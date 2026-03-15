Résultat de l'élection municipale 2026 à Ploemeur : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ploemeur

Tête de listeListe
Jack Maignan
Jack Maignan Liste d'union à gauche
Faisons Ploemeur Ensemble
  • Jack Maignan
  • Corinne Goadec
  • Olivier Mazéas
  • Maïté Briselet
  • Michel Le Mestrallan
  • Emmanuelle Trocadero
  • Roland Ricaud
  • Béatrice Garnier
  • Gwendal Fraval
  • Catherine Barrué
  • Patrick Vilmin
  • Marie-Hélène Huchet
  • Antoine Roger
  • Martine Sans
  • Pascal Le Squer
  • Emmanuelle Besret
  • Mael Le Mestre
  • Annie Verdes
  • Gian-Benoni Rotolo--Roperch
  • Lou-Marine Pouillard
  • Laurent Delcher
  • Emma Chartier
  • Pierre Avril
  • Marie-Caroline Lefeuvre
  • Stéphane Maigné
  • Cécile Lathuiliere
  • Thierry Dedidier
  • Odile Karboviac
  • Brice Saliou
  • Chantal Savatier-Masquelier
  • Gildas Leverger
  • Marie-Claire Rivoal
  • Gilles Thomasse
  • Marie-Lise Philippe
  • Gilles Rechaussat
Ronan Loas
Ronan Loas Liste divers centre
PASSIONNEMENT PLOEMEUR
  • Ronan Loas
  • Armelle Gégousse
  • Jean-Guillaume Gourlain
  • Anne-Valérie Rodrigues
  • Cédric Orvoën
  • Pascaline Alno
  • Claude Orvoine
  • Liliane Marteville
  • Christian Perrien
  • Brigitte Le Liboux
  • Jean-Luc Scieux
  • Marie Christine Le Normand
  • Mathieu Gauthier Le Priol
  • Aurélie Diringer-Dagorne
  • Christian Laurent
  • Isabelle Gusmini
  • Pascal Guerif
  • Annie Brunet
  • Ludovic Jego
  • Liziane Lascombes
  • Ludovic Illien
  • Carole de Amorim
  • Christian Chemoul
  • Mariane Poulain
  • Aymeric Vaz Pires
  • Christine Barette
  • Edouard Thomas
  • Laetitia Laffont
  • Ludovic Fougeanet
  • Héloïse Le Montagner
  • François Micaux
  • Karine Thépaut
  • Gilles Gourronc
  • Hélène Boleis
  • Georges Cornec
Lysiane Metayer
Lysiane Metayer Liste divers centre
LE MEILLEUR POUR PLOEMEUR
  • Lysiane Metayer
  • Erwan Ribault
  • Danielle Chiarovano
  • Daniel Le Galludec
  • Marie Landay Le Moing
  • Nicolas Robin
  • Emmanuelle Yhuel Bertin
  • Vincent Keryvin
  • Julie Landay Le Moing
  • Christophe Boisseleau
  • Valerie Vogein
  • Christian Ciesielski
  • Christel Nioucel
  • Morgan Guichaoua
  • Jeanne Noel
  • Loïc Tonnerre
  • Frederique Cadel
  • Daniel Le Coz
  • Monique Guillou
  • Joël Izar
  • Mireille Gilet
  • Dominique Quintin
  • Magali Le Pogam
  • Hubert Michard
  • Hélène Ciesielski
  • Jean Michel Thomas
  • Danielle Modicum
  • Andrea Salomon
  • Sabrina Letaief
  • Frédéric Buraud
  • Christelle Séau
  • Jean-Louis Saliou
  • Pauline Boutin
  • Jean-Claude Molines
  • Edith Le Fur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ronan Loas
Ronan Loas (28 élus) Aimer ploemeur 		4 019 60,38%
  • Ronan Loas
  • Armelle Gegousse
  • Christian Perrien
  • Anne-Valérie Rodrigues
  • Jean-Guillaume Gourlain
  • Mariane Poulain
  • Antoine Goyer
  • Patricia Quero-Ruen
  • Claude Orvoine
  • Pascaline Alno
  • Cédric Orvoën
  • Claudie Le Bihan
  • Patrick Gouello
  • Hélène Boleis
  • Jean-Luc Scieux
  • Isabelle Gusmini
  • Pascal Guerif
  • Brigitte Le Liboux
  • Georges Cornec
  • Liliane Marteville
  • Christian Laurent
  • Marie-Christine Le Normand
  • Bernard Clergeon
  • Martine Liedot
  • Ludovic Jego
  • Christine Barette
  • Mathieu Gauthier
  • Yolande Allanic
Emmanuelle Trocadero
Emmanuelle Trocadero (3 élus) Ploemeur en actes 		1 245 18,70%
  • Emmanuelle Trocadero
  • Sylvain Britel
  • Marie-Hélène Huchet
Annie Verdes
Annie Verdes (1 élu) Ploemeur avec vous 		633 9,51%
  • Annie Verdes
Loïc Tonnerre
Loïc Tonnerre (1 élu) Avec les ploemeurois 		394 5,91%
  • Loïc Tonnerre
Dominique Quintin
Dominique Quintin Ploemeur citoyens 2020 		365 5,48%
Participation au scrutin Ploemeur
Taux de participation 43,23%
Taux d'abstention 56,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 808

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ronan Loas
Ronan Loas (25 élus) L'union pour ploemeur 		4 970 50,50%
  • Ronan Loas
  • Teaki Dupont
  • Loïc Tonnerre
  • Patricia Quero-Ruen
  • David Dregoire
  • Hélène Boleis
  • Antoine Goyer
  • Isabelle Le Riblair
  • Dominique Sauray
  • Anne-Valérie Rodrigues
  • Dominique Quintin
  • Pascaline Alno
  • Jean-Luc Madec
  • Dominique Dauges
  • Serge Lecuyer
  • Claudie Le Bihan
  • Michel Roualo
  • Armelle Gegousse
  • Philippe Donies
  • Martine Yvon
  • Pierre-Yves Cainjo
  • Katherine Gianni
  • Bernard Clergeon
  • Christelle Cainjo
  • Patrick Gouello
Loïc Le Meur
Loïc Le Meur (8 élus) Ploemeur vivre et reussir ensemble 		4 871 49,49%
  • Loïc Le Meur
  • Marie-Bernadette Le Neve
  • Joseph Fores
  • Nolwenn Delalée
  • Michel Le Mestrallan
  • Irène Bellec
  • Daniel Le Lorrec
  • Yolande Allanic
Participation au scrutin Ploemeur
Taux de participation 63,86%
Taux d'abstention 36,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,03%
Nombre de votants 10 362

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Le Meur
Loïc Le Meur Ploemeur, vivre et reussir ensemble 		3 381 38,22%
Ronan Loas
Ronan Loas Pour ploemeur osons l'avenir 		1 761 19,90%
Teaki Dupont
Teaki Dupont Teaki dupont ploemeur citoyens plus belle la ville 		1 633 18,46%
Loïc Tonnerre
Loïc Tonnerre La droite ploemeuroise 		1 290 14,58%
Michel Le Mestrallan
Michel Le Mestrallan Ploemeur construisons un avenir durable 		780 8,81%
Participation au scrutin Ploemeur
Taux de participation 57,89%
Taux d'abstention 42,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,83%
Nombre de votants 9 393

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