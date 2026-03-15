Résultat municipale 2026 à Pleurs (51230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pleurs a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleurs, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pleurs [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie TONDU
Jean-Marie TONDU (13 élus) UN NOUVEL ELAN POUR PLEURS 		245 73,13%
  • Jean-Marie TONDU
  • Ghyslaine FRARIER
  • Thomas BRUGNY
  • Marylene CONSTANT
  • Alexandre MAIRE
  • Elodie VION
  • Mickael TOUILLET
  • Périne VANDENBUSSCHE
  • Enzo HUOT
  • Delphine PLANSON
  • Guy LEROY
  • Marine RONDEAU
  • Gabin PLANSON
Janick SIMONNET
Janick SIMONNET (1 élu) CONTINUONS POUR PLEURS 		90 26,87%
  • Janick SIMONNET
Participation au scrutin Pleurs
Taux de participation 63,70%
Taux d'abstention 36,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Nombre de votants 351

Source : ministère de l’Intérieur

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