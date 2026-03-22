Résultat municipale 2026 à Plonéour-Lanvern (29720) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plonéour-Lanvern a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plonéour-Lanvern, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plonéour-Lanvern [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Baptiste HUET
Jean-Baptiste HUET (22 élus) La liste citoyenne 		1 718 46,88%
  • Jean-Baptiste HUET
  • Joëlle KERSUAL
  • Michel RAPHALEN
  • Célia BEST
  • Valentin ORY
  • Dorothée DURAND
  • Morvan LE GAC
  • Françoise GUENEC
  • Pierre BOËNNEC
  • Micheline QUERE
  • Jean-Luc LE DONGE
  • Christine LE GALL
  • Jean-Armand TRUCHETET
  • Pauline LOUSSOUARN
  • Alain VIGOUROUX
  • Mireille COÏC
  • Nicolas JULIENNE
  • Pisei THACH
  • Jean-Yves VIGOUROUX
  • Doria AURIENTIS
  • Jean-Louis POLET
  • Michèle SEVIGNON
Martine OLIVIER
Martine OLIVIER (5 élus) Agir avec les plonéouristes 		1 435 39,15%
  • Martine OLIVIER
  • Michel CANÉVET
  • Marie-Aude GOBRY
  • Paul MONCEAU
  • Christine COUROT
Josiane KERLOCH
Josiane KERLOCH (2 élus) Toujours en action pour Plonéour-Lanvern 		512 13,97%
  • Josiane KERLOCH
  • Ronan LE STANG
Participation au scrutin Plonéour-Lanvern
Taux de participation 68,57%
Taux d'abstention 31,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 3 746

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Plonéour-Lanvern - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Baptiste HUET
Jean-Baptiste HUET (Ballotage) La liste citoyenne 		1 289 35,32%
Martine OLIVIER
Martine OLIVIER (Ballotage) Agir avec les plonéouristes 		1 147 31,43%
Josiane KERLOCH
Josiane KERLOCH (Ballotage) Toujours en action pour Plonéour-Lanvern 		685 18,77%
Franck PICHON
Franck PICHON (Ballotage) Ensemble pour l'avenir de Plonéour 		528 14,47%
Participation au scrutin Plonéour-Lanvern
Taux de participation 68,47%
Taux d'abstention 31,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 3 741

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