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19:18 - Les défis socio-économiques de Pleurs et leurs implications électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Pleurs déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,23% sont des personnes âgées. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 9,20%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (14,46%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (13,95%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Pleurs mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,98% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Pleurs : des élections marquées par le vote RN Le parti à la flamme n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Pleurs il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 41,90% des voix lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 63,24% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 33,77% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le RN sécurisait 48,39% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 53,24% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 56,30% pour le RN. Il achèvera sa course en tête avec 57,73% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Charles de Courson.

16:58 - Les électeurs de Pleurs très mobilisés lors des scrutins Pour rappel, la participation s'élevait à 57,46 % à Pleurs lors des municipales de 2020, au-dessus de la moyenne nationale alors que le pays était troublé par la pandémie du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 72,74 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 40,44 % au premier tour en 2022 à 68,46 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 51,99 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent in fine le profil d'une ville assez participative face aux moyennes nationales. En ce jour de municipales 2026 à Pleurs, cette contingence sera quoi qu'il en soit regardée de près.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Pleurs Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Pleurs avaient placé en tête Thierry Besson (Rassemblement National) avec 56,30% au premier tour, devant Charles de Courson (Divers centre) avec 28,95%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thierry Besson culminant à 57,73% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,24%). De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Pleurs ? Globalement, le paysage électoral fait de Pleurs une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Pleurs votaient en priorité pour Marine Le Pen (41,90%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 19,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,24% pour Marine Le Pen, contre 36,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Pleurs accordaient leurs suffrages à Pierre Thionnet (RN) avec 33,77% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Charles de Courson (Divers droite) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,61% des voix.

12:58 - La municipalité de Pleurs a dans l'ensemble maîtrisé les impôts Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Pleurs entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 16,36 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 5 590 € la même année, contre 103 400 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Pleurs s'est établi à 37,49 % en 2024 (contre 18,57 % en 2020). Un chiffre à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %, en hausse de 1,2 point ces quatre dernières années. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Pleurs a atteint 481 euros en 2024 contre 445 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Pleurs Qui avait remporté les élections municipales il y a 6 ans à Pleurs ? Il est à noter que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 12 sièges ont par ailleurs été pourvus. Jean-Marie Tondu a récolté le plus de voix avec 196 bulletins (62,02%). En deuxième position, Alexandre Maire a obtenu 57,27% des voix. La différence entre les deux candidats de tête s'est révélée remarquablement étroite. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 18 participants. Lors de ce second tour, Daniel Boguet a recueilli 51,03% des votes, devant Janick Simonnet avec 50,44% des électeurs et Marylène Constant avec 47,78% des suffrages. Les résultats finaux sont restés très proches. Pour les municipales 2026 à Pleurs, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration si particulière. À noter que le principe des candidatures individuelles n'est en revanche plus en vigueur dorénavant.