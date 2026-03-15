Résultat de l'élection municipale 2026 à Ploufragan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ploufragan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Ploufragan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ploufragan.
L'actu des élections municipales 2026 à Ploufragan
13:09 - Les résultats de la liste "Agir Aujourd'hui Pour Demain Avec Remy Moulin" à la municipale de 2020 à Ploufragan
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle façonnés par le résultat du dernier scrutin municipal à Ploufragan. Au soir du premier tour à l'époque, Rémy Moulin (Parti communiste français) a décroché la tête du classement en récoltant 2 078 suffrages (66,88%). Derrière, Jean-Yves Bernard (Divers droite) a rassemblé 24,75% des suffrages. Martial Collet (Extrême gauche) suivait, obtenant 260 bulletins (8,36%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ploufragan, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Ploufragan : les horaires des 10 bureaux de vote
Les 10 bureaux de vote de la commune de Ploufragan seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. À titre de rappel, en mars 2020, le 1er tour des municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ploufragan
|Tête de listeListe
|
Marie Demoy Pasco
Liste divers droite
Ensemble construisons demain
|
|
Bruno Beuzit
Liste d'union à gauche
Ploufragan pour vous, avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémy Moulin (28 élus) Agir aujourd'hui pour demain avec remy moulin
|2 078
|66,88%
|
|Jean-Yves Bernard (4 élus) Ploufragan autrement
|769
|24,75%
|
|Martial Collet (1 élu) Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|260
|8,36%
|
|Participation au scrutin
|Ploufragan
|Taux de participation
|38,72%
|Taux d'abstention
|61,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 221
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémy Moulin (26 élus) Agir ensemble pour ploufragan avec remy moulin
|2 733
|55,77%
|
|Jean-Yves Bernard (6 élus) Ploufragan autrement
|1 696
|34,61%
|
|Martial Collet (1 élu) Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|471
|9,61%
|
|Participation au scrutin
|Ploufragan
|Taux de participation
|62,80%
|Taux d'abstention
|37,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,82%
|Nombre de votants
|5 148
Villes voisines de Ploufragan
- Ploufragan (22440)
- Ecole primaire à Ploufragan
- Maternités à Ploufragan
- Crèches et garderies à Ploufragan
- Classement des collèges à Ploufragan
- Salaires à Ploufragan
- Impôts à Ploufragan
- Dette et budget de Ploufragan
- Climat et historique météo de Ploufragan
- Accidents à Ploufragan
- Délinquance à Ploufragan
- Inondations à Ploufragan
- Nombre de médecins à Ploufragan
- Pollution à Ploufragan
- Entreprises à Ploufragan
- Prix immobilier à Ploufragan