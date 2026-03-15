Résultat de l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas

Tête de listeListe
Marlène Le Meur
Marlène Le Meur Liste divers gauche
Unir à Gauche
  • Marlène Le Meur
  • Maxime Paul
  • Elodie Lanceron
  • Maxime Christien
  • Véronique Martin Dubois
  • Léo Guistiniani
  • Julia Nael
  • Jacques Cosson
  • Aude Burger Cuzon
  • Stéphane Clayette
  • Christine Lamarque d'Arrouzat
  • Stéphane Le Gall
  • Ophélie Nourrisson
  • Philippe Plasson
  • Vânia Moreira
  • Killian Reich-Kervella
  • Isabelle Doutreleau
  • Bruno Vigouroux
  • Gwenaelle Richard
  • Téva Lévrier
  • Michèle Pernes
  • Gérard Le Briquer
  • Oéna Martin
  • Sébastien Peyrot
  • Corinne Nael
  • François Coutant
  • Yveline Defour
  • Serge Borvon
  • Aésa Bodenes
  • Emilien Gallou
  • Nadia Le Baron
  • Philippe Boscher
  • Valérie Nedelec
Elodie Roudaut
Elodie Roudaut Liste divers centre
ENERGIE DU RENOUVEAU
  • Elodie Roudaut
  • Pierre de Rus
  • Alicia Pellé
  • Christophe Marchadour
  • Natacha Malléjac
  • Pascal Botquelen
  • Ingrid Saint-Léger
  • Gaëtan Descreux
  • Chréscence Riou
  • Stéphane Guidet
  • Karin Pénnec
  • Laurent Hedouin
  • Dominique Guenneugues
  • Sébastien Descombes
  • Angéline Vieux
  • Grégoire Phelippeau
  • Catherine Michalski
  • Didier Vauthelin
  • Alexandra Baron
  • Alan Penarguear
  • Caroline Garel
  • Lucian Gouriou
  • Laurence Guillarm
  • Frédéric Lefevre
  • Valentine Martinon
  • Didier Commault
  • Emmanuelle Croiset
  • Jean-Paul Malabous
  • Patricia Saulais
  • Nicolas Pretre
  • Nathalie Guyard
  • Loris Bourgeault
  • Chantal Borgne
Nicolas Husson
Nicolas Husson Liste divers gauche
Ensemble pour Plougastel
  • Nicolas Husson
  • Severine Allain
  • Damien Rivier
  • Benjamine Jarry
  • Sten Le Gall
  • Marion Kernen
  • Bernard Penhoet
  • Christine Rouillon-Guyot
  • Fabian Sire
  • Mathilde Allaire-Mallejac
  • Per-Yann Marie Fournier
  • Fanny Jezequel
  • Eric Kerjean
  • Manon Agrissais-Le Meur
  • Guillaume Nagalingom
  • Sandrine Gawron
  • Charles Page
  • Lucie Le Doeuff
  • Ludovic Miramand
  • Gaelle Kervella
  • Rémy Jezequel
  • Emma Laurent
  • Julien Guillerm
  • Charlotte Phlip
  • Yann Halloserie
  • Aude Sacchi Le Guen
  • Olivier Troadec
  • Solene Lagathu
  • Antoine Autret
  • Marie Kerdraon
  • Vincent Perron
  • Katell Sandrine Le Drezen
  • Hubert Dalberto
  • Julie Hirigoyen
  • Morgan Riou
Dominique Cap
Dominique Cap Liste divers droite
L'ESSENTIEL,C'EST PLOUGASTEL !
  • Dominique Cap
  • Patricia Henaff
  • Marc Jezequel
  • Claire Le Vot
  • Clément Poupon
  • Nathalie Bathany
  • Pascal Jeuland
  • Françoise Morvan
  • Yvan Lachuer
  • Solange Balay
  • Romain Abgrall
  • Brigitte Deniel
  • Michel Corre
  • Haoua Le Gall
  • Xavier Le Gall
  • Enola Le Gall
  • Sylvain Gangloff
  • Christine Berregard
  • Patrice Ruban
  • Sophie-Dorothée Bouthors
  • Antonio Lopes de Barros
  • Françoise Le Gall
  • François Lemaître
  • Gladys Le Guen
  • Mekoka Dosso
  • Béatrice Hivert
  • Baptiste Menard
  • Evelyne Langlois
  • Frédéric Raymond
  • Laetitia Moysan
  • Mathieu Traon
  • Julie Mercier
  • Edwin Paugam
  • Myrtille Quemeras
  • Daniel Gourves

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Cap
Dominique Cap (25 élus) Plougastel, on l'aime ! 		2 409 46,68%
  • Dominique Cap
  • Patricia Henaff
  • Yvan Lachuer
  • Flora Galand
  • Jean-Jacques Andre
  • Françoise Louedec
  • Bernard Nicolas
  • Claudine Orvoen
  • Stéphane Michel
  • Brigitte Deniel
  • Jean-Paul Toullec
  • Gwenaëlle Gouennou
  • Romain Abgrall
  • Françoise Morvan
  • Sylvain Gangloff
  • Haoua Le Gall
  • Michel Corre
  • Nathalie Bathany
  • Pascal Jeuland
  • Claire Le Vot
  • Raymond-Jean Lauret
  • Catherine Bothuan
  • François Thouroude
  • Julie Mercier
  • Olivier Lebosquain
David Moan
David Moan (7 élus) Ensemble pour plougastel 		2 235 43,31%
  • David Moan
  • Aude Burger-Cuzon
  • Stéphane Le Gall
  • Marlène Le Meur
  • Rémy Jezequel
  • Kristen Le Bleis
  • Damien Rivier
Stéphane Péron
Stéphane Péron (1 élu) Plougastel , nouveau souffle, avel nevez evit plougastell 		516 10,00%
  • Stéphane Péron
Participation au scrutin Plougastel-Daoulas
Taux de participation 48,39%
Taux d'abstention 51,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 259

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Cap
Dominique Cap Plougastel, on l'aime ! 		2 134 42,24%
David Moan
David Moan Ensemble pour plougastel 		1 713 33,91%
Stéphane Péron
Stéphane Péron Plougastel , nouveau souffle, avel nevez evit plougastell 		620 12,27%
Gilles Grall
Gilles Grall Bien vivre plougastel 		584 11,56%
Participation au scrutin Plougastel-Daoulas
Taux de participation 47,52%
Taux d'abstention 52,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 161

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Cap
Dominique Cap (25 élus) Plougastel en action 		3 408 50,37%
  • Dominique Cap
  • Patricia Henaff
  • Jean-Jacques Andre
  • Françoise Louedec
  • Bernard De Cadenet
  • Françoise Morvan
  • Jean-Paul Toullec
  • Yvette Moal
  • Bernard Nicolas
  • Catherine Bothuan
  • Raymond-Jean Lauret
  • Gwenaëlle Gouennou
  • Michel Paugam
  • Patricia Jolly
  • Michel Corre
  • Nathalie Bathany
  • Pascal Jeuland
  • Nathalie Uguen
  • Rémy Bugnet
  • Aude Seac'h
  • Stéphane Michel
  • Emilie Le Maitre
  • François Thouroude
  • Haoua Le Gall
  • Jean-Baptiste Lhotte
Gisèle Le Guennec
Gisèle Le Guennec (5 élus) Plougastel a venir 		2 014 29,77%
  • Gisèle Le Guennec
  • Joël Labat
  • Marie Annick Guivarch
  • Gilles Grall
  • Aude Burger-Cuzon
Claire Mallejac
Claire Mallejac (3 élus) Vivons plougastel intensement 		1 343 19,85%
  • Claire Mallejac
  • Serge Borvon
  • Laëtitia Dolliou
Participation au scrutin Plougastel-Daoulas
Taux de participation 65,44%
Taux d'abstention 34,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Nombre de votants 6 943

Villes voisines de Plougastel-Daoulas

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