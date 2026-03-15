Résultat de l'élection municipale 2026 à Ploufragan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ploufragan

Tête de listeListe
Marie Demoy Pasco
Marie Demoy Pasco Liste divers droite
Ensemble construisons demain
  • Marie Demoy Pasco
  • Yvon Le Perdu
  • Catherine Pedron
  • Pascal Jego
  • Maryline Morfouasse
  • Christophe Tronet
  • Estelle Breillot
  • Olivier Bonny
  • Helena Marie
  • Jean Philippe Maillet
  • Alicia Tronet
  • Alain Desbois
  • Anne-Marie Boutté
  • David Weymann
  • Virginia Morel
  • Serge Gomes
  • Chloé Corvellec
  • Stephane Gestin
  • Sylviane Bonny
  • Stephane Orgeuil
  • Céline Ollivier
  • Alexandre Guillemot
  • Cathy Friche
  • Kentin Le Perdu
  • Alexandra Maillet
  • Paul Personnic
  • Carole Jego
  • Christophe Lemesle
  • Nolwenn Briant
  • Lionel Treupel
  • Emeline Mestrejan
  • Maurice Cozigou
  • Annie Rancoule
  • Gaël Forestier
  • Goulven Bousri
Bruno Beuzit
Bruno Beuzit Liste d'union à gauche
Ploufragan pour vous, avec vous
  • Bruno Beuzit
  • Pascale Gallerne
  • Abdel Belarbi
  • Mari Courtas
  • Anthony Decreton
  • Maryse Laurent
  • Emmanuel Le Noa
  • Céline Pestel
  • Pascal Dubrunfaut
  • Annie Labbé
  • Patrick Cosson
  • Pascale Labbe
  • Mohamed Mezilet
  • Christine Orain
  • Pierre-Yves Brunel
  • Karine Boivin
  • Maxime Le Cronc
  • Marie-Ange Le Flanchec
  • Pascal Fournet
  • Viviane Boulin
  • Bruno Thys
  • Annick Moisan
  • Luc Stride
  • Aude Secondino
  • Pierre Salou
  • Rokiatou Keita
  • Eric Pronget
  • Gabrielle Gouedard
  • Xavier Gensse
  • Isabelle Boscher
  • Sylvain Corre
  • Gwendolenn Elabsi
  • Claude Le Coq
  • Aurélie Jouan
  • René Grandjean

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy Moulin
Rémy Moulin (28 élus) Agir aujourd'hui pour demain avec remy moulin 		2 078 66,88%
  • Rémy Moulin
  • Christine Orain-Grovalet
  • Bruno Beuzit
  • Pascale Gallerne
  • Maxime Le Cronc
  • Annie Labbé
  • Anthony Decreton
  • Maryse Laurent
  • Xavier Bizot
  • Viviane Boulin
  • Patrick Cosson
  • Mari Courtas
  • Romuald Labarre
  • Annick Moisan
  • Pascal Dubrunfaut
  • Marie-Ange Le Flanchec
  • Michel Juhel
  • Gabrielle Gouédard
  • Emmanuel Le Noa
  • Julie Lemaire
  • Pierre-Jean Salaün
  • Séverine Tréton
  • Luc Stride
  • Céline Pestel
  • Pierre-Yves Brunel
  • Laurence Boulvard
  • Yann Le Guedard
  • Pascale Labbé
Jean-Yves Bernard
Jean-Yves Bernard (4 élus) Ploufragan autrement 		769 24,75%
  • Jean-Yves Bernard
  • Marie-Hélène Demoy
  • Jean-Pierre Hamon
  • Claudine Perrot
Martial Collet
Martial Collet (1 élu) Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		260 8,36%
  • Martial Collet
Participation au scrutin Ploufragan
Taux de participation 38,72%
Taux d'abstention 61,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 221

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy Moulin
Rémy Moulin (26 élus) Agir ensemble pour ploufragan avec remy moulin 		2 733 55,77%
  • Rémy Moulin
  • Christine Orain-Grovalet
  • Bruno Beuzit
  • Maryse Laurent
  • Jean-Pierre Stephan
  • Marie-Françoise Duplenne
  • Jacques Blanchard
  • Annie Labbe
  • Gilles Lelionnais
  • Laurence Andre
  • Jean-Paul Le Mee
  • Pascale Gallerne
  • Michel Juhel
  • Annick Moisan
  • Yann Le Guedard
  • Gabrielle Gouedard
  • Pierre-Jean Salaün
  • Anita Melou
  • Patrick Cosson
  • Claire Brassier
  • Anthony Decreton
  • Annie Rey
  • Patrick Le Ho
  • Viviane Boulin
  • Vincent Bougot
  • Evelyne Nejjari
Jean-Yves Bernard
Jean-Yves Bernard (6 élus) Ploufragan autrement 		1 696 34,61%
  • Jean-Yves Bernard
  • Anne-Laure Le Bellego
  • Jean-Pierre Hamon
  • Hélène Quemard
  • Paul Personnic
  • Marie-Hélène Corduan
Martial Collet
Martial Collet (1 élu) Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		471 9,61%
  • Martial Collet
Participation au scrutin Ploufragan
Taux de participation 62,80%
Taux d'abstention 37,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,82%
Nombre de votants 5 148

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