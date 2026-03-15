Résultat municipale 2026 à Pleurtuit (35730) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pleurtuit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pleurtuit, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pleurtuit [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine COLAS
Christine COLAS PLEURTUIT REUNI 		1 159 32,79%
Eric GOASDOUÉ
Eric GOASDOUÉ POUR PLEURTUIT 2026 		1 059 29,96%
Dylan LEMOINE
Dylan LEMOINE UNION POUR PLEURTUIT 		767 21,70%
Emmanuel GOMEZ
Emmanuel GOMEZ Pleurtuit en communs 		550 15,56%
Participation au scrutin Pleurtuit
Taux de participation 60,52%
Taux d'abstention 39,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 3 588

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Pleurtuit

En savoir plus sur Pleurtuit