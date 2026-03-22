Résultat municipale 2026 à Ploubezre (22300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ploubezre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ploubezre, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ploubezre [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddy PENVEN (19 élus) Kalon Ploubêr - Ploubezre au Coeur
|806
|39,20%
|
|Éric LAURENT (5 élus) VIVONS PLOUBEZRE !
|780
|37,94%
|
|Malek ZEGGANE (3 élus) PLOUBEZRE,TU VAS T'Y PLAIRE
|470
|22,86%
|
|Participation au scrutin
|Ploubezre
|Taux de participation
|68,74%
|Taux d'abstention
|31,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|2 089
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ploubezre - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddy PENVEN (Ballotage) Kalon Ploubêr - Ploubezre au Coeur
|679
|35,42%
|Éric LAURENT (Ballotage) VIVONS PLOUBEZRE !
|672
|35,05%
|Malek ZEGGANE (Ballotage) PLOUBEZRE,TU VAS T'Y PLAIRE
|566
|29,53%
|Participation au scrutin
|Ploubezre
|Taux de participation
|65,44%
|Taux d'abstention
|34,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|1 988
Election municipale 2026 à Ploubezre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ploubezre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ploubezre.
L'actu des élections municipales 2026 à Ploubezre
18:36 - Comment a voté Ploubezre en 2024 ?
Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Ploubezre demeurait à l'époque une terre sans déterminisme électoral, réaffirmant encore un peu plus son orientation historique. Les élections européennes de 2024 à Ploubezre avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (24,30%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 21,13% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Ploubezre avaient ensuite placé en tête Marielle Lemaitre (Union de la gauche) avec 34,66% au premier tour, devant Eric Bothorel (Majorité présidentielle) avec 34,56%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Eric Bothorel (Majorité présidentielle) en tête avec 36,30%.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Ploubezre
Dans la commune de Ploubezre, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore influencées par le verdict du dernier scrutin municipal. Au soir du premier tour, Brigitte Gourhant (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 695 soutiens (43,41%). Dans la position du principal opposant, Christian Coden (Divers gauche) a obtenu 588 voix (36,72%). Le podium a été complété par Jean-Yves Boulai (Divers gauche), obtenant 318 voix (19,86%). Une large différence. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Brigitte Gourhant l'a finalement emporté avec 932 suffrages (59,47%), face à Christian Coden s'adjugeant 40,52% des votants. La candidate étiquetée Divers droite a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 237 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Ploubezre, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser.
13:58 - Qui sont les candidats à Ploubezre pour la finale de l'élection municipale ?
D'après la liste des candidats au deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Eddy Penven (LDVG), la liste de Éric Laurent (LDVC) et la liste de Malek Zeggane (LDVD) se retrouvent donc ce dimanche à ce nouveau passage aux urnes. À 18 heures, les 3 bureaux de vote de Ploubezre ferment.
11:59 - Un premier constat à Ploubezre avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales à Ploubezre, le rendez-vous a vu 65,44 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Eddy Penven (Divers gauche) qui a dominé en récoltant 35,42 % des bulletins valides. Derrière, Éric Laurent (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 35,05 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 29,53 %, Malek Zeggane (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Villes voisines de Ploubezre
- Ploubezre (22300)
- Ecole primaire à Ploubezre
- Maternités à Ploubezre
- Crèches et garderies à Ploubezre
- Salaires à Ploubezre
- Impôts à Ploubezre
- Dette et budget de Ploubezre
- Climat et historique météo de Ploubezre
- Accidents à Ploubezre
- Délinquance à Ploubezre
- Inondations à Ploubezre
- Nombre de médecins à Ploubezre
- Pollution à Ploubezre
- Entreprises à Ploubezre
- Prix immobilier à Ploubezre