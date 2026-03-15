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19:17 - Pleumeur-Bodou aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Pleumeur-Bodou comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 3 178 logements pour 3 828 habitants, la densité de la ville est de 143 hab/km². Ses 324 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (58,94%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 44,28% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 200 € par an, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Pleumeur-Bodou démontre l'attachement des habitants aux ambitions de la France.

17:57 - Quels résultats du RN à Pleumeur-Bodou avant les municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Pleumeur-Bodou en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 14,68% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 28,31% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 9,61% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Pleumeur-Bodou comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 18,91% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 23,07% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 22,64% lors du vote final.

16:58 - La commune de Pleumeur-Bodou plutôt mobilisée lors des élections Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Pleumeur-Bodou, l'abstention touchait 45,98 % des électeurs (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux) alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 19,01 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 40,18 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 23,24 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 38,76 %. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises. En ce jour de municipale à Pleumeur-Bodou, cette réalité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Pleumeur-Bodou : le vote des électeurs l'année de la dissolution Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Pleumeur-Bodou avaient placé en tête Marielle Lemaitre (Union de la gauche) avec 37,84% au premier tour, devant Eric Bothorel (Ensemble !) avec 36,50%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Eric Bothorel (Majorité présidentielle), avec 39,93%. Le rendez-vous des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Pleumeur-Bodou avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Raphaël Glucksmann (24,48%), devant Jordan Bardella qui avait obtenu 18,91% des voix. L'orientation des électeurs de Pleumeur-Bodou a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre plutôt de gauche.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Pleumeur-Bodou apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Pleumeur-Bodou accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,57%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 24,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,69% pour Emmanuel Macron, contre 28,31% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Pleumeur-Bodou portaient leur choix sur Marie-Amélie Troadec (Nupes) avec 31,96% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Amélie Troadec virant de nouveau en tête avec 50,85% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Et si l'élection à Pleumeur-Bodou se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui concerne la pression fiscale de Pleumeur-Bodou, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 094 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 881 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 40,89 % en 2024 (contre près de 21,36 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 663 290 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,18128 million d'euros (1 181 280 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 19,82 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Pleumeur-Bodou : des résultats scellés dès le premier tour Les résultats des précédentes municipales à Pleumeur-Bodou ont offert un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Pierre Terrien (Divers droite) a dominé le scrutin avec 58,97% des soutiens. À ses trousses, Alain Stéphan (Divers gauche) a engrangé 41,02% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Pleumeur-Bodou, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large sera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.