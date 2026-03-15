Résultat de l'élection municipale 2026 à Ploemeur : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ploemeur [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Ploemeur sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ploemeur.
L'actu des élections municipales 2026 à Ploemeur
13:09 - Le bilan de la dernière élection à Ploemeur
L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Ploemeur est très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Ronan Loas (Divers centre) a terminé en tête en totalisant 60,38% des soutiens. En deuxième position, Emmanuelle Trocadero (Union de la gauche) a capté 1 245 votes (18,70%). Annie Verdes (Divers gauche) complétait le trio de tête, avec 9,51% des électeurs. Cette victoire sans appel de Ronan Loas a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Ploemeur, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Ploemeur
Pour voter, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Ploemeur. Les élections municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Ploemeur d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Ploemeur. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ploemeur
|Tête de listeListe
|
Jack Maignan
Liste d'union à gauche
Faisons Ploemeur Ensemble
|
|
Ronan Loas
Liste divers centre
PASSIONNEMENT PLOEMEUR
|
|
Lysiane Metayer
Liste divers centre
LE MEILLEUR POUR PLOEMEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ronan Loas (28 élus) Aimer ploemeur
|4 019
|60,38%
|
|Emmanuelle Trocadero (3 élus) Ploemeur en actes
|1 245
|18,70%
|
|Annie Verdes (1 élu) Ploemeur avec vous
|633
|9,51%
|
|Loïc Tonnerre (1 élu) Avec les ploemeurois
|394
|5,91%
|
|Dominique Quintin Ploemeur citoyens 2020
|365
|5,48%
|Participation au scrutin
|Ploemeur
|Taux de participation
|43,23%
|Taux d'abstention
|56,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 808
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ronan Loas (25 élus) L'union pour ploemeur
|4 970
|50,50%
|
|Loïc Le Meur (8 élus) Ploemeur vivre et reussir ensemble
|4 871
|49,49%
|
|Participation au scrutin
|Ploemeur
|Taux de participation
|63,86%
|Taux d'abstention
|36,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,03%
|Nombre de votants
|10 362
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Le Meur Ploemeur, vivre et reussir ensemble
|3 381
|38,22%
|Ronan Loas Pour ploemeur osons l'avenir
|1 761
|19,90%
|Teaki Dupont Teaki dupont ploemeur citoyens plus belle la ville
|1 633
|18,46%
|Loïc Tonnerre La droite ploemeuroise
|1 290
|14,58%
|Michel Le Mestrallan Ploemeur construisons un avenir durable
|780
|8,81%
|Participation au scrutin
|Ploemeur
|Taux de participation
|57,89%
|Taux d'abstention
|42,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,83%
|Nombre de votants
|9 393
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