Résultat de l'élection municipale 2026 à Plérin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plérin

Le deuxième tour des élections municipales à Plérin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Loïc Barbot
Loïc Barbot Liste divers droite
PLÉRIN, la volonté commune
  • Loïc Barbot
  • Catherine Périchon
  • Arnaud Le Breton
  • Karine Guguen
  • Jonathan Lacaze-Gadonneix
  • Bénédicte Loosveldt
  • Guillaume Rébillard
  • Magalie Chapron
  • Gireg Hamon
  • Odile Halais
  • André Guyot
  • Isabelle Hily
  • David Gaillard
  • Fabienne Parent
  • Jérôme Kerhardy
  • Véronique Bourgeais
  • Clément Bernard
  • Sophie Cormand
  • Jean-Luc Vaulay
  • Anita Gicquel
  • Jacques Lanceplaine
  • Karine Le Roux
  • Hervé Burel
  • Marie-Madeleine Joubrel
  • Ludovic Pirodon
  • Sophie Gestin
  • Malo Poree
  • Lina Pouliquen
  • Jean-Pierre Daniel
  • Catherine Thierry
  • Guillaume Bellec
  • Michèle Ponton
  • François Le Provost
  • Annette Legoff
  • Hubert Desbois
Ronan Kerdraon
Ronan Kerdraon Liste divers gauche
PLERIN, UNIS ET SOLIDAIRES
  • Ronan Kerdraon
  • Laurence André
  • Jean-Marie Benier
  • Isabelle Richard
  • Didier Flageul
  • Geraldine Perrier
  • David Belleguic
  • Christine Daniel
  • Maël Le Provost-Henry
  • Tracy Joubin
  • Philippe Faisant
  • Pascale Adenis
  • Arnaud Baniel
  • Anne -Marie Berthault
  • Jean-Bernard Hamet
  • Nolwenn Pierre
  • Jacques Ollivier
  • Christine Houssin
  • Yvon Andre
  • Marion Brument
  • Rémi Le Fort
  • Zoe Le Provost
  • Benoit Molvinger
  • Angélique Le Mee
  • Romain Saulais
  • Elodie Morel
  • Hervé Le Dû
  • Charlie Bouffard
  • Yves Arnoux
  • Aurore Serrault
  • Jean-Luc Denoual
  • Sabrina Troudi
  • Paul Ygouf
  • Mathilde Le Noan
  • Michel Even
Delphine Mesgouez
Delphine Mesgouez Liste divers gauche
PLÉRIN autrement
  • Delphine Mesgouez
  • Simon Guyomard
  • Isabelle Loth - Castillo
  • Patrice Caderon
  • Céline Le Roux
  • Fabien Isabet
  • Céline Sanchez
  • André Gras
  • Sabrina Roullat
  • Philippe Jaglin
  • Delphine Pontier
  • Hervé Paillard
  • Corinne Le Fustec
  • Daniel Folinais
  • Edith Lore Andouvlie
  • Loïc Guyomard
  • Marie-Laure Borel-Lozach
  • Christian Brice
  • Florence Camporelli
  • Edouard Ropartz
  • Christine Jaime
  • Guillaume Menier
  • Annie Gicquel-Gloaguen
  • Jean Traiteur
  • Laure Deswarte
  • Pol Quinton
  • Sandra Pocceschi
  • Robin Guigo
  • Stéphanie Coutard
  • Jean-Joseph Le Nabour Dorval
  • Rachel Garnier
  • Jacques Henry
  • Marianne Munoz
  • Jean-Luc Michel Neveu
  • Tifenn Bout

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plérin

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc BARBOT
Loïc BARBOT (Ballotage) PLÉRIN, la volonté commune 		2 712 37,43%
Ronan KERDRAON
Ronan KERDRAON (Ballotage) PLERIN, UNIS ET SOLIDAIRES 		2 527 34,87%
Delphine MESGOUEZ
Delphine MESGOUEZ (Ballotage) PLÉRIN autrement 		2 007 27,70%
Participation au scrutin Plérin
Taux de participation 67,07%
Taux d'abstention 32,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 7 433

Source : ministère de l’Intérieur

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