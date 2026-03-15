Résultat municipale 2026 à Pleumeur-Bodou (22560) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pleumeur-Bodou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleumeur-Bodou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pleumeur-Bodou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Louise DRONIOU
Marie Louise DRONIOU Réunir pour réussir 		965 40,77%
Nathalie BERNABLE
Nathalie BERNABLE Génération commune 		832 35,15%
Marc DANIEL
Marc DANIEL AGIR AVEC VOUS 		570 24,08%
Participation au scrutin Pleumeur-Bodou
Taux de participation 66,89%
Taux d'abstention 33,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 2 455

Source : ministère de l’Intérieur

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