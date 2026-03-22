Résultat municipale 2026 à Plougasnou (29630) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougasnou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plougasnou, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougasnou [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge WLODARCZAK (18 élus) Pour l'Avenir de Plougasnou
|1 113
|50,80%
|
|Nathalie BERNARD (5 élus) Plougasnou Vivre Ensemble
|1 078
|49,20%
|
|Participation au scrutin
|Plougasnou
|Taux de participation
|75,86%
|Taux d'abstention
|24,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|2 253
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Plougasnou - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie BERNARD (Ballotage) Plougasnou Vivre Ensemble
|957
|45,92%
|Serge WLODARCZACK (Ballotage) Pour l'Avenir de Plougasnou
|691
|33,16%
|Frédéric BOUTIN (Ballotage) AGIR AUTREMENT POUR PLOUGASNOU
|436
|20,92%
|Participation au scrutin
|Plougasnou
|Taux de participation
|73,16%
|Taux d'abstention
|26,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|2 175
Election municipale 2026 à Plougasnou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plougasnou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plougasnou.
L'actu des élections municipales 2026 à Plougasnou
18:37 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Plougasnou
Le paysage politique de Plougasnou a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est positionnée 24 mois plus tard comme un territoire de sensibilité de gauche. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (25,13%). Les élections des députés à Plougasnou près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Sylvaine Vulpiani (Union de la gauche) aux avants-postes avec 35,28% au premier tour, devant Sandrine Le Feur (Ensemble !) avec 31,86%. Mais c'est pourtant Sandrine Le Feur (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 40,76% des suffrages exprimés.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Plougasnou
Qui avait remporté les élections municipales il y a six ans à Plougasnou ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Nathalie Bernard a viré en tête avec 47,44% des bulletins. À sa poursuite, Yvon Tanguy a obtenu 627 bulletins valides (39,60%). Jean-Camille Rouve était troisième, s'adjugeant 12,95% des suffrages. Une différence substantielle. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Nathalie Bernard l'a finalement emporté avec 877 suffrages (52,73%), face à Yvon Tanguy s'adjugeant 628 votants (37,76%) et Jean-Camille Rouve obtenant 9,50% des électeurs inscrits. La prime au premier s'est amplifiée pour se transformer en une victoire sans bavure. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., ajoutant 126 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Qui s'est qualifié à Plougasnou pour le 2e tour de l'élection municipale ?
Comme le précise la liste des candidats au second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le duel final oppose donc ce dimanche Nathalie Bernard, à la tête de "Plougasnou Vivre Ensemble" (DIV) et Serge Wlodarczak sous l'étiquette DIV ("Pour L'avenir De Plougasnou"). Notons que Serge Wlodarczack, qui était en mesure de concourir grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. Malgré un score à plus de 10 %, Frédéric Boutin a choisi de ne pas déposer de candidature pour cette élection finale. Les 2 973 électeurs de la commune auront la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Plougasnou.
11:59 - Nathalie Bernard largement en tête de l'élection municipale il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales à Plougasnou, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 26,84 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Nathalie Bernard qui s'est arrogée la première place en s'adjugeant 45,92 % des bulletins valides. Ensuite, Serge Wlodarczack s'est classé deuxième avec 33,16 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. La meilleure place, déjà occupée en 2020, a été conservée pour Nathalie Bernard, mais elle a enregistré une petite baisse de 1 point vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, avec 20,92 %, Frédéric Boutin a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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