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19:17 - Plouescat : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Plouescat, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 549 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 243 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 280 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (41,44%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 38,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 54,80% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 739,12 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Plouescat contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - Vote RN à Plouescat : les chiffres récents Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Plouescat en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 20,16% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 29,69% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 12,17% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Plouescat comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,00% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 26,22% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,06% le dimanche suivant.

16:58 - Plouescat : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales à Plouescat avait été marqué par une abstention de 47,93 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 52,07 %) alors qu'à cause du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 23,27 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,41 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 29,05 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,88 % d'abstention. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Plouescat comme une ville où l'abstention est contenue. Cette réalité à Plouescat sera quoi qu'il en soit une variable majeure pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Qui a dominé les votes en 2024 à Plouescat ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Plouescat soutenaient en priorité Graziella Melchior (Ensemble !) avec 34,59% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Graziella Melchior culminant à 67,94% des voix sur place. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Plouescat avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,00%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 24,77% des voix. Le paysage politique de Plouescat a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - À Plouescat, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le centre-droit La physionomie politique de Plouescat révèle un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Plouescat tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 40,72% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 20,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,31% pour Emmanuel Macron, contre 29,69% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Plouescat plébiscitaient Graziella Melchior (Ensemble !) avec 39,13% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Graziella Melchior virant de nouveau en tête avec 62,81% des voix.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Plouescat ces dernières années ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Plouescat, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté environ 924 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 734 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 32,68 % en 2024 (contre près de 16,71 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 327 700 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 844 200 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 13,82 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Plouescat À Plouescat, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Lors de la première manche électorale, Eric Le Bour a terminé en tête en rassemblant 949 suffrages (63,09%). À ses trousses, Yves Jezequel a recueilli 36,90% des votes. Cette victoire écrasante de Eric Le Bour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Plouescat, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large constituera un défi immense pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.