Résultat municipale 2026 à Pleumeur-Bodou (22560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleumeur-Bodou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleumeur-Bodou, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleumeur-Bodou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Louise DRONIOU
Marie Louise DRONIOU (21 élus) Réunir pour réussir 		1 183 50,40%
  • Marie Louise DRONIOU
  • Michel LAYUS
  • Anne RODA-FREVILLE
  • Bertrand L'HOTELLIER
  • Odile BRIENT
  • William CHARLÈS
  • Yvonne SEGURA
  • Patrick LECOMTE
  • Sylvie LE MALLET
  • Yann VACHIAS
  • Anne GABRIEL
  • Christian CORBEL
  • Claudine SOULIER
  • Benoît MEYER
  • Isabelle MERRIEN
  • Alexandre FERNETTE
  • Eléna LE MEUR HELLEGOUARCH
  • Patrick TOUZÉ
  • Claudine RODRIGUES
  • Christophe LE MESTRE
  • Dominique LAPLANCHE
Nathalie BERNABLE
Nathalie BERNABLE (6 élus) Génération commune 		1 164 49,60%
  • Nathalie BERNABLE
  • Tanguy TRILLET
  • Bérangère STRBIK
  • Francis CHOQUER
  • Sandrine LHOSTE
  • Dominique KURZ
Participation au scrutin Pleumeur-Bodou
Taux de participation 65,81%
Taux d'abstention 34,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 2 419

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Côtes-d'Armor ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Pleumeur-Bodou - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Louise DRONIOU
Marie Louise DRONIOU (Ballotage) Réunir pour réussir 		965 40,77%
Nathalie BERNABLE
Nathalie BERNABLE (Ballotage) Génération commune 		832 35,15%
Marc DANIEL
Marc DANIEL (Ballotage) AGIR AVEC VOUS 		570 24,08%
Participation au scrutin Pleumeur-Bodou
Taux de participation 66,89%
Taux d'abstention 33,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 2 455

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