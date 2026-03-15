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19:17 - Dynamique électorale à Plœuc-L'Hermitage : une analyse socio-démographique Dans les rues de Plœuc-L'Hermitage, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 4 117 habitants répartis dans 2 131 logements, cette localité présente une densité de 50 habitants par km². Ses 223 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 177 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (78,98%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,58% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 240 €/an, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Plœuc-L'Hermitage, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Plœuc-L'Hermitage Le parti nationaliste restait loin du match lors du scrutin municipal à Plœuc-L'Hermitage il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 25,87% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 10,40% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Plœuc-L'Hermitage comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,08% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 29,82% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,76% lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre à Plœuc-L'Hermitage aux municipales ? En parallèle de l'élection municipale, le degré de la participation pèsera sur les résultats de Plœuc-L'Hermitage. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 43,53 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 1 335 votants s'étaient alors manifestés alors que la pandémie du coronavirus frappait la population. L'élection suprême en 2022 avait cependant provoqué un fort engouement, avec 79,87 % de participation dans la ville (contre une abstention à 20,13 %). L'affluence pour les législatives, mesurée pour sa part à 54,45 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 73,22 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 56,82 %. En prenant du recul, les chiffres esquissent à l'arrivée une commune soucieuse de voter par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Plœuc-L'Hermitage : le vote des électeurs l'année de la dissolution Corentin Le Fur (Les Républicains) avait performé au premier tour des élections législatives à Plœuc-L'Hermitage suite à la dissolution en 2024 avec 32,86%. Odile de Mellon (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 29,82%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Corentin Le Fur culminant à 66,24% des suffrages exprimés localement. Lors du match européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Plœuc-L'Hermitage avaient cette fois placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,08% des votes. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Plœuc-L'Hermitage restait à l'époque une zone pivot.

14:57 - Plœuc-L'Hermitage : des suffrages très tranchés dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Plœuc-L'Hermitage accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,12%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 25,87%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,88% pour Emmanuel Macron, contre 44,12% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Plœuc-L'Hermitage plébiscitaient Marc Le Fur (LR) avec 43,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,27%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les impôts à Plœuc-L'Hermitage : une tendance stable ces dernières années Signe de stabilité de la fiscalité à ArticlePlœuc-L'Hermitage, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,66 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 79 390 €, bien en deçà des 779 900 euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Plœuc-L'Hermitage s'est établi à environ 42,96 % en 2024 (contre 23,43 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Plœuc-L'Hermitage a atteint 716 € en 2024 (contre 725 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la liste "Ploeuc-L'hermitage, Une Ambition Commune" aux élections de 2020 à Plœuc-L'Hermitage Les résultats des précédentes municipales à Plœuc-L'Hermitage ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Ploeuc-l'hermitage, une ambition commune' menée par Thibaut Guignard a sans surprise recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Plœuc-L'Hermitage, cet équilibre constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux à la suite de ce scrutin sans véritable concurrence. La liste des candidats donne certainement déjà un premier élément de réponse.