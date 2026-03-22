Résultat municipale 2026 à Pleurtuit (35730) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleurtuit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleurtuit, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pleurtuit [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine COLAS (21 élus) PLEURTUIT REUNI
|1 411
|39,53%
|
|Eric GOASDOUÉ (5 élus) POUR PLEURTUIT 2026
|1 092
|30,60%
|
|Dylan LEMOINE (2 élus) UNION POUR PLEURTUIT
|652
|18,27%
|
|Emmanuel GOMEZ (1 élu) Pleurtuit en communs
|414
|11,60%
|
|Participation au scrutin
|Pleurtuit
|Taux de participation
|60,91%
|Taux d'abstention
|39,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|3 611
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pleurtuit - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine COLAS (Ballotage) PLEURTUIT REUNI
|1 159
|32,79%
|Eric GOASDOUÉ (Ballotage) POUR PLEURTUIT 2026
|1 059
|29,96%
|Dylan LEMOINE (Ballotage) UNION POUR PLEURTUIT
|767
|21,70%
|Emmanuel GOMEZ (Ballotage) Pleurtuit en communs
|550
|15,56%
|Participation au scrutin
|Pleurtuit
|Taux de participation
|60,52%
|Taux d'abstention
|39,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|3 588
Election municipale 2026 à Pleurtuit [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pleurtuit sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pleurtuit.
L'actu des élections municipales 2026 à Pleurtuit
18:38 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Pleurtuit
Les législatives à Pleurtuit de juin 2024, plaçaient Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) en pole position avec 34,95% au premier tour, devant Dylan Lemoine (Rassemblement National) avec 34,57%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Luc Bourgeaux culminant à 62,77% des votes dans la localité. Le choc des Européennes précédemment à Pleurtuit avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (30,51%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,81% des voix. La situation politique de Pleurtuit a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.
15:57 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Pleurtuit
Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore, déterminés par le verdict des dernières élections municipales à Pleurtuit. Au soir du premier passage aux urnes, Sophie Bezier (Divers droite) a distancé ses concurrents en recueillant 1 176 soutiens (47,84%). Derrière, Alain Launay (Divers gauche) a engrangé 1 026 votes (41,74%). Cet avantage important mettait la liste en tête dans de bonnes dispositions. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Sophie Bezier l'a finalement emporté avec 50,17% des voix, face à Alain Launay avec 44,88% des votants et Robert Lauth obtenant 138 électeurs (4,93%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Alain Launay a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 230 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute bénéficié du report de voix des listes éliminées.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour des élections à Pleurtuit
Comme le montrent les candidatures au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Dylan Lemoine et sa liste "Union Pour Pleurtuit", Emmanuel Gomez avec la liste "Pleurtuit En Communs", la liste "Pleurtuit Reuni" emmenée par Christine Colas et Eric Goasdoué et sa liste "Pour Pleurtuit 2026" sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce nouveau passage aux urnes. L'horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Pleurtuit a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Un premier constat à Pleurtuit avec les résultats du 1er tour
Dans le cadre du premier tour des municipales à Pleurtuit, c'est Christine Colas (Divers centre) qui a pris la pole position en récoltant 32,79 % des votes. Eric Goasdoué (Divers droite) s'est classé deuxième avec 29,96 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Dylan Lemoine (Rassemblement National) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Emmanuel Gomez, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 15,56 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Pleurtuit, le vote a enregistré un taux d'abstention de 39,48 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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