Résultat municipale 2026 à Plonéour-Lanvern (29720) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plonéour-Lanvern a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plonéour-Lanvern, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plonéour-Lanvern [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Baptiste HUET (22 élus) La liste citoyenne
|1 718
|46,88%
|
|Martine OLIVIER (5 élus) Agir avec les plonéouristes
|1 435
|39,15%
|
|Josiane KERLOCH (2 élus) Toujours en action pour Plonéour-Lanvern
|512
|13,97%
|
|Participation au scrutin
|Plonéour-Lanvern
|Taux de participation
|68,57%
|Taux d'abstention
|31,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|3 746
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Plonéour-Lanvern - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Baptiste HUET (Ballotage) La liste citoyenne
|1 289
|35,32%
|Martine OLIVIER (Ballotage) Agir avec les plonéouristes
|1 147
|31,43%
|Josiane KERLOCH (Ballotage) Toujours en action pour Plonéour-Lanvern
|685
|18,77%
|Franck PICHON (Ballotage) Ensemble pour l'avenir de Plonéour
|528
|14,47%
|Participation au scrutin
|Plonéour-Lanvern
|Taux de participation
|68,47%
|Taux d'abstention
|31,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Nombre de votants
|3 741
Election municipale 2026 à Plonéour-Lanvern [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plonéour-Lanvern sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plonéour-Lanvern.
L'actu des élections municipales 2026 à Plonéour-Lanvern
18:37 - L'année de la dissolution, comment Plonéour-Lanvern a-t-elle voté ?
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Plonéour-Lanvern avaient propulsé aux avants-postes Jugdeep Harvinder (Union de la gauche) avec 31,87% au premier tour, devant Liliana Tanguy (Ensemble !) avec 30,29%. C'est pourtant Liliana Tanguy (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 36,53% des suffrages exprimés. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Plonéour-Lanvern s'était cette fois cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (24,99%), en première position devant Raphaël Glucksmann (21,18%) et Valérie Hayer (15,89%). Une confirmation très claire des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Plonéour-Lanvern
À l'occasion des municipales il y a six ans à Plonéour-Lanvern, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Josiane Kerloch (Divers centre) a dominé les débats en recueillant 45,92% des suffrages. Deuxième, Jacques Alain (Divers gauche) a recueilli 860 votes (35,39%). Une distance importante. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Josiane Kerloch l'a finalement emporté avec 1 140 bulletins (45,93%), face à Jacques Alain avec 40,12% des électeurs inscrits et Martine Olivier réunissant 346 suffrages (13,94%). À la surprise générale, le candidat arrivé à la deuxième place a pu remonter la pente avec un important réservoir de voix, rendant le final très serré. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Jacques Alain a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 136 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour de la municipale à Plonéour-Lanvern
Comme le montrent les candidatures officielles au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Josiane Kerloch, Martine Olivier et Jean-Baptiste Huet. Notons que Franck Pichon, qui était en mesure de se maintenir grâce à son score du premier tour, a préféré se retirer. Les habitants de la ville ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Plonéour-Lanvern, pour aller voter.
11:59 - Qui est en tête à Plonéour-Lanvern avant le 2e tour de ces municipales ?
Jean-Baptiste Huet (Divers gauche) a remporté le premier tour des municipales à Plonéour-Lanvern la semaine dernière, avec 35,32 % des voix. Martine Olivier (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 31,43 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 18,77 %, Josiane Kerloch, étiquetée Divers centre, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Franck Pichon, portant la nuance Divers droite, a obtenu 14,47 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Plonéour-Lanvern, le vote a mobilisé 68,47 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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