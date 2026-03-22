Résultat municipale 2026 à Plouasne (22830) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plouasne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plouasne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plouasne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DAUGAN
Michel DAUGAN (15 élus) PLOUASNE, L'AVENIR ENSEMBLE 		514 50,00%
  • Michel DAUGAN
  • Christine PERRIN-BOUCHET
  • Jean-Claude BARBÉ
  • Anne DUVAL
  • Laurent ODYE
  • Carine MERCIER
  • Frédéric AUMAND
  • Nathalie ALIX
  • Jean-Michel HAMONET
  • Sabrina BEAUCÉ
  • Alain GALLAIS
  • Sylvie LEBOIS
  • Fabien MAILLET
  • Karine ROBIN
  • Jean-Victor DUVAL
Elisabeth BORDEAU
Elisabeth BORDEAU (4 élus) UN NOUVEL ELAN POUR PLOUASNE 		514 50,00%
  • Elisabeth BORDEAU
  • Norbert SIMONET
  • Claire PRECHOUX
  • Yves BAZY
Participation au scrutin Plouasne
Taux de participation 74,14%
Taux d'abstention 25,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 1 081

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Plouasne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DAUGAN
Michel DAUGAN (Ballotage) PLOUASNE, L'AVENIR ENSEMBLE 		431 40,39%
Elisabeth BORDEAU
Elisabeth BORDEAU (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR PLOUASNE 		376 35,24%
Antoine CHATAIN
Antoine CHATAIN (Ballotage) L'ALTERNATIVE 		260 24,37%
Participation au scrutin Plouasne
Taux de participation 74,49%
Taux d'abstention 25,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 1 086

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