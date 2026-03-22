Résultat municipale 2026 à Plévenon (22240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plévenon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plévenon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plévenon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LOHIER (12 élus) Pour un nouveau cap
|312
|53,06%
|
|Hervé VAN PRAAG (3 élus) Cap sur l'Avenir
|276
|46,94%
|
|Participation au scrutin
|Plévenon
|Taux de participation
|79,31%
|Taux d'abstention
|20,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|598
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Plévenon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LOHIER (Ballotage) Pour un nouveau cap
|270
|47,45%
|Hervé VAN PRAAG (Ballotage) Cap sur l'Avenir
|226
|39,72%
|Gwendal LEBLAY (Ballotage) PLÉVENON ENSEMBLE, AUTHENTIQUE ET VIVANT!
|73
|12,83%
|Participation au scrutin
|Plévenon
|Taux de participation
|76,95%
|Taux d'abstention
|23,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|581
Election municipale 2026 à Plévenon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plévenon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plévenon.
L'actu des élections municipales 2026 à Plévenon
18:33 - Comment Plévenon a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
L'orientation des électeurs de Plévenon a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Plévenon avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,94%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 19,63% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Antoine Kieffer (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 34,74% au premier tour, devant Hervé Berville (Majorité présidentielle) avec 28,98%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Hervé Berville (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 59,84%.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Plévenon
L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Plévenon s'avère très révélatrice. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, offrant aux électeurs la liberté de sélectionner plusieurs candidats. Dès le premier tour, 1 conseillers ont été élus. Catherine Blanchard a récolté le plus de suffrages avec 50,82% des bulletins. Juste derrière, Guénolé Jouon Des Longrais a rassemblé 48,76% des bulletins valides. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 39 participants. A ce deuxième tour, Guénolé Jouon Des Longrais a recueilli 262 bulletins (54,92%), devançant Hervé Van Praag qui a obtenu 46,54% des électeurs et Véronique Durand réunissant 218 votes (45,70%). L'écart final a finalement été plus marqué. Pour les municipales 2026 à Plévenon, cette logique si singulière sera de nouveau observée avec attention. Il convient néanmoins de préciser que, depuis une réforme du mode d'élection, l'élection par listes paritaires s'est imposée dans toute la France, excluant à présent les candidatures individuelles.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de l'élection de Plévenon
Selon les candidatures pour le second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel final oppose donc ce dimanche la liste de Philippe Lohier (DIV) et la liste menée par Hervé Van Praag (DIV). Il convient de rappeler le retrait de Gwendal Leblay, qui pouvait pourtant continuer après un score initial suffisant. Les électeurs de la ville ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Plévenon, pour remplir leur devoir civique.
11:59 - Philippe Lohier, Hervé Van Praag et Gwendal Leblay forment le trio de tête à Plévenon
Il y a une semaine à Plévenon, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a mobilisé 76,95 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Philippe Lohier qui a pris la pole position en s'adjugeant 47,45 % des voix. Derrière, Hervé Van Praag a pris la position de dauphin avec 39,72 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 12,83 %, Gwendal Leblay pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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