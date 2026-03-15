Résultat de l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Plougastel-Daoulas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plougastel-Daoulas.
L'actu des élections municipales 2026 à Plougastel-Daoulas
13:10 - La liste "Plougastel, On L'aime !" grande gagnante des dernières élections à Plougastel-Daoulas
L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Plougastel-Daoulas s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier passage aux urnes, Dominique Cap (Divers droite) a fait la course en tête en obtenant 42,24% des soutiens. Juste derrière, David Moan (Divers gauche) a rassemblé 33,91% des voix. Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Dominique Cap l'a finalement emporté avec 46,68% des voix, face à David Moan qui a obtenu 43,31% des votants et Stéphane Péron obtenant 10,00% des votants. L'élection s'est au final avérée nettement plus indécise dans la dernière ligne droite, le challenger parvenant à remonter la pente grâce à une bonne réserve de voix. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si David Moan a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 522 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement tiré parti du report de votes des électeurs des listes de droite.
09:57 - Bureaux de vote à Plougastel-Daoulas : les horaires d'ouverture
Les 12 bureaux de vote de la commune de Plougastel-Daoulas sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Plougastel-Daoulas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas
|Tête de listeListe
|
Marlène Le Meur
Liste divers gauche
Unir à Gauche
|
|
Elodie Roudaut
Liste divers centre
ENERGIE DU RENOUVEAU
|
|
Nicolas Husson
Liste divers gauche
Ensemble pour Plougastel
|
|
Dominique Cap
Liste divers droite
L'ESSENTIEL,C'EST PLOUGASTEL !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Cap (25 élus) Plougastel, on l'aime !
|2 409
|46,68%
|
|David Moan (7 élus) Ensemble pour plougastel
|2 235
|43,31%
|
|Stéphane Péron (1 élu) Plougastel , nouveau souffle, avel nevez evit plougastell
|516
|10,00%
|
|Participation au scrutin
|Plougastel-Daoulas
|Taux de participation
|48,39%
|Taux d'abstention
|51,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 259
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Cap Plougastel, on l'aime !
|2 134
|42,24%
|David Moan Ensemble pour plougastel
|1 713
|33,91%
|Stéphane Péron Plougastel , nouveau souffle, avel nevez evit plougastell
|620
|12,27%
|Gilles Grall Bien vivre plougastel
|584
|11,56%
|Participation au scrutin
|Plougastel-Daoulas
|Taux de participation
|47,52%
|Taux d'abstention
|52,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 161
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Cap (25 élus) Plougastel en action
|3 408
|50,37%
|
|Gisèle Le Guennec (5 élus) Plougastel a venir
|2 014
|29,77%
|
|Claire Mallejac (3 élus) Vivons plougastel intensement
|1 343
|19,85%
|
|Participation au scrutin
|Plougastel-Daoulas
|Taux de participation
|65,44%
|Taux d'abstention
|34,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Nombre de votants
|6 943
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