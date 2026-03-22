Résultat municipale 2026 à Pleurtuit (35730) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleurtuit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleurtuit, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleurtuit [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine COLAS
Christine COLAS (21 élus) PLEURTUIT REUNI 		1 411 39,53%
  • Christine COLAS
  • Clément LE RICOUSSE
  • Marie-Laure DAVY
  • Patrice BEDEL
  • Hélène REUX
  • Philippe RENAULT
  • Sabine NIEL
  • Paul BONDOT
  • Murielle ROLLAND
  • Jacques ERTLÉ
  • Maryline DUFÉE
  • Alain BARBÉ
  • Virginie HERVÉ
  • Samuel MARTINEAU
  • Marie-Paule DAHIREL
  • Mickaël CHALMEL
  • Claire LHOTELLIER
  • Nicolas MACAIGNE
  • Valérie HOMO
  • Benjamin LE GONIDEC
  • Nadège GUINEHEUX
Eric GOASDOUÉ
Eric GOASDOUÉ (5 élus) POUR PLEURTUIT 2026 		1 092 30,60%
  • Eric GOASDOUÉ
  • Lydie DUHIL
  • David MACÉ
  • Morgane GOUES
  • Guy RAVAILLAULT
Dylan LEMOINE
Dylan LEMOINE (2 élus) UNION POUR PLEURTUIT 		652 18,27%
  • Dylan LEMOINE
  • Fabienne DERONDIER
Emmanuel GOMEZ
Emmanuel GOMEZ (1 élu) Pleurtuit en communs 		414 11,60%
  • Emmanuel GOMEZ
Participation au scrutin Pleurtuit
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 3 611

Source : ministère de l’Intérieur

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Résultat municipale à Pleurtuit - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine COLAS
Christine COLAS (Ballotage) PLEURTUIT REUNI 		1 159 32,79%
Eric GOASDOUÉ
Eric GOASDOUÉ (Ballotage) POUR PLEURTUIT 2026 		1 059 29,96%
Dylan LEMOINE
Dylan LEMOINE (Ballotage) UNION POUR PLEURTUIT 		767 21,70%
Emmanuel GOMEZ
Emmanuel GOMEZ (Ballotage) Pleurtuit en communs 		550 15,56%
Participation au scrutin Pleurtuit
Taux de participation 60,52%
Taux d'abstention 39,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 3 588

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