • Jean Le Contellec
  • Pascale Adenis
  • Erwann Lucas-Salouhi
André Guyot
André Guyot (5 élus) Mieux vivre plerin 		1 475 29,30%
  • André Guyot
  • Isabelle Castillo
  • Michel Quinio
  • Catherine Périchon
  • Arnaud Le Breton
Julie Morvan
Julie Morvan (3 élus) Plerin citoyenne 		930 18,47%
  • Julie Morvan
  • Guénolé Soulabaille
  • Corinne Le Fustec
Participation au scrutin Plérin
Taux de participation 49,10%
Taux d'abstention 50,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 204

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ronan Kerdraon
Ronan Kerdraon (25 élus) Pour plerin continuons ensemble 		3 554 50,56%
  • Ronan Kerdraon
  • Delphine Mesgouez-Le Gouard
  • Jean-Marie Benier
  • Françoise Broudic
  • Robert Pedron
  • Brigitte Costard
  • Didier Flageul
  • Pascale Le François
  • Nicolas Ferec
  • Christine Daniel
  • Jean-Luc Colas
  • Suzanne Le Tiec
  • Pascal Laporte
  • Miriam Del Zotto
  • Philippe Faisant
  • Claudine Hatrel-Guillou
  • Thierry Le Fessant
  • Nathalie Boscher
  • Jean-Luc Denoual
  • Sarah Toussaint-Piquard
  • Hubert Coatleven
  • Annick Galle
  • Michel Urvoy
  • Catherine Marchesin-Pierre
  • Jean Le Contellec
Jérôme Kerhardy
Jérôme Kerhardy (5 élus) Agir ensemble pour plerin 		2 186 31,09%
  • Jérôme Kerhardy
  • Christine Rault-Maisonneuve
  • Jean-Paul Le Guellec
  • Françoise Collot
  • Bastien Diacono
Denis Tremel
Denis Tremel (3 élus) Une alternative pour plerin 		1 289 18,33%
  • Denis Tremel
  • Françoise Hamoury
  • Jean-Pierre Mignard
Participation au scrutin Plérin
Taux de participation 72,71%
Taux d'abstention 27,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,44%
Nombre de votants 7 433

Villes voisines de Plérin

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