Résultat municipale 2026 à Ploufragan (22440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ploufragan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ploufragan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ploufragan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno BEUZIT
Bruno BEUZIT (27 élus) Ploufragan pour vous, avec vous 		3 107 64,69%
  • Bruno BEUZIT
  • Pascale GALLERNE
  • Abdel BELARBI
  • Mari COURTAS
  • Anthony DECRETON
  • Maryse LAURENT
  • Emmanuel LE NOA
  • Céline PESTEL
  • Pascal DUBRUNFAUT
  • Annie LABBÉ
  • Patrick COSSON
  • Pascale LABBE
  • Mohamed MEZILET
  • Christine ORAIN
  • Pierre-Yves BRUNEL
  • Karine BOIVIN
  • Maxime LE CRONC
  • Marie-Ange LE FLANCHEC
  • Pascal FOURNET
  • Viviane BOULIN
  • Bruno THYS
  • Annick MOISAN
  • Luc STRIDE
  • Aude SECONDINO
  • Pierre SALOU
  • Rokiatou KEITA
  • Eric PRONGET
Marie DEMOY PASCO
Marie DEMOY PASCO (6 élus) Ensemble construisons demain 		1 696 35,31%
  • Marie DEMOY PASCO
  • Yvon LE PERDU
  • Catherine PEDRON
  • Pascal JEGO
  • Maryline MORFOUASSE
  • Christophe TRONET
Participation au scrutin Ploufragan
Taux de participation 57,72%
Taux d'abstention 42,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 4 994

Source : ministère de l’Intérieur

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