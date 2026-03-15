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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Ploufragan Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Ploufragan se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 11 347 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 639 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 893 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,01%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 579 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 48,60% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 207,39 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Ploufragan, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Vers une montée du RN à Ploufragan aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Ploufragan il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 20,07% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 34,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 13,75% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Ploufragan comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 27,11% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,28% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 28,99% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 38,72 % de participation à Ploufragan Dans le cadre de l'élection municipale à Ploufragan, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Les archives d'il y a six ans révèlent que 3 221 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 38,72 % (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national) alors que le scrutin avait été maintenu en pleine pandémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,47 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 60,31 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,15 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,01 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une zone assez participative par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment a voté Ploufragan lors de la dernière année électorale ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Ploufragan avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,11% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Ploufragan avaient ensuite placé en tête Mickaël Cosson (Majorité présidentielle) avec 31,28% au premier tour, devant Marion Gorgiard (Union de la gauche) avec 30,73%. Le second round n'a pas changé grand chose, Mickaël Cosson culminant à 38,20% des votes localement.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Ploufragan reste un territoire difficile à situer politiquement L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Ploufragan s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Ploufragan plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,86% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 22,31%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,88% pour Emmanuel Macron, contre 34,12% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ploufragan accordaient leurs suffrages à Marion Gorgiard (Nupes) avec 29,26% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marion Gorgiard virant de nouveau en tête avec 50,92% des voix.

12:58 - Rémy MOULIN a-t-il contenu les impôts à Ploufragan ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Ploufragan, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 22,40 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 222 300 euros environ la même année, en net recul par rapport aux 3,68477 millions d'euros récoltés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Ploufragan atteint désormais 42,32 % en 2024 (contre 22,79 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Ploufragan a atteint 1 059 euros en 2024 contre 1 123 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats de la liste "Agir Aujourd'hui Pour Demain Avec Remy Moulin" à la municipale de 2020 à Ploufragan Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle façonnés par le résultat du dernier scrutin municipal à Ploufragan. Au soir du premier tour à l'époque, Rémy Moulin (Parti communiste français) a décroché la tête du classement en récoltant 2 078 suffrages (66,88%). Derrière, Jean-Yves Bernard (Divers droite) a rassemblé 24,75% des suffrages. Martial Collet (Extrême gauche) suivait, obtenant 260 bulletins (8,36%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ploufragan, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.