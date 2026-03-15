Résultat municipale 2026 à Plouescat (29430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plouescat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plouescat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plouescat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric LE BOUR
Eric LE BOUR (21 élus) Ensemble pour Plouescat 		1 022 50,22%
  • Eric LE BOUR
  • Catherine GOURMELON
  • François ROUÉ
  • Florence BIHAN
  • Nicolas BODENNEC
  • Karine LE JEUNE
  • Damien LADAN
  • Maïwenn MORVAN
  • Denis SAOUT
  • Elodie JACQUES
  • Maxime BRAMOULLÉ
  • Claudie PÉRON
  • Gauthier DUMAS
  • Vanessa MARMET
  • Bruno MÉAR
  • Joëlle MELLOUET
  • Joël SUCHOCKA
  • Magalie KERSAUZON
  • Yannick VOUHE
  • Emilie FILY POFFA
  • Jonathan PENGAM
Yvon ROPARS
Yvon ROPARS (6 élus) PLOUESCAT A VOTRE IMAGE 		1 013 49,78%
  • Yvon ROPARS
  • Véronique MILIN
  • Louis René BENEAT
  • Emeline RASTEL
  • Guy LE DUFF
  • Jessica DENIS MAILLOT
Participation au scrutin Plouescat
Taux de participation 67,94%
Taux d'abstention 32,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 2 096

Source : ministère de l’Intérieur

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