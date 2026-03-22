Résultat municipale 2026 à Pleumeur-Bodou (22560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleumeur-Bodou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleumeur-Bodou, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleumeur-Bodou [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Louise DRONIOU (21 élus) Réunir pour réussir
|1 183
|50,40%
|
|Nathalie BERNABLE (6 élus) Génération commune
|1 164
|49,60%
|
|Participation au scrutin
|Pleumeur-Bodou
|Taux de participation
|65,81%
|Taux d'abstention
|34,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Nombre de votants
|2 419
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pleumeur-Bodou - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Louise DRONIOU (Ballotage) Réunir pour réussir
|965
|40,77%
|Nathalie BERNABLE (Ballotage) Génération commune
|832
|35,15%
|Marc DANIEL (Ballotage) AGIR AVEC VOUS
|570
|24,08%
|Participation au scrutin
|Pleumeur-Bodou
|Taux de participation
|66,89%
|Taux d'abstention
|33,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Nombre de votants
|2 455
Election municipale 2026 à Pleumeur-Bodou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pleumeur-Bodou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pleumeur-Bodou.
L'actu des élections municipales 2026 à Pleumeur-Bodou
18:36 - Pleumeur-Bodou : retour sur les derniers scrutins en date
Lors des législatives de juin 2024, les votants de Pleumeur-Bodou plébiscitaient Marielle Lemaitre (Union de la gauche) avec 37,84% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Eric Bothorel (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 39,93% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (24,48%). La préférence des électeurs de Pleumeur-Bodou a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire de sensibilité de gauche.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Pleumeur-Bodou
À Pleumeur-Bodou, les résultats des élections municipales précédentes se sont révélés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Pierre Terrien (Divers droite) a creusé l'écart en rassemblant 58,97% des bulletins. Sur la seconde marche, Alain Stéphan (Divers gauche) a obtenu 41,02% des voix. Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Pleumeur-Bodou, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Qui sont les candidats à Pleumeur-Bodou pour la finale des élections 2026 ?
Le duel oppose donc ce dimanche Nathalie Bernable (LDVG) et sa liste "Génération Commune" et Marie Louise Droniou (LDVD) et sa liste "Réunir Pour Réussir", d'après les listes des candidats pour le deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Il faut mentionner le retrait de Marc Daniel, qui pouvait pourtant rester dans la course après un résultat initial suffisant. Les électeurs de la ville sont en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Pleumeur-Bodou.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Pleumeur-Bodou la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Pleumeur-Bodou, le vote a mobilisé 66,89 % des électeurs dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Marie Louise Droniou (Divers droite) qui est arrivée en tête en récoltant 40,77 % des votes. Ensuite, Nathalie Bernable (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 35,15 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 24,08 %, Marc Daniel, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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