Résultat municipale 2026 à Plœuc-L'Hermitage (22150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plœuc-L'Hermitage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plœuc-L'Hermitage, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Plœuc-L'Hermitage [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thibaut GUIGNARD (22 élus) Ploeuc-L'hermitage, une ambition commune
|1 152
|50,97%
|
|Nicolas DAGORN Bien vivre à Ploeuc-L'Hermitage
|1 108
|49,03%
|Participation au scrutin
|Plœuc-L'Hermitage
|Taux de participation
|71,99%
|Taux d'abstention
|28,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|2 354
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Plœuc-L'Hermitage [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Plœuc-L'Hermitage en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Plœuc-L'Hermitage
19:17 - Dynamique électorale à Plœuc-L'Hermitage : une analyse socio-démographique
Dans les rues de Plœuc-L'Hermitage, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 4 117 habitants répartis dans 2 131 logements, cette localité présente une densité de 50 habitants par km². Ses 223 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 177 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (78,98%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,58% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 240 €/an, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Plœuc-L'Hermitage, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.
17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Plœuc-L'Hermitage
Le parti nationaliste restait loin du match lors du scrutin municipal à Plœuc-L'Hermitage il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 25,87% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 10,40% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Plœuc-L'Hermitage comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,08% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 29,82% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,76% lors du vote final.
16:58 - Quelle participation attendre à Plœuc-L'Hermitage aux municipales ?
En parallèle de l'élection municipale, le degré de la participation pèsera sur les résultats de Plœuc-L'Hermitage. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 43,53 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 1 335 votants s'étaient alors manifestés alors que la pandémie du coronavirus frappait la population. L'élection suprême en 2022 avait cependant provoqué un fort engouement, avec 79,87 % de participation dans la ville (contre une abstention à 20,13 %). L'affluence pour les législatives, mesurée pour sa part à 54,45 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 73,22 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 56,82 %. En prenant du recul, les chiffres esquissent à l'arrivée une commune soucieuse de voter par rapport aux tendances françaises.
15:59 - Plœuc-L'Hermitage : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Corentin Le Fur (Les Républicains) avait performé au premier tour des élections législatives à Plœuc-L'Hermitage suite à la dissolution en 2024 avec 32,86%. Odile de Mellon (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 29,82%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Corentin Le Fur culminant à 66,24% des suffrages exprimés localement. Lors du match européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Plœuc-L'Hermitage avaient cette fois placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,08% des votes. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Plœuc-L'Hermitage restait à l'époque une zone pivot.
14:57 - Plœuc-L'Hermitage : des suffrages très tranchés dans les urnes il y a 4 ans
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Plœuc-L'Hermitage accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,12%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 25,87%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,88% pour Emmanuel Macron, contre 44,12% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Plœuc-L'Hermitage plébiscitaient Marc Le Fur (LR) avec 43,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,27%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune politiquement très disputée.
12:58 - Les impôts à Plœuc-L'Hermitage : une tendance stable ces dernières années
Signe de stabilité de la fiscalité à ArticlePlœuc-L'Hermitage, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,66 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 79 390 €, bien en deçà des 779 900 euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Plœuc-L'Hermitage s'est établi à environ 42,96 % en 2024 (contre 23,43 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Plœuc-L'Hermitage a atteint 716 € en 2024 (contre 725 € en 2020).
11:59 - Les résultats de la liste "Ploeuc-L'hermitage, Une Ambition Commune" aux élections de 2020 à Plœuc-L'Hermitage
Les résultats des précédentes municipales à Plœuc-L'Hermitage ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Ploeuc-l'hermitage, une ambition commune' menée par Thibaut Guignard a sans surprise recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Plœuc-L'Hermitage, cet équilibre constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux à la suite de ce scrutin sans véritable concurrence. La liste des candidats donne certainement déjà un premier élément de réponse.
09:57 - Bureaux de vote à Plœuc-L'Hermitage : les horaires d'ouverture
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. En 2020, le 2nd tour avait été reporté à cause de la crise du coronavirus. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Plœuc-L'Hermitage est affichée ci-dessous. Il est important de souligner que les 3 bureaux de vote de la commune de Plœuc-L'Hermitage ferment leurs portes à 18 h. La parution des résultats à Plœuc-L'Hermitage s'effectuera ici dès 20h.
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