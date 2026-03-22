Résultat municipale 2026 à Plougasnou (29630) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougasnou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plougasnou, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougasnou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge WLODARCZAK
Serge WLODARCZAK (18 élus) Pour l'Avenir de Plougasnou 		1 113 50,80%
  • Serge WLODARCZAK
  • Vanessa CHAUMONT
  • Benoit RIGAUD
  • Martine LE DOARE
  • Dominique AYMARD
  • Hélène PAUL ASSENS
  • Claude CHARLES
  • Nathalie GRADELET
  • Patrick GUINAMANT
  • Mathilde CORBOLIOU
  • Dominique LE STRAT
  • Françoise DOHER
  • Martial LAIRAN
  • Noémie LE DRU
  • Erwan Pierre COMTE
  • Anne TROUSSEL COUPEL
  • Philippe LEGER
  • Marie-Josée YVINEC
Nathalie BERNARD
Nathalie BERNARD (5 élus) Plougasnou Vivre Ensemble 		1 078 49,20%
  • Nathalie BERNARD
  • Hervé LE RUZ
  • Françoise GENEVOIS-CROZAFON
  • Joffrey CASTEL
  • Laurène PASQUIER
Participation au scrutin Plougasnou
Taux de participation 75,86%
Taux d'abstention 24,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 2 253

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Plougasnou - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie BERNARD
Nathalie BERNARD (Ballotage) Plougasnou Vivre Ensemble 		957 45,92%
Serge WLODARCZACK
Serge WLODARCZACK (Ballotage) Pour l'Avenir de Plougasnou 		691 33,16%
Frédéric BOUTIN
Frédéric BOUTIN (Ballotage) AGIR AUTREMENT POUR PLOUGASNOU 		436 20,92%
Participation au scrutin Plougasnou
Taux de participation 73,16%
Taux d'abstention 26,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 2 175

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