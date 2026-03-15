Résultat municipale 2026 à Plérin (22190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plérin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plérin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plérin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc BARBOT
Loïc BARBOT PLÉRIN, la volonté commune 		2 712 37,43%
Ronan KERDRAON
Ronan KERDRAON PLERIN, UNIS ET SOLIDAIRES 		2 527 34,87%
Delphine MESGOUEZ
Delphine MESGOUEZ PLÉRIN autrement 		2 007 27,70%
Participation au scrutin Plérin
Taux de participation 67,07%
Taux d'abstention 32,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 7 433

Source : ministère de l’Intérieur

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