Résultat municipale 2026 à Plouasne (22830) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plouasne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plouasne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plouasne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel DAUGAN (15 élus) PLOUASNE, L'AVENIR ENSEMBLE
|514
|50,00%
|
|Elisabeth BORDEAU (4 élus) UN NOUVEL ELAN POUR PLOUASNE
|514
|50,00%
|
|Participation au scrutin
|Plouasne
|Taux de participation
|74,14%
|Taux d'abstention
|25,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|1 081
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Plouasne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel DAUGAN (Ballotage) PLOUASNE, L'AVENIR ENSEMBLE
|431
|40,39%
|Elisabeth BORDEAU (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR PLOUASNE
|376
|35,24%
|Antoine CHATAIN (Ballotage) L'ALTERNATIVE
|260
|24,37%
|Participation au scrutin
|Plouasne
|Taux de participation
|74,49%
|Taux d'abstention
|25,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|1 086
Election municipale 2026 à Plouasne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plouasne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plouasne.
L'actu des élections municipales 2026 à Plouasne
18:36 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Plouasne
La préférence des électeurs de Plouasne a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Plouasne avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,69% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Antoine Kieffer (Rassemblement National) en pole position avec 34,02% au premier tour, devant Hervé Berville (Ensemble !) avec 29,13%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Hervé Berville (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 58,75%.
15:57 - Michel Daugan vainqueur des dernières municipales à Plouasne
À l'occasion des municipales de 2020 à Plouasne, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Sans aucune opposition, la liste menée par Michel Daugan a sans surprise obtenu 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Plouasne, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. À la suite de cette élection sans véritable confrontation, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. La publication des candidatures fournit déjà un début de réponse limpide.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Plouasne pour le 2e tour ?
Selon les candidatures officielles pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs doivent donc départager Elisabeth Bordeau (DIV) et la liste de Michel Daugan (DIV) pour le match retour ce dimanche. Il convient de mentionner le retrait de Antoine Chatain, qui pouvait pourtant briguer la mairie après un score initial qualificatif. L'heure de fermeture du bureau de vote de Plouasne a été arrêtée à 18 heures.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Plouasne ?
Michel Daugan a remporté le premier tour de l'élection municipale 2026 à Plouasne la semaine dernière, avec 40,39 % des suffrages exprimés. Ensuite, Elisabeth Bordeau a pris la position de dauphine avec 35,24 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Michel Daugan a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 59 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Antoine Chatain s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Plouasne, l'élection a mobilisé 74,49 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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