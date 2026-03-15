Résultat municipale 2026 à Plœuc-L'Hermitage (22150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plœuc-L'Hermitage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plœuc-L'Hermitage, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plœuc-L'Hermitage [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibaut GUIGNARD
Thibaut GUIGNARD (22 élus) Ploeuc-L'hermitage, une ambition commune 		1 152 50,97%
  • Thibaut GUIGNARD
  • Donatienne LE RIGOLEUR
  • Thierry GOUYETTE
  • Marie-Claire THERIN
  • Nicolas LE FEUVRE
  • Christine TARDIVEL
  • Sylvain LE GARREC
  • Joséphine PIGNON
  • Vincent COPPOLA
  • Nathalie RIO
  • Cyrille GOUEDARD
  • Anne LE TOUZIC
  • Patrick HENRIOT
  • Aurélie BOISHARDY
  • Loïc BRESSET
  • Séverine CLAUDEL
  • Benoît LAILLET
  • Chantal BALLOUARD
  • Gérard PHILIPPE
  • Nelly FARRENC
  • Yann PASCO
  • Françoise DUQUENNE
Nicolas DAGORN
Nicolas DAGORN Bien vivre à Ploeuc-L'Hermitage 		1 108 49,03%
Participation au scrutin Plœuc-L'Hermitage
Taux de participation 71,99%
Taux d'abstention 28,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 2 354

Source : ministère de l’Intérieur

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