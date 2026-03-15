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19:18 - Pleurtuit : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence les électeurs de Pleurtuit exercent-ils sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 238 hab/km² et un taux de chômage de 8,09%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (78,19%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 3998 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,29%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,31%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pleurtuit mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,48% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le RN marque des points à Pleurtuit Le RN était exclu du groupe de tête lors des municipales à Pleurtuit il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 22,51% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 39,70% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 18,51% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Pleurtuit comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 30,51% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,57% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,23% le dimanche suivant.

16:58 - Pleurtuit classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Aux municipales de 2020 à Pleurtuit, l'abstention était allée jusqu'à 53,16 % lors du premier round, un score dans la norme. C'étaient 2 512 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, la pandémie du Covid-19 ayant impacté fortement le vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs fixé à 23,55 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,61 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 31,00 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 44,98 % d'abstention. Regarder ces variations lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Pleurtuit comme une ville où l'abstention est contenue. En parallèle de la municipale, ce paramètre pèsera en définitive définitivement sur les résultats de Pleurtuit.

15:59 - À Pleurtuit, les élections de 2024 en faveur de la droite Lors des dernières élections européennes, le podium à Pleurtuit s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (30,51%), devançant Valérie Hayer (17,81%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,30%). Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Pleurtuit près d'un mois plus tard avec 34,95%. Dylan Lemoine (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 34,57%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Luc Bourgeaux culminant à 62,77% des voix dans la commune. La situation politique de Pleurtuit a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Les électeurs de Pleurtuit avaient clairement opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Pleurtuit choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,20% des voix, devant Marine Le Pen qui recueillait 22,51%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,30% pour Emmanuel Macron, contre 39,70% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pleurtuit portaient leur choix sur Anne Le Gagne (Ensemble !) avec 30,17% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,16%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Pleurtuit se positionne comme une place forte du courant central.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Pleurtuit qui aura un impact sur le résultat Tandis que les impôts locaux ont progressé à Pleurtuit entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14,37 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 184 100 euros environ, bien en deçà des 1 228 240 € enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Pleurtuit est passé à 41,46 % en 2024 (contre 20,35 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, estimée à environ 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, permet de contextualiser ce chiffre. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Pleurtuit a atteint 822 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 638 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Pleurtuit Les résultats des dernières élections municipales à Pleurtuit ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Sophie Bezier (Divers droite) a creusé l'écart avec 47,84% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Alain Launay (Divers gauche) a rassemblé 1 026 bulletins valides (41,74%). Robert Lauth (Divers droite) a suivi, rassemblant 10,41% des bulletins. Une large distance. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Sophie Bezier l'a finalement emporté avec 1 404 voix (50,17%), face à Alain Launay qui a obtenu 1 256 électeurs (44,88%) et Robert Lauth réunissant 138 votants (4,93%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Alain Launay a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 230 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.