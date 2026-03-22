Résultat municipale 2026 à Plévenon (22240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plévenon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plévenon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plévenon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LOHIER
Philippe LOHIER (12 élus) Pour un nouveau cap 		312 53,06%
  • Philippe LOHIER
  • Geraldine CARDIN
  • Michel PANSART
  • Marie-Jose JOLY-RICHEUX
  • Gilbert PHILIPPE
  • Anne DURAND
  • Eric DROGUET
  • Isabelle LECLERCQ
  • Olivier LACHIVER
  • Sarah HARDOUIN
  • Alain CABARET
  • Eliane RUELLAN
Hervé VAN PRAAG
Hervé VAN PRAAG (3 élus) Cap sur l'Avenir 		276 46,94%
  • Hervé VAN PRAAG
  • Anne-Sophie HOCQUET
  • Marc LEMARIE
Participation au scrutin Plévenon
Taux de participation 79,31%
Taux d'abstention 20,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 598

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Plévenon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LOHIER
Philippe LOHIER (Ballotage) Pour un nouveau cap 		270 47,45%
Hervé VAN PRAAG
Hervé VAN PRAAG (Ballotage) Cap sur l'Avenir 		226 39,72%
Gwendal LEBLAY
Gwendal LEBLAY (Ballotage) PLÉVENON ENSEMBLE, AUTHENTIQUE ET VIVANT! 		73 12,83%
Participation au scrutin Plévenon
Taux de participation 76,95%
Taux d'abstention 23,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 581

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