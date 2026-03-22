Résultat municipale 2026 à Ploubezre (22300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ploubezre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ploubezre, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ploubezre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddy PENVEN
Eddy PENVEN (19 élus) Kalon Ploubêr - Ploubezre au Coeur 		806 39,20%
  • Eddy PENVEN
  • Nathalie LE MEST
  • Frédéric MANGARD
  • Edwige POTEL
  • Charles DUDOIGNON
  • Hélène SIVINIANT
  • Nicolas COQUILLON
  • Ludivine FÉGAR
  • Luc SIMIER
  • Béatrice PARANTHOEN
  • Yannick LOSTANLEN
  • Kristell MARIE
  • Ludovic KERLÉVÉO
  • Joëlle COQUILLON
  • Stéphane PERON
  • Olivia LEMESLE
  • Anthony RONDEAU
  • Laëtitia BOURDON
  • Yann HENRY
Éric LAURENT
Éric LAURENT (5 élus) VIVONS PLOUBEZRE ! 		780 37,94%
  • Éric LAURENT
  • Anne FERCOQ-LE GUEN
  • André PICHON
  • Marie-Pierre LE CARLUER
  • Vincent MÉVEL
Malek ZEGGANE
Malek ZEGGANE (3 élus) PLOUBEZRE,TU VAS T'Y PLAIRE 		470 22,86%
  • Malek ZEGGANE
  • Brigitte GOURHANT
  • Tangi JULOU
Participation au scrutin Ploubezre
Taux de participation 68,74%
Taux d'abstention 31,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 2 089

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Ploubezre - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddy PENVEN
Eddy PENVEN (Ballotage) Kalon Ploubêr - Ploubezre au Coeur 		679 35,42%
Éric LAURENT
Éric LAURENT (Ballotage) VIVONS PLOUBEZRE ! 		672 35,05%
Malek ZEGGANE
Malek ZEGGANE (Ballotage) PLOUBEZRE,TU VAS T'Y PLAIRE 		566 29,53%
Participation au scrutin Ploubezre
Taux de participation 65,44%
Taux d'abstention 34,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 1 988

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