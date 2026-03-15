Résultat de l'élection municipale 2026 à Ploemeur : les infos en direct

Programme de Lysiane Metayer à Ploemeur (LE MEILLEUR POUR PLOEMEUR)

Sécurité

La sécurité des citoyens est une priorité essentielle. Il est prévu d'étendre la présence sur le terrain de la police municipale pour renforcer la sécurité. Des contrôles publics seront également intensifiés pour assurer un environnement plus sûr.

Logement et urbanisme

Le plan local d’urbanisme plomérunois (PLU) sera mis en révision pour mieux répondre aux besoins de la population. La protection de l’accès à la propriété est également un enjeu majeur. Des projets de logements adaptés seront développés pour diversifier l'offre.

Éducation et jeunesse

Un foyer de jeunes actifs sera créé pour soutenir la jeunesse locale. Un état des lieux des bâtiments scolaires sera réalisé afin d'améliorer les infrastructures éducatives. L'affirmation de l'identité bretonne sera également au cœur des initiatives éducatives.

Culture et patrimoine

Il est essentiel de faire vivre le patrimoine local à travers diverses initiatives culturelles. L'ouverture d'une médiathèque avec des formats adaptés permettra d'enrichir l'accès à la culture. Ces actions visent à renforcer le lien entre les citoyens et leur histoire.