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19:21 - Analyse socio-économique de Plérin : perspectives électorales Quel impact aura la population de Plérin sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,26%. Un salaire moyen mensuel net de 2 575 euros/mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 8779 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,39%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,11%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,02%), témoignent d'une population instruite à Plérin, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Plérin Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Plérin il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 16,46% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 26,92% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 10,99% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Plérin comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 22,16% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 23,01% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 23,71% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Plérin À l'occasion de l'élection municipale, l'état de l'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Plérin. En 2020, l'abstention avait grimpé à 50,90 % lors du premier round, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale. 5 204 votants s'étaient à l'inverse déplacés, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 16,63 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 33,32 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 19,98 %, loin des 41,99 % affichés aux législatives de 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Plérin comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Plérin a-t-elle voté ? Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Plérin avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (22,16%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 20,94% des suffrages. Les législatives à Plérin provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Mickaël Cosson (Ensemble !) en tête du peloton avec 36,35% au premier tour, devant Marion Gorgiard (Union de la gauche) avec 29,73%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Mickaël Cosson culminant à 46,00% des suffrages exprimés sur place. Le paysage politique de Plérin a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - À Plérin, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à le centre-droit Globalement, le paysage électoral fait de Plérin un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Plérin choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 36,25% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 21,23%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en offrant 73,08% pour Emmanuel Macron, contre 26,92% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Plérin portaient leur choix sur Mickaël Cosson (Ensemble !) avec 27,46% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,91% des suffrages.

12:58 - Ronan KERDRAON a-t-il contenu les impôts à Plérin ? À Plérin, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 20,39 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 628 950 € la même année. Un montant loin des quelque 5,27746 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Plérin atteint désormais 44,95 % en 2024 (contre 25,42 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Plérin s'est chiffrée à 1 320 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 265 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Plérin ? L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Plérin s'avère très instructive. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Ronan Kerdraon (Divers gauche) a surclassé ses concurrents en rassemblant 52,22% des soutiens. Sur la seconde marche, André Guyot (Divers) a engrangé 1 475 bulletins valides (29,30%). Julie Morvan (Divers gauche) était à la troisième place, rassemblant 18,47% des électeurs. Cette victoire au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Plérin, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante place l'opposition face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.