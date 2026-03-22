Résultat de l'élection municipale 2026 à Plérin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plérin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plérin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plérin.
L'actu des élections municipales 2026 à Plérin
11:51 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Plérin ?
Pour le premier tour des élections municipales à Plérin, c'est Loïc Barbot (Divers droite) qui est arrivé en tête en rassemblant 37,43 % des votes. Ronan Kerdraon (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 34,87 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 27,70 %, Delphine Mesgouez, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Plérin, l'élection a vu 67,07 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plérin
Le deuxième tour des élections municipales à Plérin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Loïc Barbot
Liste divers droite
PLÉRIN, la volonté commune
|
|
Ronan Kerdraon
Liste divers gauche
PLERIN, UNIS ET SOLIDAIRES
|
|
Delphine Mesgouez
Liste divers gauche
PLÉRIN autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plérin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc BARBOT (Ballotage) PLÉRIN, la volonté commune
|2 712
|37,43%
|Ronan KERDRAON (Ballotage) PLERIN, UNIS ET SOLIDAIRES
|2 527
|34,87%
|Delphine MESGOUEZ (Ballotage) PLÉRIN autrement
|2 007
|27,70%
|Participation au scrutin
|Plérin
|Taux de participation
|67,07%
|Taux d'abstention
|32,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|7 433
Source : ministère de l’Intérieur
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